Салиба хочет уйти в аренду в английский клуб

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба надеется подыскать себе клуб в Англии на вторую половину сезона.

Как известно, Салиба до сих пор не дебютировал за первую команду "Арсенала" после перехода из "Сент-Этьена".



В предыдущие недели ходили слухи, что в январе Вильям может отправиться за практикой в один из французских клубов — например, в "Ниццу" или назад в "Сент-Этьен".



Однако The Athletic утверждает, что Салиба, стоивший "канонирам" 27 миллионов фунтов хочет остаться в Англии, чтобы лучше адаптироваться к местному футболу.



Решение 19-летнего француза, наверняка, вызовет большой ажиотаж у клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа в преддверии зимнего трансферного окна.