"Шеффилд Юнайтед" оставит Уайлдера, даже если вылетит

Крис Уайлдер Владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла заявил, что его клуб не уволит главного тренера Криса Уайлдера, даже если вылетит из Премьер-Лиги.

На старте нового сезона Премьер-Лиги "клинки" выглядят абсолютно худшей командой, до сих пор не одержав ни одной победы и забив только пять голов.

За всю эру Премьер-Лиги еще ни одной команде не удавалось избежать вылета, имея так мало очков на данной стадии сезона, однако в Шеффилд не считают это веской причиной прекращать сотрудничество с Уайлдером.

"Насколько мне известно, Крис хочет остаться, и мы тоже хотим, чтобы он остался. Он лучший человек, чтобы вывести нас из сложившейся ситуации".

"Не будь он главным тренером этой команды, я бы нанял его сейчас, и даже если случится худшее, и мы вылетим, убежден, он тот, кто сможет быстро вернуть нас обратно. Это длинный сезон, но мы продолжим доверять Крису, несмотря ни на что", — цитирует Абдуллу Daily Mail.


Метки Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1084

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 14.12.2020 13:19 # electric
    А елага так расхваливал этого топаря в прошлом сезоне. А вот оно как, оказывается, бывает. Эхехехе

    (ответить)

  2. frisby 14.12.2020 13:18 # frisby
    Уебок. У него по прежнему есть 3замены и 1развальцованное очко.

    (ответить)

  3. mancunia-planet 14.12.2020 12:46 # mancunia-planet
    Полюбому на вылет, провал полный

    (ответить)

  4. superperez101 14.12.2020 12:46 # superperez101
    это ему сучаре за 5 замен
    возмездие

    кто возражает и идет наперекор Клоппу - потом кусает ногти и прячется по подвалам

    (ответить)

  5. orkengun 14.12.2020 11:55 # orkengun
    Вот она, поддержка, не то что у МуМу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: