Клопп подтвердил потерю Жоты

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил потерю нападающего Диогу Жоты на срок до двух месяцев.

Накануне португальское издание Record сообщило, что выезд к "Мидтьюлланду" в Лиге Чемпионов посреди недели обернулся для Жоты травмой колена, и теперь Диогу пропустит около двух месяцев.



В преддверии матча против "Фулхэма" Клопп поведал, что Жота действительно повредил свое колено, но есть и хорошая новость.



"Травма хуже, чем мы думали изначально, но лучше, чем мы думали затем. Хирурги осмотрели его и сказали, что операция не нужна, но какое-то время он все равно пропустит".



"Мы точно не знаем, но ориентируемся на полтора-два месяца. Это прозвучит странно, но мы были рады, когда услышали окончательный диагноз", — сообщил Клопп Sky Sports.