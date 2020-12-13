"Ливерпуль" едва не проиграл "Фулхэму"
Только реализованный Мохамедом Салахом пенальти на исходе матча позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.
По сравнению с поражением 2:0 от "Манчестер Сити" в старте "дачников" появился Марио Лемина, заменив Харрисона Рида. Александар Митрович в заявку не попал из-за ушиба.
У "красных" вернулись в команду Алиссон и Трент Александер-Арнольд, заменив Кувина Келлехера и Неко Уильямса относительно прошлого уикенда.
Первое слово в матче сказали хозяева, причем уже на четвертой минуте. Иван Кавалейру вышел один на один с Алиссоном по правому краю штрафной, но бразильский голкипер не позволил поразить свой ближний угол.
Этим "Фулхэм" не ограничился, продолжив бежать вперед. Вскоре "дачники" претендовали на пенальти, но рефери Андре Марринер, обратившись к монитору, не увидел фола в подкате Фабиньо.
В конце концов хозяева открыли счет. На 25-й минуте "Ливерпуль" не сумел выбить мяч подальше после розыгрыша углового, и во второй волне атаки Бобби Декордова-Рид ворвался в штрафную по правому краю и пробил в дальний угол ворот — 1:0.
Забитый гол только окрылил "дачников", которые создали еще несколько моментов, включая удар в упор Тосина Адарабиойо на 32-й минуте — чудеса реакции продемонстрировал Алиссон.
Ближе к перерыву неистовый "Фулхэм" чуть остепенился, что позволило "Ливерпулю" провести пару своих атак, но ничего серьезного.
Во втором тайме прошло всего полминуты, как хозяева создали очередной момент. Энди Робертсон замешкался с выносом мяча, который стал добычей Кавалейру, однако Алиссон заблокировал удар Ивана в упор.
Отделавший испугом, "красные" взяли себя в руки и завладели инициативой. "Фулхэм" оказался прижат к своим воротам и играл практически на отбой, но при этом держался.
Роковой для "дачников" момент случился на 78-й минуте, когда Джорджиньо Вейналдум ударом со штрафного попал в руку соперника. Был назначен пенальти, который четко исполнил Мохамед Салах — 1:1.
В остатке матча гости были настойчивее, стремясь к победе, однако "Фулхэм" себе забить больше не позволил.
Матч выдался невероятно тяжелым для "Ливерпуля", который оказался попросту не готов к столь дерзкой игре в исполнении аутсайдера. Во втором тайме "красные" вроде бы пришли в себя, но забить смогли только с пенальти.
"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
13.12.2020 21:25
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Последние комментарии:
Ученик пепа там доминирует я смотрю на все. Владение с Бернли одинаковое, по 1 удару мимо.
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у ливерных отскок не без помощи судей... так называемый подкат фабиньо чистейший пендаль должен быть...отскочило
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Предлагаю местной фауне погорельцев взглянуть на таблицу АПЛ, зафиксировать глазами, а не жопой на команду с первого места, а потом уже ставлять страпон себе в анус. Спасибо.
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МЫ ГЕГЕМОНЫ!
(ответить)
Добро пожаловать на ветку ФАПЛ! Здесь царят гостеприимство, вежливость, английское джентльменство и взаимоуважение!!! Соблюдайте местные традиции, пожалуйста, джентльмены!
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Чудный день! пройдут века
Также будут, в вечном строе,
колбасных пердаки гореть на небосклоне.
и жены их обитать на помойном просторе.
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хуинва под шконкой горит, ей пес а ну ко мне к ноги, че затих? ты же там кукарекал вечно что я не появляюсь, я вчера был после поражения а вот ты где потерялась, маленькая моя, ехехехе)))
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ГОРИТЕ ОТ ВЕЛИЧИЯ И МОЩИ ТОТТЕНХЭМА!
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Скаузер2005 опять со своим парнем потpахался в очко, такую дичь пишет
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Такс такс, щя посмотрим, какой там очередной автобус подготовил ученик шарлатана
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Гегемоньси по потерянным идет лишь на 6 месте и ток по разнице обходит Сити. С чего только шума вокруг глиномесов и с чего столько комплиментов Лэмпарду?
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Мы увидим свет там, где темно.
Не ценит счастье тот, кому вечно светло.
(ответить)
Ливерпуль настолько велик , что заставляет сгорать маленьких сучек ехеехехехехехехехе знатно горят всякие пенсомешки ехехехехехе горите и сосите маленькие мои ехехехехехехе
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МЫ ГЕГЕМОНЫ!
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Полтора фонада тоже высовывают голову из под шконки ухахахаахахаха но как обычно обоссаны вместе с пенсами ехехехехехехехехехех погорельцы маленькие мои ухехехехехехехе
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выход есть всегда
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А сейчас узнаем ответ на главный вопрос тура (и потенциально боксинг дея) - Артета аут или нет.
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я хочу быть для вас хорошим примером
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Тяжелый тур после ЛЧ, но пиздец только начинается.
И ЛФФК имхо не оч повезло с календарем на боксинг дей. Очень неприятные соперники, Вест Бром будет скорее всего уже с другим манагером и куда более подстегнутый.
Сейчас пойдут мидвики, травм больше, ебли больше.
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Еле отскочили от аутсайдера, причем с левой пенки, типичный ливер
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