Де Хеа верит в шансы "Юнайтед" на чемпионство

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа согласился со своим партнером по команде Бруну Фернандешем насчет того, что "красные дьяволы" могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Получая награду лучшему игроку в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца, Фернандеш выразил уверенность, что "Юнайтед" способен завоевать титул. Ране об этом также говорил и главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер.



Это амбициозное настроение разделяет и Де Хеа, который в минувшую субботу сохранил свои ворота на замке против "Манчестер Сити" (0:0).



"Думаю, в этом году гонка в Премьер-Лиге очень открытая. Много команд сражаются за титул, поэтому мы должны мечтать. Мы должны верить, что можем выиграть Премьер-Лигу в этом году, и мы должны приложить к этому усилия".



"Это очень странный сезон. Если честно, есть много команд, сражающихся за места наверху, поэтому, думаю, нам требуется высокая концентрация в каждом матче, и мы должны попытаться выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Де Хеа MUTV.