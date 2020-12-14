Лэмпард считает, что "Челси" выпал сложнейший жребий в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команде выпал самый сложный жребий в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Состоявшаяся ранее днем жеребьевка, определила в соперники "синим" по первому раунду плей-офф европейского турнира "Атлетико", который в данный момент вместе с "Реал Сосьедад" лидирует в Ла Лиге.



Среди прочих потенциальных соперников "Челси" значилась "Барселона", однако Лэмпард убежден, что хуже "Атлетико" и быть не могло.



"Думаю, большинство людей согласится, что это самый сложный жребий, что мы только могли получить, учитывая их текущую форму в Ла Лиге, их европейский опыт, мастерство команды и качество игры. Большинство людей скажут это".



"Однако в Лиге Чемпионов любой жребий — сложный. Мы должны верить в себя, когда придет время играть матчи. Ты должен побеждать такие команды, если собираешься выиграть Лигу Чемпионов, так что вот".



"Любой жребий был бы сложным, но если вы посмотрите, они на вершине Ла Лиги. Я видел, как они выбили "Ливерпуль" в прошлом году, и очевидно, что у них отличная команда, с опытом и мастерством".



"Думаю, большинство людей согласятся, но на бумаге они являются одной из сильнейших команд, что может тебе попасться. Но мы должны будем проявить себя и сделать свою работу. Мы будем уверены, что способы победить их", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.