"Шеффилд Юнайтед" оставит Уайлдера, даже если вылетит
Владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла заявил, что его клуб не уволит главного тренера Криса Уайлдера, даже если вылетит из Премьер-Лиги.
На старте нового сезона Премьер-Лиги "клинки" выглядят абсолютно худшей командой, до сих пор не одержав ни одной победы и забив только пять голов.
За всю эру Премьер-Лиги еще ни одной команде не удавалось избежать вылета, имея так мало очков на данной стадии сезона, однако в Шеффилд не считают это веской причиной прекращать сотрудничество с Уайлдером.
"Насколько мне известно, Крис хочет остаться, и мы тоже хотим, чтобы он остался. Он лучший человек, чтобы вывести нас из сложившейся ситуации".
"Не будь он главным тренером этой команды, я бы нанял его сейчас, и даже если случится худшее, и мы вылетим, убежден, он тот, кто сможет быстро вернуть нас обратно. Это длинный сезон, но мы продолжим доверять Крису, несмотря ни на что", — цитирует Абдуллу Daily Mail.
14.12.2020 11:00
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Последние комментарии:
А елага так расхваливал этого топаря в прошлом сезоне. А вот оно как, оказывается, бывает. Эхехехе
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Уебок. У него по прежнему есть 3замены и 1развальцованное очко.
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Полюбому на вылет, провал полный
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это ему сучаре за 5 замен
возмездие
кто возражает и идет наперекор Клоппу - потом кусает ногти и прячется по подвалам
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Вот она, поддержка, не то что у МуМу
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