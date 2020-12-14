Артета посетовал, что удаление Джаки разрушило игру "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда "полностью доминировала" над "Бернли", пока не случилось удаление полузащитника Гранита Джаки.

Схватив Эшли Вествуда за горло в начале второго тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс", Джака получил от рефери желтую карточку, которая после вмешательства VAR была заменена на красную.



Оставшись вдесятером, "Арсенал" пропустил автогол от своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга и потерпел поражение 0:1. Однако Артета чувствует, что результат был бы другим, если бы не удаление.



"Вы видели, как парни играли, как сильно они хотели победить, какие моменты мы создавали, а затем мы упустили игру из-за красной карточки".



"Мы имели тотальный контроль на протяжении 60-70 минут и должны были оформлять победу раньше".



"Мы полностью доминировали в игре с начала и до момента с удалением Гранита Джаки. Вся угроза исходила от нас, мы прессинговали и играли с удивительным настроем. Мы очень хотели победить — возможно, даже чересчур в ключевые моменты, потому что мы пересекли черту и схлопотали удаление".



"Под "чересчур хотели" я имею ввиду то, что мы были невероятно целеустремлены и старались изо всех сил. Мы направили свою энергию в неправильное русло и в результате стали уязвимы".



"Считаю ли я поступок Джаки неприемлемым? Абсолютно. Очевидно, что он совершил ошибку, которая нам дорого стоила".



"Мы были хорошо готовы и понимали, что нам нужно выиграть этот матч, но сделать это вдесятером оказалось гораздо сложнее. Мы оставили сопернику шанс и в итоге проиграли из-за стандарта".



"Учитывая обстоятельства, это удаление еще хуже, чем Николя Пепе (против "Лидса"), Думаю, это связано с чрезмерным желанием и энергией, которую игроки вкладывают в свою игру, но это не оправдание. Уверен, он признает свою неправоту", — цитирует Артету Goal.