Эвра рассказал, что Анри не выносил Джаку как капитана "Арсенала"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал байку о том, что однажды Тьерри Анри отказался смотреть матч "Арсенала", где капитаном лондонцев был Гранит Джака.

Накануне вечером Джака крупно подвел "Арсенал", схлопотав красную карточку в начале второго тайма матча против "Бернли". Оставшись вдесятером, "канониры" пропустили гол и потерпели поражение — 0:1.



Это далеко не первый раз, когда Гранит навлекает гнев фанатов своего клуба. Достаточно вспомнить инцидент в прошлом сезоне, когда швейцарский полузащитник оскорбил болельщиков на "Эмирейтс" и впоследствии был лишен капитанской повязки.



Претензии к Джаке были и у легенды "Арсенала" Анри, о чем Эвра узнал, побывав в гостях у своего бывшего партнера по сборной Франции.



"Я расскажу вам короткую историю. Однажды Тьерри Анри пригласил меня к себе домой и сказал, что мы посмотрим матч "Арсенала".



"Он включил телевизор, и на первом кадре мы увидели Джаку, который выводит "Арсенал" в качестве капитана. После этого Тьерри Анри выключил телевизор".



"Я сказал: "Что случилось?" Он ответил: "Я не могу смотреть на свою команду, где капитаном является Джака". Он просто выключил телевизор, и мы не посмотрели матч", — поведал Эвра в эфире Sky Sports.