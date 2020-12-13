Моуриньо: "Случилось то, чего я опасался"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что предостерегал свою команду от самоуспокоенности в перерыве матча против "Кристал Пэлас".

Выиграв первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" со счетом 0:1, после перерыва "шпоры" позволили себе расслабиться и в концовке пропустили гол, который лишил их победы — 1:1.



Моуриньо заранее опасался, что этим может все кончиться, однако его попытка заставить свою команду не отдавать инициативу провалилась.



"Я достаточно опытен в футболе и в Премьер-Лиге, и в перерыве я сказал игрокам, что может произойти. Это и произошло".



"Учитывая стиль игры "Пэлас", тебе нужно держать мяч, тебе нужно созидать, потому что иначе они того рода команда, которая будет грузить мяч в штрафную, и что могло произойти, то и произошло".



"На игру можно смотреть двояко. С одной стороны, мы потеряли два очка. С другой, мы имеем на очко больше, чем вчера".



"Ничья никогда не является нормой для меня, мы стремимся побеждать в каждом матче, а если этого не происходит, нужно отдать должное сопернику или признать, что мы сами должны были сыграть лучше. Думаю, сегодня было то и другое", — сообщил Моуриньо BBC.