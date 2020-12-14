Салиба хочет уйти в аренду в английский клуб
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба надеется подыскать себе клуб в Англии на вторую половину сезона.
Как известно, Салиба до сих пор не дебютировал за первую команду "Арсенала" после перехода из "Сент-Этьена".
В предыдущие недели ходили слухи, что в январе Вильям может отправиться за практикой в один из французских клубов — например, в "Ниццу" или назад в "Сент-Этьен".
Однако The Athletic утверждает, что Салиба, стоивший "канонирам" 27 миллионов фунтов хочет остаться в Англии, чтобы лучше адаптироваться к местному футболу.
Решение 19-летнего француза, наверняка, вызовет большой ажиотаж у клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа в преддверии зимнего трансферного окна.
14.12.2020 15:00
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who is this player?
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Чтоб постоянно е6ать никчёмный аснл, ясное дело.
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Игроки разбегаются подальше от гения!
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