Горецка сообщил, что мог перейти в "Ливерпуль" в 2018 году

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка сообщил, что два года назад у него было предложение от "Ливерпуля".

Громко заявив о себе в "Шальке-04", в январе 2018 Горецка объявил, что покинет Гельзенкирхен, и спустя полгода присоединился свободным агентом к "Баварии".



С тех пор Леон выиграл восемь трофеев с клубом из Мюнхена, однако карьера 25-летнего немца могла сложиться иначе, если бы он поддался уговорам Юргена Клоппа.



"Конечно, я рассматривал вариант с "Ливерпулем". У них отличный клуб, и они добились удивительного прогресса при Клоппе. Все мы слегка гордимся тем, что он выиграл титул".



"Но я долго размышлял над своим решением, и я был на 100 процентов уверен, что "Бавария" — правильный шаг для мня", — сообщил Горецка The Athletic.