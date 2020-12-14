Горецка сообщил, что мог перейти в "Ливерпуль" в 2018 году

Леон Горецка Полузащитник "Баварии" Леон Горецка сообщил, что два года назад у него было предложение от "Ливерпуля".

Громко заявив о себе в "Шальке-04", в январе 2018 Горецка объявил, что покинет Гельзенкирхен, и спустя полгода присоединился свободным агентом к "Баварии".

С тех пор Леон выиграл восемь трофеев с клубом из Мюнхена, однако карьера 25-летнего немца могла сложиться иначе, если бы он поддался уговорам Юргена Клоппа.

"Конечно, я рассматривал вариант с "Ливерпулем". У них отличный клуб, и они добились удивительного прогресса при Клоппе. Все мы слегка гордимся тем, что он выиграл титул".

"Но я долго размышлял над своим решением, и я был на 100 процентов уверен, что "Бавария" — правильный шаг для мня", — сообщил Горецка The Athletic.


Метки Бавария, Горецка, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 19:00

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  1. jirrort 14.12.2020 19:54 # jirrort
    Благодарит господа что все сорвалось и он не загубил карьеру перейдя в картонпук

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  2. bes-ter 14.12.2020 19:16 # bes-ter
    Ну вот... а мог получить картонный кубок АПЛ с лиВАРпулем

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