Рой Кин надеется, что Сульшера не уволят
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин надеется, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер доработает хотя бы до конца сезона.
Посреди минувшей недели "Юнайтед" проиграл "РБ Лейпциг" со счетом 3:2 и вылетел из Лиги Чемпионов, после чего на Сульшера обрушился шквал критики.
А в субботу "дьяволы" в пятый раз в шести домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги не смогли победить, сыграв с "Манчестер Сити" без голов. Тем не менее, Кин призывает не рубить с плеча.
"Способен ли Сульшер привести "Юнайтед" к трофеям? Я надеюсь на это".
"Я бы хотел дать Оле полный сезон, а летом посмотрим. На неделе он потерпел крупную неудачу, слегка реабилитировавшись в дерби".
"Я по-прежнему думаю, что ему нужно приложить руки к трофею. А что касается этой одержимости попаданием в топ-4, то "Юнайтед" должен там быть по умолчанию", — цитирует Кина Daily Mail.
14.12.2020 13:00
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Да, с возрастом понимаешь, что помимо сильного Ливерпуля хочется видеть сильными и команды из биг 4. Именно за это мы и полюбили апл, а с этими тренерами нестабильными + вмешательствами агентов бывает жалко на всё это смотреть.
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Навсегда
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я лично тоже на это надеюсь
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Как временщик молодец, пора менять всё таки, и лучше в январе - самое подходящее время. Плюс уходит Погба. А летом Пакету дать бабки на нужных ему игроков.
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да уволят в любом случае, типа есть надежда что он начнет тащить? да все так и будет, я бы на месте помойки уволил давно... тащат в клуб своих бывших немощей, а потом стремаются не могут уволить... пф
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