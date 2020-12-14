Клопп возмущен, что гол "Фулхэма" не отменили
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил возмущение тем, что гол "Фулхэма" в ворота его команды был засчитан.
Своей дерзкой игрой с самого начала матча "Фулхэм" определенно застал врасплох чемпионов Премьер-Лиги. "Дачники" владели инициативной и на 25-й минуте закономерно открыли счет усилиями Бобби Декордова-Рида.
Однако в ходе этой комбинации Энтони Рид оттолкнул Мохамеда Салаха от мяча, и Клопп считает это достаточным поводом для отмены гола.
"Это явный фол, ничего кроме. Это не желтая карточка и не красная карточка, но игрок, который отдал результативную передачу, получил преимущество и смог сделать этот пас благодаря тому, что толкнул Мо. В данном случае жесткость фола не имеет значения, это фол, который дал им преимущество".
"Я не уверен, чем Ли Мейсон (судья VAR) занимается дома, но это не есть нормальный контакт. Это достаточный контакт, чтобы извлечь преимущество", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Свои претензии насчет судейства предъявил и наставник "Фулхэма" Скот Паркер, чья команда чуть ранее в матче не получила пенальти, хотя рефери в поле Андре Марринер даже ходил к монитору, чтобы изучить подкат Фабиньо.
"На мой взгляд, это даже не подлежит обсуждению. Здесь нет ничего субъективного — это просто чистый пенальти", — заявил Паркер.
14.12.2020 00:05
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Последние комментарии:
КНЯЗЬ!!!
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Это АПЛ, тут жёстко играют. За обычный толчок игру не остановят. Людям ноги ломали и ничего. Это тебе не ла лига, где на любое касание валяются по пол минуты.
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фулхэм матч сезона сыграл просто, поэтому бомбит немного ротора.
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Он должен быть удивлен тем, что очко добыли.
1. Не дали чистый пенальти на Фабиньо
2. Какого х дали пенальти Ливерпулю? Там мяч попал в плотно прижатую к груди руку игроку в стенке, он куда должен был девать ее??
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Вставьте ему уже кожаную колбасу, а то так и до срыва недалеко.
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циклоп последние признаки совести потерял- судья вытянул портовых на ничью, а ему и этого мало.
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Я возмущён - почему пенку не поставиди в ворота Алисы?
Клопп как заебал ты ныть постояно... мне тоже бывает куева когда команда проигрываети хочется отпиздить всех :)).... на то это футбол
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все верно, такие фолы в поле свистятся регулярно, а тут судья помог забить хозяевам.
паркер двуличен, фабиньо вообще не коснулся игрока фулхэма, кристально чисто выбив мяч из под ноги соперника, причем даже сам этот футболист не имел претензий
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Без сомнения клоппп прав
Судьи подсуживали фуллхэму
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