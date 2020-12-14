Давид Луис отрицает, что поссорился с Артетой

Давид Луис Защитник "Арсенала" Давид Луис опроверг слухи о разладе в отношения с главным тренером Микелем Артетой.

Луис не выходит на поле с поражения 1:2 от "Вулверхэмптона", когда Давид жестко столкнулся головами с нападающим "волков" Раулем Хименесом.

Накануне воскресного матча Премьер-Лиги против "Бернли" издание Football.London сообщило, что Луис не возвращается на поле вовсе не из-за травмы головы.

Утверждалось, что в последние недели отношения Артеты и Луиса ухудшились, и теперь они больше не разговаривают друг с другом, однако сегодня от 33-летнего бразильца поступило опровержение.

"Давид Луис категорически опровергает эту историю насчет него и Артеты и настаивает, что что у него хорошие отношения с Артетой. Он желает лишь успеха", — гласит заявление официального представителя Луиса.


Метки Арсенал, Артета, Луис

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 14:00

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  1. frisby 14.12.2020 15:56 # frisby
    токсичный залупенс везде залупенс

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  2. yamateh 14.12.2020 14:17 # yamateh
    Щас бывшие пенсы добьют ортету

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  3. chr1s8rown 14.12.2020 14:03 # chr1s8rown
    Все можно ожидать от пенса истерички

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  4. chelsiukpro 14.12.2020 14:02 # chelsiukpro
    Кстате кучерявый когда играл в старте то выигровали ...теперь всасывают, совпадение?

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