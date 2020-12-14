Клопп возмущен, что гол "Фулхэма" не отменили

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил возмущение тем, что гол "Фулхэма" в ворота его команды был засчитан.

Своей дерзкой игрой с самого начала матча "Фулхэм" определенно застал врасплох чемпионов Премьер-Лиги. "Дачники" владели инициативной и на 25-й минуте закономерно открыли счет усилиями Бобби Декордова-Рида.



Однако в ходе этой комбинации Энтони Рид оттолкнул Мохамеда Салаха от мяча, и Клопп считает это достаточным поводом для отмены гола.



"Это явный фол, ничего кроме. Это не желтая карточка и не красная карточка, но игрок, который отдал результативную передачу, получил преимущество и смог сделать этот пас благодаря тому, что толкнул Мо. В данном случае жесткость фола не имеет значения, это фол, который дал им преимущество".



"Я не уверен, чем Ли Мейсон (судья VAR) занимается дома, но это не есть нормальный контакт. Это достаточный контакт, чтобы извлечь преимущество", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Свои претензии насчет судейства предъявил и наставник "Фулхэма" Скот Паркер, чья команда чуть ранее в матче не получила пенальти, хотя рефери в поле Андре Марринер даже ходил к монитору, чтобы изучить подкат Фабиньо.



"На мой взгляд, это даже не подлежит обсуждению. Здесь нет ничего субъективного — это просто чистый пенальти", — заявил Паркер.