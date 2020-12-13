"Ливерпуль" едва не проиграл "Фулхэму"

Только реализованный Мохамедом Салахом пенальти на исходе матча позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.

По сравнению с поражением 2:0 от "Манчестер Сити" в старте "дачников" появился Марио Лемина, заменив Харрисона Рида. Александар Митрович в заявку не попал из-за ушиба.



У "красных" вернулись в команду Алиссон и Трент Александер-Арнольд, заменив Кувина Келлехера и Неко Уильямса относительно прошлого уикенда.



Первое слово в матче сказали хозяева, причем уже на четвертой минуте. Иван Кавалейру вышел один на один с Алиссоном по правому краю штрафной, но бразильский голкипер не позволил поразить свой ближний угол.



Этим "Фулхэм" не ограничился, продолжив бежать вперед. Вскоре "дачники" претендовали на пенальти, но рефери Андре Марринер, обратившись к монитору, не увидел фола в подкате Фабиньо.



В конце концов хозяева открыли счет. На 25-й минуте "Ливерпуль" не сумел выбить мяч подальше после розыгрыша углового, и во второй волне атаки Бобби Декордова-Рид ворвался в штрафную по правому краю и пробил в дальний угол ворот — 1:0.



Забитый гол только окрылил "дачников", которые создали еще несколько моментов, включая удар в упор Тосина Адарабиойо на 32-й минуте — чудеса реакции продемонстрировал Алиссон.



Ближе к перерыву неистовый "Фулхэм" чуть остепенился, что позволило "Ливерпулю" провести пару своих атак, но ничего серьезного.



Во втором тайме прошло всего полминуты, как хозяева создали очередной момент. Энди Робертсон замешкался с выносом мяча, который стал добычей Кавалейру, однако Алиссон заблокировал удар Ивана в упор.



Отделавший испугом, "красные" взяли себя в руки и завладели инициативой. "Фулхэм" оказался прижат к своим воротам и играл практически на отбой, но при этом держался.



Роковой для "дачников" момент случился на 78-й минуте, когда Джорджиньо Вейналдум ударом со штрафного попал в руку соперника. Был назначен пенальти, который четко исполнил Мохамед Салах — 1:1.



В остатке матча гости были настойчивее, стремясь к победе, однако "Фулхэм" себе забить больше не позволил.



Матч выдался невероятно тяжелым для "Ливерпуля", который оказался попросту не готов к столь дерзкой игре в исполнении аутсайдера. Во втором тайме "красные" вроде бы пришли в себя, но забить смогли только с пенальти.



"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче