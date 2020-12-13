Клопп подтвердил потерю Жоты
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил потерю нападающего Диогу Жоты на срок до двух месяцев.
Накануне португальское издание Record сообщило, что выезд к "Мидтьюлланду" в Лиге Чемпионов посреди недели обернулся для Жоты травмой колена, и теперь Диогу пропустит около двух месяцев.
В преддверии матча против "Фулхэма" Клопп поведал, что Жота действительно повредил свое колено, но есть и хорошая новость.
"Травма хуже, чем мы думали изначально, но лучше, чем мы думали затем. Хирурги осмотрели его и сказали, что операция не нужна, но какое-то время он все равно пропустит".
"Мы точно не знаем, но ориентируемся на полтора-два месяца. Это прозвучит странно, но мы были рады, когда услышали окончательный диагноз", — сообщил Клопп Sky Sports.
13.12.2020 20:00
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Wish him a speedy recovery
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здоровья топарику
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Отдыхай братец, ты сделал много больше, чем от тебя ждали.
Ливерпуль найдет как нападать.. Молодежь вон тянется.
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Без Жоты Ливерпулю жо.а
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