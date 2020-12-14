Давид Луис отрицает, что поссорился с Артетой
Защитник "Арсенала" Давид Луис опроверг слухи о разладе в отношения с главным тренером Микелем Артетой.
Луис не выходит на поле с поражения 1:2 от "Вулверхэмптона", когда Давид жестко столкнулся головами с нападающим "волков" Раулем Хименесом.
Накануне воскресного матча Премьер-Лиги против "Бернли" издание Football.London сообщило, что Луис не возвращается на поле вовсе не из-за травмы головы.
Утверждалось, что в последние недели отношения Артеты и Луиса ухудшились, и теперь они больше не разговаривают друг с другом, однако сегодня от 33-летнего бразильца поступило опровержение.
"Давид Луис категорически опровергает эту историю насчет него и Артеты и настаивает, что что у него хорошие отношения с Артетой. Он желает лишь успеха", — гласит заявление официального представителя Луиса.
14.12.2020 14:00
Просмотров: 1014
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
токсичный залупенс везде залупенс
(ответить)
Щас бывшие пенсы добьют ортету
(ответить)
Все можно ожидать от пенса истерички
(ответить)
Кстате кучерявый когда играл в старте то выигровали ...теперь всасывают, совпадение?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий