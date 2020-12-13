Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо изменил свое мнение насчет лучшего голкипера в Премьер-Лиге.

Тренируя "Манчестер Юнайтед", Моуриньо называл Давида Де Хеа лучшим голкипером не только в Премьер-Лиге, но и во всем мире.



Жозе не высказывал другого мнения — до сегодняшнего дня, решив поддержать своего первого номера Уго Льориса, чья результативная ошибка стоила "шпорам" упущенной победы против "Кристал Пэлас" (1:1).



"Мой голкипер — лучший голкипер в Премьер-Лиге, поэтому я бы никогда не стал критиковать лучшего голкипера в Премьер-Лиге. Точка".



"Если мне и нужно кого-нибудь обвинить, то я обвиню нас самих, команду. Мы побеждаем, играем вничью и проигрываем все вместе, как команда. Некоторые парни думают "они проиграли", "мы сыграли вничью", "я победил". Но это не про нас", — цитирует Моуриньо Evening Standard.



Добавим, статистика подтверждает слова Моуриньо. В этом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" пропустил только 10 голов, пять раз сохранив свои ворота на замке, и в этом "шпорам" нет равных в дивизионе.