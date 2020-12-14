Лэмпард предупредил, что адаптация Хаверца может занять весь сезон
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил, что атакующему полузащитнику Каю Хаверцу может потребоваться целый сезон на адаптацию к Премьер-Лиге.
Из всех летних новичков "Челси" пока что именно Хаверц выглядит наиболее слабо, особенно с учетом своего колоссального ценника в 71 миллион фунтов.
В минувшую субботу Кай вышел в стартовом составе "синих" на проигранный матч против "Эвертона" (1:0) и, так ничем и не запомнившись, был заменен на 68-й минуте. Однако Лэмпард готов быть терпеливым с 21-летним немцем.
"В современном футболе критикуют каждого игрока в каждом клубе, стоит тебе проиграть матч или что-нибудь сделать неправильно — хотя бы отдать пас не туда. Нам в "Челси" определенно стоит быть терпеливыми с Каем Хаверцем".
"В его лице мы обладаем талантом топ-уровня. Он пришел в эту лигу и играет на правом фланге. Он может сыграть на любой позиции в передней тройке, и до перехода в "Челси" он бесчисленное количество раз сыграл на правом фланге. Также он может сыграть в полузащите".
"С этим нет проблем. Все это он умеет. Но нам нужно быть терпеливыми. Не только с ним, но и с любым молодым игроком, учитывая скорость игры в Премьер-Лиге. У меня нет проблем с Каем".
"Я говорил это еще на прошлой неделе. Если вам хочется раскритиковать его, то успокойтесь — просто подождите и дайте игроку время, будь то неделя, месяц, шесть месяцев или год. Я знаю, каким игроком он будет", — цитирует Лэмпарда Goal.
14.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
Дринквотер№2 оправдывать 100 млн эпикфэйл - такое себе..всё и и так видят что хуяверц ни о чём, зачем специально привлекать внимание? Принимайте чела в клуб переоценёнок где уже Пахба, Маквакер, Пепе, Стоунс, и др.
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Стоит признать что талант есть! Но нет наверно адаптации этои напористости и силовои борьбы! В бундеслиге конечно легче, на раслабоне катал а теперь надо бится в каждом матче, так как это Челси а не Байер который не на что не претендовал .... Конечно он очень молод и ситуация похожая когда подписали КДБ Салаха которые не могли себя в таком возрасте проявить и им нужно было время и игровая практика! В этот раз думаю его оставят и будут наигрывать... покажет время и наше терпение
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пенсы ищут оправданий там где их нет
опять ссут против ветра
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Havertz has world class talent. He is just tired after Champions League matches
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кай это талант, это бриллиант пока неограненный, он игрок-система, вся игра в байере шла через него, а сейчас он должен стать игроком системы, системы которая сама по себе еще не до конца сформировалась, к тому же свое место в ней он полноценно никак не займет из-за травм других и своей месячной болезни которая не прошла бесследно
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Слишком доуя отдали за ноунейма
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Продать Азара это тоже был мегатолковый трансфер ,просто гении в руководстве .
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... а то и всю карьеру...
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Что на это скажет Безвиз? Как же лучший в мире трансфер?
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копейки для топ клуба, это вам не жопу покупать в кредит
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Игрок за 100 млн
Адаптация год.
Вывод:
Ломбард еблан, а Маринка дура бестолковая.
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целый сезон, а то и два-три
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бизнес машина. 100 млн на какое-то непонятное дно...эпично, конечно
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