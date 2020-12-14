Семь вещей, что мы узнали в 12-м туре

12-й тур Премьер-Лиги прежде всего был отмечен синхронной потерей очков большими командами, в результате чего топ-4 приобрела весьма необычный облик.





"Вест Хэм" не растерял форму



Обидное поражение от "Манчестер Юнайтед" могло ударить по команде Дэвида Мойеса, но "Вест Хэм" быстро ответил выездной победой. Потеря Артура Масуаку заставила лондонцев вернуться к игре в четыре защитника, но не схема, а командные качества, определили их успех на поле "Лидса".



Уже в который раз в сезоне команда Марсело Бьелсы уступила сопернику, который не стал попадаться в ее ловушку, пытаясь перебегать "Лидс". В первые полчаса команды показывали открытый футбол и забили по голу, но после "Вест Хэм" был куда грамотнее. "Лидс" просел физически, и на протяжении второго тайма лондонцы играли с преимуществом, которое в итоге привело к еще одному голу. "Лидс" снова пропускал после стандартов и оказался неэффективным против более тактически разнообразного соперника.



"Вест Хэм" свою форму не растерял. Четыре победы в пяти матчах, и команда Мойеса идет на расстоянии пяти очков от лидеров чемпионата.



"Ньюкаслу" не нужна подготовка



Только в среду "сороки" вернулись к командным тренировкам в преддверии матча с "Вест Бромвичем". Трех дней оказалось достаточно: подопечные Стива Брюса выглядели физически более готовыми, чем их субботний соперник. Уже в который раз в этом сезоне "Вест Бромвич" очень сдает во втором тайме. Только сравняв счет и забрав инициативу, гости выдохлись. Команду Билича во втором тайме хватило только на 10 минут неплохой и просто активной игры.



Потерь в составе "Ньюкасла" оказалось не так много, как можно было подумать. Всего двух футболистов, игравших против "Кристал Пэлас" в позапрошлом туре, не оказалось в заявке в субботу. По ходу дела Стиву Брюсу очень помог резерв. Впервые вышедший в сезоне Дуайт Гэйл принес хозяевам победу, а вот появления Остина, Гросицки и Гиббса, говорившие об отчаянии Билича, никакого результата не дали.



Хорват очень близок к увольнению из "Вест Бромвича", а "Ньюкасл" Стива Брюса в очередной раз нарушает логику. Раньше "сороки" побеждали, не играя, а сейчас показали, что это возможно делать, почти не тренируясь.



Дерби Манчестера не удалось



Что это вообще было? Противостояния "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в последние годы были противостоянием философий и стилей со всегда непредсказуемым результатом, но сложно сказать, в чем заключалось противостояние в эту субботу. Обе команды, неуверенные в своей нынешней силе, были готовы согласиться нулевую ничью до стартового свистка — лишь бы не поражение. На "Олд Траффорд" не было вообще ничего, достойного внимания.



Конечно, определенным фактором в плохой игре обеих команд стало отсутствие сильного центрального нападающего. Несколько комбинаций "Сити" могли привести к голу, если бы на поле находился Серхио Агуэро. Несколько комбинаций "Юнайтед" могли дать результат, если бы на поле находился Эдинсон Кавани. Но как объяснить почти полное отсутствие фолов во второй половине встречи? Это действительно было дерби? Никто из них даже не закрывался: это было молчаливое согласие взять по одному очку и размяться в преддверии напряженного периода.



"Челси" не использует шанс



В субботу подопечные Фрэнка Лэмпарда еще не знали о будущих потерях лидеров, но могли хотя бы на полдня возглавить турнирную таблицу. "Челси" отправился в гости к "Эвертону", который лондонцы в последней мартовской игре со зрителями разгромили дома 4:0. Проблема была в том, что зрители вернулись — и даже присутствие двух тысяч на "Гудисон Парк" придало команде Карло Анчелотти сил.



Без нескольких ключевых игроков "Эвертону" легко было определить план на игру. "Ириски" защищались и контратаковали, избегая наивности, которую показали в недавней игре с "Лидсом". Несмотря на 28 процентов владения мячом, хозяева имели лучшие шансы и могли забивать больше одного гола. "Челси" снова оступился на "Гудисон Парк" и во второй раз в сезоне проиграл ливерпульской команде, не уступив ни в одной другой встрече.



Нынешний сезон позволяет лидерам терять очки, не теряя позиций, и "Челси" наверняка реабилитируется в ближайшей встрече. "Эвертон" же будет готовить новые сюрпризы: в этом сезоне "ириски" взяли семь очков в играх с "Тоттенхэмом", "Ливерпулем" и "Челси".



"Саутгемптон" врывается в четверку



Нестабильность "Саутгемптона" — тема из прошлого. С момента рестарта летом команда Ральфа Хазенхюттля имеет один из лучших показателей в чемпионате. Ее четвертое место сейчас не похоже на случайность. Скорее, "святым" нужно сожалеть о потере нескольких очков и о том, что они не идут в таблице еще выше.



Новая победа оказалась одной из самых простых. "Шеффилд Юнайтед", заручившись поддержкой ветерана Фила Ягиелки, делал все, чтобы сдержать набравшего ход соперника. Но "Саутгемптон" сейчас почти неудержим, и по итогу аутсайдеры чемпионата пропустили от команды Хазенхюттля три гола. Вернувшийся в основу Данни Ингс свои шансы упускал, но это необязательно плохо. Воскресная игра, как и последние недели, показала, что "Саутгемптон" — это куда больше, чем бомбардирский талант Ингса. Че Адамс явно дает понять, что он не только помощник форварда сборной Англии.



Нестабильность "Саутгемптона" раньше определялось их слабой домашней формой и невнятной игрой первым номером, но и это больше не актуально. Даже уступая на "Сент-Мэри", команда забивает не меньше двух мячей.



"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" оступаются



Недооценивать влияние живых зрителей на игру хозяев не получится. Три первых команды чемпионата в этом туре потеряли очки на поле соперников, к которым вернулись болельщики. "Тоттенхэм" упустил победу над "Кристал Пэлас", а "Ливерпуль" вырвал ничью с "Фулхэмом", который при этом упал в зону вылета. И те, и другие создали достаточно моментов для победы, но вряд ли провели достаточно хорошие матчи.



На "Селхерст Парк" звездой стал голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита. Его ошибка привел к голу Харри Кейна до перерыва, его чудесные сейвы позволили не пропустить раньше и сохранить 1:1 в концовке. Возможно, даже ошибка испанца была тактическим ходом? Благодаря ней "Кристал Пэлас" захватил инициативу и стал терроризировать оборону гостей. Защитить результат с командой Роя Ходжсона лидерам было сложнее. С Захой, Эзе и Бентеке "Пэлас" мог предложить то, чего точно не было неделю назад у "Арсенала".



И если "Тоттенхэм" начал хорошо, то "Ливерпуль" первые полчаса на "Крэйвен Коттадж" провалил. Юргену Клоппу важно было использовать некоторых из лучших игроков в ненужном матче Лиги Чемпионов в среду, несмотря на все жалобы о чрезмерной усталости футболистов. В воскресенье "Ливерпуль" долго не мог нащупать свою игру, в то время как "Фулхэм" гонял чемпиона по полю. Во втором тайме характер игры принципиально изменился, "Ливерпуль" забил гол в ответ, но упустил свой шанс. В среду с "Тоттенхэмом" они сыграют, находясь в равном положении.



Даже "Бернли может победить этот "Арсенал"



Шон Дайч прагматично смотрит на многие игры с грандами. В его планы, кажется, не входила победа и в нынешнем туре. В конце концов прежде его "Бернли" ни разу не брал очки на поле "Арсенала" в эру Премьер-Лиги. Победы над "бордовыми" вошли в привычку даже в худшие периоды лондонцев.



"Канонирам" болельщики не помогли. Традиционный футбол хозяев в первом тайме не слишком мотивировал зрителей на поддержку, а "Бернли" спокойно сохранял нужный ему "клин-шит". Внезапно команда Микеля Артеты преобразилась после перерыва, но этот всплеск эмоционально не выдержал Гранит Джака. В "Арсенале", лишенном эмоций, швейцарец долгое время держался, но Джака быстро вернулся в старый образ эмоционально несдержанного, стоило команде побежать. Удаление полузащитника очень помогло "Бернли", после чего Обамеянг наконец прервал голевую "засуху" — правда, забив в собственные ворота.



Всего вторая победа "Бернли" в сезоне, да еще и та, на которую они даже не рассчитывали. С "Арсеналом" сейчас шанс есть у каждого.



Иван Громиков специально для FAPL.ru