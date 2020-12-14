"Арсенал" проиграл "Бернли" из-за автогола Обамеянга

"Арсенал" потерпел четвертое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге, на сей раз щедро поделившись очками с "Бернли" — 0:1.

Предоставив передышку основе против "Дандолка" в Лиге Европы в четверг, в воскресенье главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к оптимальному сочетанию игроков.



Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном".



"Арсенал" на правах хозяев забрал инициативу и с самого начала принялся атаковать, но делал это невыразительно, а на 14-й минуте позволил сопернику создать супермомент. Робби Брэйди с правого фланга навесил в центр штрафной, где Крис Вуд пробил головой совершенно без помех — немного мимо! Нападающему гостей было, от чего схватиться за голову.



Хозяева свой первый реальный момент создали только на 28-й минуте. Александр Лакасетт бил из пределов штрафной площади после передачи назад от Кирана Тирни, но Ник Поуп спас "Бернли".



Больше "Арсенал" в первом тайме, не считая парочки неточных ударов, ничего не создал — вялый перекат мяча не доставлял проблем "бордовым".



Второй тайм "канониры" начали весьма обнадеживающе, дважды потревожив Поупа хорошими ударами.



А на 56-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Гранит Джака грубо сыграл против Дуайта Макнила, возникла небольшая стычка, в ходе которой швейцарский полузащитник домашней команды схватил Эшли Вествуда за горло. После похода к монитору рефери "проапгрейдил" желтую карточку до красной.



Получив численное преимущество, "Бернли" перевел дух и перешел в наступление. На 73-й минуте "Арсенал" едва вообще не остался вдевятером, но рефери откровенно пожалел Мохамеда Эльнени, который чуть не оторвал голову Джеймсу Тарковски.



Показав "горчичник" Эльнени, рефери постановил заново исполнить угловой, и после повторной подачи от флажка Пьер-Эмерик Обамеянг головой поразил свои ворота — 0:1.



Хозяевам терять было уже нечего, но в меньшинстве атаковать оказалось довольно затруднительно, да и соперник не сразу попрощался с идеей удвоить свое преимущество.



В концовке "бордовые" предпочли сыграть надежно. Натиск "канониров" плодов не принес.



"Арсенал" неубедительно провел первый тайм, а когда после перерыва стал добавлять, случилось удаление Джаки, которое все перечеркнуло. "Бернли" охотно воспользовался этим шансом.



"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче