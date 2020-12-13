"Ливерпуль" едва не проиграл "Фулхэму"

Мохамед Салах Только реализованный Мохамедом Салахом пенальти на исходе матча позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.

По сравнению с поражением 2:0 от "Манчестер Сити" в старте "дачников" появился Марио Лемина, заменив Харрисона Рида. Александар Митрович в заявку не попал из-за ушиба.

У "красных" вернулись в команду Алиссон и Трент Александер-Арнольд, заменив Кувина Келлехера и Неко Уильямса относительно прошлого уикенда.

Первое слово в матче сказали хозяева, причем уже на четвертой минуте. Иван Кавалейру вышел один на один с Алиссоном по правому краю штрафной, но бразильский голкипер не позволил поразить свой ближний угол.

Этим "Фулхэм" не ограничился, продолжив бежать вперед. Вскоре "дачники" претендовали на пенальти, но рефери Андре Марринер, обратившись к монитору, не увидел фола в подкате Фабиньо.

В конце концов хозяева открыли счет. На 25-й минуте "Ливерпуль" не сумел выбить мяч подальше после розыгрыша углового, и во второй волне атаки Бобби Декордова-Рид ворвался в штрафную по правому краю и пробил в дальний угол ворот — 1:0.

Забитый гол только окрылил "дачников", которые создали еще несколько моментов, включая удар в упор Тосина Адарабиойо на 32-й минуте — чудеса реакции продемонстрировал Алиссон.

Ближе к перерыву неистовый "Фулхэм" чуть остепенился, что позволило "Ливерпулю" провести пару своих атак, но ничего серьезного.

Во втором тайме прошло всего полминуты, как хозяева создали очередной момент. Энди Робертсон замешкался с выносом мяча, который стал добычей Кавалейру, однако Алиссон заблокировал удар Ивана в упор.

Отделавший испугом, "красные" взяли себя в руки и завладели инициативой. "Фулхэм" оказался прижат к своим воротам и играл практически на отбой, но при этом держался.

Роковой для "дачников" момент случился на 78-й минуте, когда Джорджиньо Вейналдум ударом со штрафного попал в руку соперника. Был назначен пенальти, который четко исполнил Мохамед Салах — 1:1.

В остатке матча гости были настойчивее, стремясь к победе, однако "Фулхэм" себе забить больше не позволил.

Матч выдался невероятно тяжелым для "Ливерпуля", который оказался попросту не готов к столь дерзкой игре в исполнении аутсайдера. Во втором тайме "красные" вроде бы пришли в себя, но забить смогли только с пенальти.

"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 21:25

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 13.12.2020 22:32 # imf-tau
    Ученик пепа там доминирует я смотрю на все. Владение с Бернли одинаковое, по 1 удару мимо.

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  2. kojan 13.12.2020 22:13 # kojan
    у ливерных отскок не без помощи судей... так называемый подкат фабиньо чистейший пендаль должен быть...отскочило

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  3. anabanana94 13.12.2020 22:11 # anabanana94
    Предлагаю местной фауне погорельцев взглянуть на таблицу АПЛ, зафиксировать глазами, а не жопой на команду с первого места, а потом уже ставлять страпон себе в анус. Спасибо.

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  4. scouser2005 13.12.2020 22:11 # scouser2005
    МЫ ГЕГЕМОНЫ!

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  5. geniusss 13.12.2020 22:09 # geniusss
    Добро пожаловать на ветку ФАПЛ! Здесь царят гостеприимство, вежливость, английское джентльменство и взаимоуважение!!! Соблюдайте местные традиции, пожалуйста, джентльмены!

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  6. geniusss 13.12.2020 22:06 # geniusss
    Чудный день! пройдут века
    Также будут, в вечном строе,
    колбасных пердаки гореть на небосклоне.
    и жены их обитать на помойном просторе.

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  7. bezviz 13.12.2020 22:00 # bezviz
    хуинва под шконкой горит, ей пес а ну ко мне к ноги, че затих? ты же там кукарекал вечно что я не появляюсь, я вчера был после поражения а вот ты где потерялась, маленькая моя, ехехехе)))

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  8. anabanana94 13.12.2020 21:57 # anabanana94
    ГОРИТЕ ОТ ВЕЛИЧИЯ И МОЩИ ТОТТЕНХЭМА!

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  9. mufc1994 13.12.2020 21:57 # mufc1994
    Скаузер2005 опять со своим парнем потpахался в очко, такую дичь пишет

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  10. unclearness 13.12.2020 21:56 # unclearness
    Такс такс, щя посмотрим, какой там очередной автобус подготовил ученик шарлатана

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  11. erevansky 13.12.2020 21:56 # erevansky
    Гегемоньси по потерянным идет лишь на 6 месте и ток по разнице обходит Сити. С чего только шума вокруг глиномесов и с чего столько комплиментов Лэмпарду?

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  12. geniusss 13.12.2020 21:54 # geniusss
    Мы увидим свет там, где темно.
    Не ценит счастье тот, кому вечно светло.

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  13. roberto-89 13.12.2020 21:54 # roberto-89
    Ливерпуль настолько велик , что заставляет сгорать маленьких сучек ехеехехехехехехехе знатно горят всякие пенсомешки ехехехехехе горите и сосите маленькие мои ехехехехехехе

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  14. scouser2005 13.12.2020 21:53 # scouser2005
    МЫ ГЕГЕМОНЫ!

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  15. roberto-89 13.12.2020 21:50 # roberto-89
    Полтора фонада тоже высовывают голову из под шконки ухахахаахахаха но как обычно обоссаны вместе с пенсами ехехехехехехехехехех погорельцы маленькие мои ухехехехехехехе

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  16. geniusss 13.12.2020 21:50 # geniusss
    выход есть всегда

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  17. imf-tau 13.12.2020 21:48 # imf-tau
    А сейчас узнаем ответ на главный вопрос тура (и потенциально боксинг дея) - Артета аут или нет.

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  18. geniusss 13.12.2020 21:47 # geniusss
    я хочу быть для вас хорошим примером

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  19. imf-tau 13.12.2020 21:47 # imf-tau
    Тяжелый тур после ЛЧ, но пиздец только начинается.

    И ЛФФК имхо не оч повезло с календарем на боксинг дей. Очень неприятные соперники, Вест Бром будет скорее всего уже с другим манагером и куда более подстегнутый.

    Сейчас пойдут мидвики, травм больше, ебли больше.

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  20. wymkentski 13.12.2020 21:47 # wymkentski
    Еле отскочили от аутсайдера, причем с левой пенки, типичный ливер

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