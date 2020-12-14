Стадионы лондонских клубов вновь закрыты
Стадионы лондонских клубов, распахнувшие свои двери для фанатов, были вновь закрыты.
Ранее в этом месяце "Арсеналу", "Челси", "Кристал Пэлас", "Фулхэму", "Тоттенхэму" и "Вест Хэму" удалось поприветствовать фанатов на своих стадионах, вместимость которых была ограничена 2 тысячами зрителей.
Однако сегодня власти Британии повысили уровень коронавирусной угрозы в Лондоне со второй категории до третьей.
Как утверждает talkSPORT, это ограничение, вероятно продержится весь праздничный период, до 2021 года.
Таким образом, возможность проводить матчи при зрителях в Премьер-Лиге в данный момент сохраняют только "Ливерпуль", "Эвертон", "Брайтон" и "Саутгемптон".
14.12.2020 20:00
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