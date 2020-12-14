В результате жеребьевки определились соперники "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Лестера" по стадии 1/16 финала Лиги Европы.

В первом раунде плей-офф второго по значимости клубного турнира УЕФА "Арсенал" сыграет с "Бенфикой", "Тоттенхэм" — с "Вольфсбергом", "Лестер" — с пражской "Славией".



Также УЕФА устроил возвращение Давида Сильвы в Манчестер. "Реал Сосьедад", новый клуб легенды "Сити", сразится с прибывшим из Лиги Чемпионов "Юнайтед".



Добавим, первые матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 18 февраля, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы



"Вольфсберг" (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) — "Брюгге" (Бельгия)

"Реал Сосьедад" — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Бенфика" — "Арсенал" (Англия)

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Милан" (Италия)

"Антверпен" (Бельгия) — "Рейнджерс" (Шотландия)

"Славия (Чехия) — "Лестер (Англия)

"Ред Булл" (Австрия) — "Вильярреал" (Испания)

"Брага" (Португалия) — "Рома" (Италия)

"Краснодар" (Россия) — "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Байер" (Германия)

"Мольде" (Норвегия) — "Хоффенхайм" (Германия)

"Гранада" (Испания) — "Наполи" (Италия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Шахтер" (Украина)

"Лилль" (Франция) — "Аякс" (Голландия)

"Олимпиакос" (Греция) — ПСВ (Голландия)