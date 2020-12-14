Эвра рассказал, что Анри не выносил Джаку как капитана "Арсенала"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал байку о том, что однажды Тьерри Анри отказался смотреть матч "Арсенала", где капитаном лондонцев был Гранит Джака.
Накануне вечером Джака крупно подвел "Арсенал", схлопотав красную карточку в начале второго тайма матча против "Бернли". Оставшись вдесятером, "канониры" пропустили гол и потерпели поражение — 0:1.
Это далеко не первый раз, когда Гранит навлекает гнев фанатов своего клуба. Достаточно вспомнить инцидент в прошлом сезоне, когда швейцарский полузащитник оскорбил болельщиков на "Эмирейтс" и впоследствии был лишен капитанской повязки.
Претензии к Джаке были и у легенды "Арсенала" Анри, о чем Эвра узнал, побывав в гостях у своего бывшего партнера по сборной Франции.
"Я расскажу вам короткую историю. Однажды Тьерри Анри пригласил меня к себе домой и сказал, что мы посмотрим матч "Арсенала".
"Он включил телевизор, и на первом кадре мы увидели Джаку, который выводит "Арсенал" в качестве капитана. После этого Тьерри Анри выключил телевизор".
"Я сказал: "Что случилось?" Он ответил: "Я не могу смотреть на свою команду, где капитаном является Джака". Он просто выключил телевизор, и мы не посмотрели матч", — поведал Эвра в эфире Sky Sports.
14.12.2020 08:00
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Последние комментарии:
Адекватный канонир
Легенда
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Henry is Arsenal Legend, but he is not Arsenal PLayer no more.
Xhaka has respect of his teammates and they decided to appoint him as a Captain. So Henry and Evra can fuck themselves
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