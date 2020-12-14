Салиба хочет уйти в аренду в английский клуб

Вильям Салиба Защитник "Арсенала" Вильям Салиба надеется подыскать себе клуб в Англии на вторую половину сезона.

Как известно, Салиба до сих пор не дебютировал за первую команду "Арсенала" после перехода из "Сент-Этьена".

В предыдущие недели ходили слухи, что в январе Вильям может отправиться за практикой в один из французских клубов — например, в "Ниццу" или назад в "Сент-Этьен".

Однако The Athletic утверждает, что Салиба, стоивший "канонирам" 27 миллионов фунтов хочет остаться в Англии, чтобы лучше адаптироваться к местному футболу.

Решение 19-летнего француза, наверняка, вызовет большой ажиотаж у клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа в преддверии зимнего трансферного окна.


Метки Арсенал, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 629

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 14.12.2020 15:43 # largo-winch
    who is this player?

    (ответить)

  2. chelsea88 14.12.2020 15:19 # chelsea88
    Чтоб постоянно е6ать никчёмный аснл, ясное дело.

    (ответить)

  3. flamic 14.12.2020 15:15 # flamic
    Игроки разбегаются подальше от гения!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: