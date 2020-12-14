Де Хеа верит в шансы "Юнайтед" на чемпионство

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа согласился со своим партнером по команде Бруну Фернандешем насчет того, что "красные дьяволы" могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Получая награду лучшему игроку в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца, Фернандеш выразил уверенность, что "Юнайтед" способен завоевать титул. Ране об этом также говорил и главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер.

Это амбициозное настроение разделяет и Де Хеа, который в минувшую субботу сохранил свои ворота на замке против "Манчестер Сити" (0:0).

"Думаю, в этом году гонка в Премьер-Лиге очень открытая. Много команд сражаются за титул, поэтому мы должны мечтать. Мы должны верить, что можем выиграть Премьер-Лигу в этом году, и мы должны приложить к этому усилия".

"Это очень странный сезон. Если честно, есть много команд, сражающихся за места наверху, поэтому, думаю, нам требуется высокая концентрация в каждом матче, и мы должны попытаться выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Де Хеа MUTV.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 959

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 14.12.2020 12:52 # mancunia-planet
    Явного претендента нет, но в качестве декларации своих амбиций пойдёт, почему нет.

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  2. winnerd 14.12.2020 11:35 # winnerd
    он там что,об штангу уебался?

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  3. vyrentz 14.12.2020 10:53 # vyrentz
    У него, видать, в контракте прописано читать с бумажки подготовленные вбросы

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  4. liverbro 14.12.2020 10:17 # liverbro
    Каждый год эта команда может только языком чесать:Dа закончится сезон как обычно)

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  5. jirrort 14.12.2020 10:01 # jirrort
    Дыра Гея совсем ипанулся в этой помоечке

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