Стадионы лондонских клубов вновь закрыты

Эмирейтс Стадионы лондонских клубов, распахнувшие свои двери для фанатов, были вновь закрыты.

Ранее в этом месяце "Арсеналу", "Челси", "Кристал Пэлас", "Фулхэму", "Тоттенхэму" и "Вест Хэму" удалось поприветствовать фанатов на своих стадионах, вместимость которых была ограничена 2 тысячами зрителей.

Однако сегодня власти Британии повысили уровень коронавирусной угрозы в Лондоне со второй категории до третьей.

Как утверждает talkSPORT, это ограничение, вероятно продержится весь праздничный период, до 2021 года.

Таким образом, возможность проводить матчи при зрителях в Премьер-Лиге в данный момент сохраняют только "Ливерпуль", "Эвертон", "Брайтон" и "Саутгемптон".


Метки Премьер-Лига, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 20:00

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  1. chelsea-69 14.12.2020 20:39 # chelsea-69
    Типа только в деревнях безопасно?

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  2. flamic 14.12.2020 20:19 # flamic
    Гений пролоббировал инициативу, чтобы его не линчивали в след туре после игры со святыми.

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  3. largo-winch 14.12.2020 20:01 # largo-winch
    EverTON, SouthampTON, BrighTON
    LiverpoolTON

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