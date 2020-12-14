"Арсенал" проиграл "Бернли" из-за автогола Обамеянга
"Арсенал" потерпел четвертое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге, на сей раз щедро поделившись очками с "Бернли" — 0:1.
Предоставив передышку основе против "Дандолка" в Лиге Европы в четверг, в воскресенье главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к оптимальному сочетанию игроков.
Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном".
"Арсенал" на правах хозяев забрал инициативу и с самого начала принялся атаковать, но делал это невыразительно, а на 14-й минуте позволил сопернику создать супермомент. Робби Брэйди с правого фланга навесил в центр штрафной, где Крис Вуд пробил головой совершенно без помех — немного мимо! Нападающему гостей было, от чего схватиться за голову.
Хозяева свой первый реальный момент создали только на 28-й минуте. Александр Лакасетт бил из пределов штрафной площади после передачи назад от Кирана Тирни, но Ник Поуп спас "Бернли".
Больше "Арсенал" в первом тайме, не считая парочки неточных ударов, ничего не создал — вялый перекат мяча не доставлял проблем "бордовым".
Второй тайм "канониры" начали весьма обнадеживающе, дважды потревожив Поупа хорошими ударами.
А на 56-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Гранит Джака грубо сыграл против Дуайта Макнила, возникла небольшая стычка, в ходе которой швейцарский полузащитник домашней команды схватил Эшли Вествуда за горло. После похода к монитору рефери "проапгрейдил" желтую карточку до красной.
Получив численное преимущество, "Бернли" перевел дух и перешел в наступление. На 73-й минуте "Арсенал" едва вообще не остался вдевятером, но рефери откровенно пожалел Мохамеда Эльнени, который чуть не оторвал голову Джеймсу Тарковски.
Показав "горчичник" Эльнени, рефери постановил заново исполнить угловой, и после повторной подачи от флажка Пьер-Эмерик Обамеянг головой поразил свои ворота — 0:1.
Хозяевам терять было уже нечего, но в меньшинстве атаковать оказалось довольно затруднительно, да и соперник не сразу попрощался с идеей удвоить свое преимущество.
В концовке "бордовые" предпочли сыграть надежно. Натиск "канониров" плодов не принес.
"Арсенал" неубедительно провел первый тайм, а когда после перерыва стал добавлять, случилось удаление Джаки, которое все перечеркнуло. "Бернли" охотно воспользовался этим шансом.
"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче
14.12.2020 00:10
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Последние комментарии:
Нравится смотреть за страданиями гейгуннеров и аснла)
Сосите мрази.
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Чё по Виллиану, пацаны? Забрали у Челси топа за бесплатно?)
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Удачи в Чемпионшипе...
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Арсенал даже проиграв, не спустился на 16 место, вот что значит запас прочности.
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Fulham played the game of the season and goes down on the table.
Hahahaha, classic
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Obama's autogoal is nominated for goal of the month
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Пора гелевому на мороз. Команда держалась на Арсене, он даже без покупок был выше и Эмереи и Артеты. Ну и что теперь скажут те типа болелы которые писали петиции против Сени?
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​​Football.London | Отношения между Микелем Артетой и Давидом Луисом стали холодными за последние недели, ни Микель, ни Давид больше не разговаривают друг с другом.
Также отсутствие Месута Озила и Сократиса в заявках на АПЛ и Лигу Европы сильно повлияло на настроение в раздевалке, потому что это две уважаемые персоны в клубе. Причины, почему игроки не были включены в заявку, не были раскрыты игрокам. Это была больная тема, которая портила настроение в раздевалке и оставила тревожную атмосферу в Колни.
Многие задавались вопросом: почему 28 миллионное приобретение, в лице Вильяма Салиба, не использовалось за первую команду? На это человек внутри клуба сказал, что французский защитник - «подписание Эмери».
Это звучит правдоподобно, особенно считая игроков, которые не были включены в заявку на сезон или сданы в аренду. От не включения в заявку Сократиса и Озила, до аренд Торрейры и Гендуззи, Микель Артета и Эду старались оставить след на составе. Эду продолжает сохранять близкие отношения с агентом Киа Джурабчианом, который был вовлечен в ряд сделок за этот год.
(ответить)
ну хоть обамеянг забивать начал))
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А аналу в след туре с Соттоном играть,лоль
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Гениальная игра! И голы у Обамеянга пошли!
(ответить)
Ебанутый тур, ебанутый сезон
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Дочь Кадырова Хадижат стала главой департамента дошкольного образования в мэрии Грозного.
«Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя», — написал глава комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.
Кстати, ранее в сентябре 2020 года Кадыров подписал указ о назначении другой своей дочери Айшат первым заместителем министра культуры Чечни.
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хДДДДД
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Артета 6 матчей подряд ставит в АПЛ в основу Джаку, Беллерина, Обамеянга и Виллиана. За все время они только вредили.
При этом у него формально есть Себальос в центр (почему бы не поставить игрока с пасом в игру, где ты будешь владеть мячом?), Седрик Соареш и Мейтленд-Найлз на крайка (оба жгут в ЛЕ), Балоган, СМит-Роу и Нкетиа в нападение (очень хороши в ЛЕ и стараются). Это помимо сидящего без дела Озила, что явно не в составе не по футбольным причинам сейчас.
Эти игроки подтверждают в ЛЕ что могут играть. И каждый раз летят мимо состава. 6 матчей, Карл. Может уже пора заменить свою основу?
Одно только это по мне показывает Артету лютейшим физруком. Очевидно же откуда идут ошибки. А его прессухи - это пздц. Он число кроссов выдает за показатель хорошей атакующей игры.
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Как же я рад что римс болеет за этот мусер)) просто каждый тур радуют меня)
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Арс в ЧШ скоро наведёт шороху и покажет всем.. Скиньте. Арсенал, Шеффилд и Фулхэм на вылет
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Арсенал решил взять кубок Чемпионшипа?
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экстент был такой персонаж раньше мб и щас есть под фейком, эх жалко фанов, походу бросили уже футбик смотреть
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Бутылка: добро пожаловать щолсбери ихихихихиххихихихп ехехехехехех хоохохохохох ахахахахахахахах ухехехехехехех
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