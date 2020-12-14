Лэмпард считает, что "Челси" выпал сложнейший жребий в Лиге Чемпионов

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команде выпал самый сложный жребий в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Состоявшаяся ранее днем жеребьевка, определила в соперники "синим" по первому раунду плей-офф европейского турнира "Атлетико", который в данный момент вместе с "Реал Сосьедад" лидирует в Ла Лиге.

Среди прочих потенциальных соперников "Челси" значилась "Барселона", однако Лэмпард убежден, что хуже "Атлетико" и быть не могло.

"Думаю, большинство людей согласится, что это самый сложный жребий, что мы только могли получить, учитывая их текущую форму в Ла Лиге, их европейский опыт, мастерство команды и качество игры. Большинство людей скажут это".

"Однако в Лиге Чемпионов любой жребий — сложный. Мы должны верить в себя, когда придет время играть матчи. Ты должен побеждать такие команды, если собираешься выиграть Лигу Чемпионов, так что вот".

"Любой жребий был бы сложным, но если вы посмотрите, они на вершине Ла Лиги. Я видел, как они выбили "Ливерпуль" в прошлом году, и очевидно, что у них отличная команда, с опытом и мастерством".

"Думаю, большинство людей согласятся, но на бумаге они являются одной из сильнейших команд, что может тебе попасться. Но мы должны будем проявить себя и сделать свою работу. Мы будем уверены, что способы победить их", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Атлетико, Лига Чемпионов, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 21:00

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  1. frisby 14.12.2020 23:02 # frisby
    Два месяца до матчей а сутулая собачка уже начала скулить.. Соберись тряпка, тебе купили калек на 200 млн... Или надо былр сразу просить жыда что бы он купил или судей или кубок..

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  2. ry-l 14.12.2020 22:06 # ry-l
    Хуйня все. Френк нихера не шарит в футболе прост.

    Гритка уже на другрй ветке пояснил, что это легкая прогулка

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  3. lodi 14.12.2020 21:51 # lodi
    ну так слабых уже считай и нет в лч,нужно играть.

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  4. jirrort 14.12.2020 21:43 # jirrort
    Фрэнки топ,верим в тебя!!!

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  5. chelsea88 14.12.2020 21:30 # chelsea88
    Так и есть.. Но ничего страшного, уверен что синие дадут бой матрасникам.

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  6. ganinilyha 14.12.2020 21:29 # ganinilyha
    Да пиздец. Ну ладно, может побадаются.

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  7. yamateh 14.12.2020 21:17 # yamateh
    Коста возвращается на мост, правда где нет фанатов.

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  8. meshuggah 14.12.2020 21:11 # meshuggah
    Норм окропил залупаль

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