Матип может сыграть против "Тоттенхэма", несмотря на травму

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип, замененный в перерыве матча против "Фулхэма", избежал серьезной травмы и даже может сыграть против "Тоттенхэма" в среду.

В воскресном матче против "дачников" Матип составил связку центральных защитников с Фабиньо, однако в перерыве главный тренер "красных" Юрген Клопп заменил Жоэля, а в пару к бразильцу отправил Джордана Хендерсона.



Травма Матипа стала тревожной новостью для фанатов "Ливерпуля", чей лазарет и так содержит Виргила Ван Дейка с Джо Гомесом, однако не все так плохо.



"У Жоэля Матипа случился спазм в спине. Мы еще осмотрим его, но в данный момент ничего другого там нет".



"Он уже получил медицинскую помощь и продолжит ее получать, а там посмотрим. Думаю, у него есть шансы сыграть в среду. В данный момент это выглядит не так уж плохо", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".