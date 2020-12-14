"Шеффилд Юнайтед" оставит Уайлдера, даже если вылетит

Владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла заявил, что его клуб не уволит главного тренера Криса Уайлдера, даже если вылетит из Премьер-Лиги.

На старте нового сезона Премьер-Лиги "клинки" выглядят абсолютно худшей командой, до сих пор не одержав ни одной победы и забив только пять голов.



За всю эру Премьер-Лиги еще ни одной команде не удавалось избежать вылета, имея так мало очков на данной стадии сезона, однако в Шеффилд не считают это веской причиной прекращать сотрудничество с Уайлдером.



"Насколько мне известно, Крис хочет остаться, и мы тоже хотим, чтобы он остался. Он лучший человек, чтобы вывести нас из сложившейся ситуации".



"Не будь он главным тренером этой команды, я бы нанял его сейчас, и даже если случится худшее, и мы вылетим, убежден, он тот, кто сможет быстро вернуть нас обратно. Это длинный сезон, но мы продолжим доверять Крису, несмотря ни на что", — цитирует Абдуллу Daily Mail.