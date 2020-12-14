Рой Кин надеется, что Сульшера не уволят

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин надеется, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер доработает хотя бы до конца сезона.

Посреди минувшей недели "Юнайтед" проиграл "РБ Лейпциг" со счетом 3:2 и вылетел из Лиги Чемпионов, после чего на Сульшера обрушился шквал критики.



А в субботу "дьяволы" в пятый раз в шести домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги не смогли победить, сыграв с "Манчестер Сити" без голов. Тем не менее, Кин призывает не рубить с плеча.



"Способен ли Сульшер привести "Юнайтед" к трофеям? Я надеюсь на это".



"Я бы хотел дать Оле полный сезон, а летом посмотрим. На неделе он потерпел крупную неудачу, слегка реабилитировавшись в дерби".



"Я по-прежнему думаю, что ему нужно приложить руки к трофею. А что касается этой одержимости попаданием в топ-4, то "Юнайтед" должен там быть по умолчанию", — цитирует Кина Daily Mail.