Клопп подтвердил потерю Жоты

Диогу Жота Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил потерю нападающего Диогу Жоты на срок до двух месяцев.

Накануне португальское издание Record сообщило, что выезд к "Мидтьюлланду" в Лиге Чемпионов посреди недели обернулся для Жоты травмой колена, и теперь Диогу пропустит около двух месяцев.

В преддверии матча против "Фулхэма" Клопп поведал, что Жота действительно повредил свое колено, но есть и хорошая новость.

"Травма хуже, чем мы думали изначально, но лучше, чем мы думали затем. Хирурги осмотрели его и сказали, что операция не нужна, но какое-то время он все равно пропустит".

"Мы точно не знаем, но ориентируемся на полтора-два месяца. Это прозвучит странно, но мы были рады, когда услышали окончательный диагноз", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Жота, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 20:00

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  1. ilovemanutd 13.12.2020 21:54 # ilovemanutd
    Так лучше https://sun9-7.userapi.com/6TJXiS2jhabS66l-ED99UQgrfjUFOCK4-DslTw/h6sRLldbOTk.jpg

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  2. largo-winch 13.12.2020 21:29 # largo-winch
    Wish him a speedy recovery

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  3. frisby 13.12.2020 20:35 # frisby
    здоровья топарику

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  4. scouser2005 13.12.2020 20:32 # scouser2005
    Отдыхай братец, ты сделал много больше, чем от тебя ждали.
    Ливерпуль найдет как нападать.. Молодежь вон тянется.

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  5. hunter022 13.12.2020 20:08 # hunter022
    Без Жоты Ливерпулю жо.а

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