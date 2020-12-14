Давид Луис отрицает, что поссорился с Артетой

Защитник "Арсенала" Давид Луис опроверг слухи о разладе в отношения с главным тренером Микелем Артетой.

Луис не выходит на поле с поражения 1:2 от "Вулверхэмптона", когда Давид жестко столкнулся головами с нападающим "волков" Раулем Хименесом.



Накануне воскресного матча Премьер-Лиги против "Бернли" издание Football.London сообщило, что Луис не возвращается на поле вовсе не из-за травмы головы.



Утверждалось, что в последние недели отношения Артеты и Луиса ухудшились, и теперь они больше не разговаривают друг с другом, однако сегодня от 33-летнего бразильца поступило опровержение.



"Давид Луис категорически опровергает эту историю насчет него и Артеты и настаивает, что что у него хорошие отношения с Артетой. Он желает лишь успеха", — гласит заявление официального представителя Луиса.