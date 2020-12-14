"Арсенал" проиграл "Бернли" из-за автогола Обамеянга

Удаление Гранита Джаки "Арсенал" потерпел четвертое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге, на сей раз щедро поделившись очками с "Бернли" — 0:1.

Предоставив передышку основе против "Дандолка" в Лиге Европы в четверг, в воскресенье главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к оптимальному сочетанию игроков.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном".

"Арсенал" на правах хозяев забрал инициативу и с самого начала принялся атаковать, но делал это невыразительно, а на 14-й минуте позволил сопернику создать супермомент. Робби Брэйди с правого фланга навесил в центр штрафной, где Крис Вуд пробил головой совершенно без помех — немного мимо! Нападающему гостей было, от чего схватиться за голову.

Хозяева свой первый реальный момент создали только на 28-й минуте. Александр Лакасетт бил из пределов штрафной площади после передачи назад от Кирана Тирни, но Ник Поуп спас "Бернли".

Больше "Арсенал" в первом тайме, не считая парочки неточных ударов, ничего не создал — вялый перекат мяча не доставлял проблем "бордовым".

Второй тайм "канониры" начали весьма обнадеживающе, дважды потревожив Поупа хорошими ударами.

А на 56-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Гранит Джака грубо сыграл против Дуайта Макнила, возникла небольшая стычка, в ходе которой швейцарский полузащитник домашней команды схватил Эшли Вествуда за горло. После похода к монитору рефери "проапгрейдил" желтую карточку до красной.

Получив численное преимущество, "Бернли" перевел дух и перешел в наступление. На 73-й минуте "Арсенал" едва вообще не остался вдевятером, но рефери откровенно пожалел Мохамеда Эльнени, который чуть не оторвал голову Джеймсу Тарковски.

Показав "горчичник" Эльнени, рефери постановил заново исполнить угловой, и после повторной подачи от флажка Пьер-Эмерик Обамеянг головой поразил свои ворота — 0:1.

Хозяевам терять было уже нечего, но в меньшинстве атаковать оказалось довольно затруднительно, да и соперник не сразу попрощался с идеей удвоить свое преимущество.

В концовке "бордовые" предпочли сыграть надежно. Натиск "канониров" плодов не принес.

"Арсенал" неубедительно провел первый тайм, а когда после перерыва стал добавлять, случилось удаление Джаки, которое все перечеркнуло. "Бернли" охотно воспользовался этим шансом.

"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 00:10

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 14.12.2020 06:57 # chelsea88
    Нравится смотреть за страданиями гейгуннеров и аснла)
    Сосите мрази.

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  2. ratamahatta 14.12.2020 06:40 # ratamahatta
    Чё по Виллиану, пацаны? Забрали у Челси топа за бесплатно?)

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  3. chelsealondon 14.12.2020 06:20 # chelsealondon
    Удачи в Чемпионшипе...

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  4. glorfindel 14.12.2020 06:15 # glorfindel
    Арсенал даже проиграв, не спустился на 16 место, вот что значит запас прочности.

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  5. largo-winch 14.12.2020 06:11 # largo-winch
    Fulham played the game of the season and goes down on the table.

    Hahahaha, classic

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  6. largo-winch 14.12.2020 05:43 # largo-winch
    Obama's autogoal is nominated for goal of the month

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  7. kanoniru-poker 14.12.2020 03:25 # kanoniru-poker
    Пора гелевому на мороз. Команда держалась на Арсене, он даже без покупок был выше и Эмереи и Артеты. Ну и что теперь скажут те типа болелы которые писали петиции против Сени?

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  8. unclearness 14.12.2020 02:28 # unclearness
    &#8203;&#8203;Football.London | Отношения между Микелем Артетой и Давидом Луисом стали холодными за последние недели, ни Микель, ни Давид больше не разговаривают друг с другом.

    Также отсутствие Месута Озила и Сократиса в заявках на АПЛ и Лигу Европы сильно повлияло на настроение в раздевалке, потому что это две уважаемые персоны в клубе. Причины, почему игроки не были включены в заявку, не были раскрыты игрокам. Это была больная тема, которая портила настроение в раздевалке и оставила тревожную атмосферу в Колни.

    Многие задавались вопросом: почему 28 миллионное приобретение, в лице Вильяма Салиба, не использовалось за первую команду? На это человек внутри клуба сказал, что французский защитник - «подписание Эмери».

    Это звучит правдоподобно, особенно считая игроков, которые не были включены в заявку на сезон или сданы в аренду. От не включения в заявку Сократиса и Озила, до аренд Торрейры и Гендуззи, Микель Артета и Эду старались оставить след на составе. Эду продолжает сохранять близкие отношения с агентом Киа Джурабчианом, который был вовлечен в ряд сделок за этот год.

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  9. wengerrrro 14.12.2020 02:16 # wengerrrro
    ну хоть обамеянг забивать начал))

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  10. edgarkuznetsov 14.12.2020 02:12 # edgarkuznetsov
    А аналу в след туре с Соттоном играть,лоль

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  11. flamic 14.12.2020 01:30 # flamic
    Гениальная игра! И голы у Обамеянга пошли!

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  12. mancunia-planet 14.12.2020 01:29 # mancunia-planet
    Ебанутый тур, ебанутый сезон

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  13. narcot 14.12.2020 01:14 # narcot
    Дочь Кадырова Хадижат стала главой департамента дошкольного образования в мэрии Грозного.

    «Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя», — написал глава комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

    Кстати, ранее в сентябре 2020 года Кадыров подписал указ о назначении другой своей дочери Айшат первым заместителем министра культуры Чечни.

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  14. thegodfather 14.12.2020 01:12 # thegodfather
    хДДДДД

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  15. imf-tau 14.12.2020 01:08 # imf-tau
    Артета 6 матчей подряд ставит в АПЛ в основу Джаку, Беллерина, Обамеянга и Виллиана. За все время они только вредили.

    При этом у него формально есть Себальос в центр (почему бы не поставить игрока с пасом в игру, где ты будешь владеть мячом?), Седрик Соареш и Мейтленд-Найлз на крайка (оба жгут в ЛЕ), Балоган, СМит-Роу и Нкетиа в нападение (очень хороши в ЛЕ и стараются). Это помимо сидящего без дела Озила, что явно не в составе не по футбольным причинам сейчас.

    Эти игроки подтверждают в ЛЕ что могут играть. И каждый раз летят мимо состава. 6 матчей, Карл. Может уже пора заменить свою основу?

    Одно только это по мне показывает Артету лютейшим физруком. Очевидно же откуда идут ошибки. А его прессухи - это пздц. Он число кроссов выдает за показатель хорошей атакующей игры.

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  16. nordway 14.12.2020 00:58 # nordway
    Как же я рад что римс болеет за этот мусер)) просто каждый тур радуют меня)

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  17. gidro-met 14.12.2020 00:46 # gidro-met
    Арс в ЧШ скоро наведёт шороху и покажет всем.. Скиньте. Арсенал, Шеффилд и Фулхэм на вылет

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  18. edgarkuznetsov 14.12.2020 00:39 # edgarkuznetsov
    Арсенал решил взять кубок Чемпионшипа?

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  19. yamateh 14.12.2020 00:35 # yamateh
    экстент был такой персонаж раньше мб и щас есть под фейком, эх жалко фанов, походу бросили уже футбик смотреть

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  20. roberto-89 14.12.2020 00:35 # roberto-89
    Бутылка: добро пожаловать щолсбери ихихихихиххихихихп ехехехехехех хоохохохохох ахахахахахахахах ухехехехехехех

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