Лэмпард предупредил, что адаптация Хаверца может занять весь сезон

Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил, что атакующему полузащитнику Каю Хаверцу может потребоваться целый сезон на адаптацию к Премьер-Лиге.

Из всех летних новичков "Челси" пока что именно Хаверц выглядит наиболее слабо, особенно с учетом своего колоссального ценника в 71 миллион фунтов.

В минувшую субботу Кай вышел в стартовом составе "синих" на проигранный матч против "Эвертона" (1:0) и, так ничем и не запомнившись, был заменен на 68-й минуте. Однако Лэмпард готов быть терпеливым с 21-летним немцем.

"В современном футболе критикуют каждого игрока в каждом клубе, стоит тебе проиграть матч или что-нибудь сделать неправильно — хотя бы отдать пас не туда. Нам в "Челси" определенно стоит быть терпеливыми с Каем Хаверцем".

"В его лице мы обладаем талантом топ-уровня. Он пришел в эту лигу и играет на правом фланге. Он может сыграть на любой позиции в передней тройке, и до перехода в "Челси" он бесчисленное количество раз сыграл на правом фланге. Также он может сыграть в полузащите".

"С этим нет проблем. Все это он умеет. Но нам нужно быть терпеливыми. Не только с ним, но и с любым молодым игроком, учитывая скорость игры в Премьер-Лиге. У меня нет проблем с Каем".

"Я говорил это еще на прошлой неделе. Если вам хочется раскритиковать его, то успокойтесь — просто подождите и дайте игроку время, будь то неделя, месяц, шесть месяцев или год. Я знаю, каким игроком он будет", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Лэмпард, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 12:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. frisby 14.12.2020 15:54 # frisby
    Дринквотер№2 оправдывать 100 млн эпикфэйл - такое себе..всё и и так видят что хуяверц ни о чём, зачем специально привлекать внимание? Принимайте чела в клуб переоценёнок где уже Пахба, Маквакер, Пепе, Стоунс, и др.

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  2. chelsiukpro 14.12.2020 13:32 # chelsiukpro
    Стоит признать что талант есть! Но нет наверно адаптации этои напористости и силовои борьбы! В бундеслиге конечно легче, на раслабоне катал а теперь надо бится в каждом матче, так как это Челси а не Байер который не на что не претендовал .... Конечно он очень молод и ситуация похожая когда подписали КДБ Салаха которые не могли себя в таком возрасте проявить и им нужно было время и игровая практика! В этот раз думаю его оставят и будут наигрывать... покажет время и наше терпение

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  3. superperez101 14.12.2020 13:10 # superperez101
    пенсы ищут оправданий там где их нет
    опять ссут против ветра

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  4. largo-winch 14.12.2020 13:05 # largo-winch
    Havertz has world class talent. He is just tired after Champions League matches

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  5. godlike 14.12.2020 12:58 # godlike
    кай это талант, это бриллиант пока неограненный, он игрок-система, вся игра в байере шла через него, а сейчас он должен стать игроком системы, системы которая сама по себе еще не до конца сформировалась, к тому же свое место в ней он полноценно никак не займет из-за травм других и своей месячной болезни которая не прошла бесследно

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  6. mancunia-planet 14.12.2020 12:48 # mancunia-planet
    Слишком доуя отдали за ноунейма

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  7. edgarkuznetsov 14.12.2020 12:47 # edgarkuznetsov
    Продать Азара это тоже был мегатолковый трансфер ,просто гении в руководстве .

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  8. edgarkuznetsov 14.12.2020 12:44 # edgarkuznetsov
    ... а то и всю карьеру...

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  9. vyrentz 14.12.2020 12:28 # vyrentz
    Что на это скажет Безвиз? Как же лучший в мире трансфер?

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  10. meshuggah 14.12.2020 12:10 # meshuggah
    копейки для топ клуба, это вам не жопу покупать в кредит

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  11. felix-the-cat 14.12.2020 12:09 # felix-the-cat
    Игрок за 100 млн

    Адаптация год.

    Вывод:

    Ломбард еблан, а Маринка дура бестолковая.

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  12. superperez101 14.12.2020 12:05 # superperez101
    целый сезон, а то и два-три

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  13. bonapaart 14.12.2020 12:00 # bonapaart
    бизнес машина. 100 млн на какое-то непонятное дно...эпично, конечно

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