Лэмпард предупредил, что адаптация Хаверца может занять весь сезон

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил, что атакующему полузащитнику Каю Хаверцу может потребоваться целый сезон на адаптацию к Премьер-Лиге.

Из всех летних новичков "Челси" пока что именно Хаверц выглядит наиболее слабо, особенно с учетом своего колоссального ценника в 71 миллион фунтов.



В минувшую субботу Кай вышел в стартовом составе "синих" на проигранный матч против "Эвертона" (1:0) и, так ничем и не запомнившись, был заменен на 68-й минуте. Однако Лэмпард готов быть терпеливым с 21-летним немцем.



"В современном футболе критикуют каждого игрока в каждом клубе, стоит тебе проиграть матч или что-нибудь сделать неправильно — хотя бы отдать пас не туда. Нам в "Челси" определенно стоит быть терпеливыми с Каем Хаверцем".



"В его лице мы обладаем талантом топ-уровня. Он пришел в эту лигу и играет на правом фланге. Он может сыграть на любой позиции в передней тройке, и до перехода в "Челси" он бесчисленное количество раз сыграл на правом фланге. Также он может сыграть в полузащите".



"С этим нет проблем. Все это он умеет. Но нам нужно быть терпеливыми. Не только с ним, но и с любым молодым игроком, учитывая скорость игры в Премьер-Лиге. У меня нет проблем с Каем".



"Я говорил это еще на прошлой неделе. Если вам хочется раскритиковать его, то успокойтесь — просто подождите и дайте игроку время, будь то неделя, месяц, шесть месяцев или год. Я знаю, каким игроком он будет", — цитирует Лэмпарда Goal.