"Тоттенхэм" лишился победы против "Пэлас"

Джеффри Шлюпп "Тоттенхэм" лишился победы в дерби с "Кристал Пэлас", позволив сопернику сравнять счет в концовке — 1:1.

Стартовый состав "орлов" не изменился по сравнению с победой 1:5 над "Вест Бромвичем".

В старт "шпор" вернулся Танги Ндомбеле, заменив Джовани Ло Чельсо относительно победы 2:0 над "Арсеналом". Деле Алли расположился в запасе, Гарет Бэйл в заявку не попал.

"Тоттенхэм" сразу же взял инициативу в свои руки и принялся нагнетать давление, однако "Пэлас" неплохо контратаковал — на 14-й минуте только Уго Льорис спас гостей, отразив дальний удар Уилфрида Захи.

Вскоре двумя блестящими сейвами отметился визави Льориса. Висенте Гуаита отразил удар Ндомбеле в касание из центра штрафной, а затем не позволил пробить себя Харри Кейну головой.

А вот на 23-й минуте голкипер хозяев откровенно зевнул, не сумев отразить дальний удар Кейна практически по центру ворот — 0:1.

В остатке тайма "шпоры" достаточно уверенно контролировали игру, хотя для второго гола сделали недостаточно. А вот после перерыва команда Жозе Моуриньо отдала инициативу и сосредоточилась на сдерживании соперника, стремившегося уйти от поражения.

В конце концов столь пассивная и трусливая манера игры гостей ни к чему хорошему не привела. На 81-й минуте Льорис выпустил мяч из рук после навеса Эберечи Эзе со штрафного, а Джеффри Шлюпп сыграл на добивании — 1:1.

"Тоттенхэм" внезапно спохватился и побежал атаковать, однако парой своих спасений Гуаита не позволил счету измениться.

"Тоттенхэм" потерял очки в матче, в котором был лучше соперника. Однако "шпоры" позволили себе расслабиться раньше времени, за что и был наказаны.

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 19:10

Количество просмотров Просмотров: 3926

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 13.12.2020 21:36 # lancerlancer1
    1 Тоттенхэм 12 25
    2 Ливерпуль 12 25
    3 Саутгемптон 12 23

    Тут откуда не возмис, появился в вот ибис

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  2. sisyazavr 13.12.2020 21:33 # sisyazavr
    Тоттэнхем и Арсенал - клубы-неудачники.

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  3. rapoport 13.12.2020 21:31 # rapoport
    Ich m&#246;chte, dass Arsenal Burnleys Wurst lutscht

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  4. lovrentiy 13.12.2020 21:27 # lovrentiy
    С победой пенсы.

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  5. shinigami 13.12.2020 21:27 # shinigami
    Фулхему стоит отдать должное. Очень симпатично играли, не повезло. Камара жалко.

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  6. largo-winch 13.12.2020 21:27 # largo-winch
    Very boring weekend in the Premier League.

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  7. faridmyu90 13.12.2020 21:27 # faridmyu90
    Скузи не сможет судя поможет тащат как могут судии без пенки не хера не могут орууу

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  8. jirrort 13.12.2020 21:25 # jirrort
    Челси чемпион !

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  9. chelsea-super 13.12.2020 21:25 # chelsea-super
    Хорошо что не поставил)

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  10. jirrort 13.12.2020 21:25 # jirrort
    Обоссаноооооооооооо

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  11. hunter022 13.12.2020 21:25 # hunter022
    В среду будет тяжелее

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  12. electric 13.12.2020 21:24 # electric
    Мда ахахахах

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  13. largo-winch 13.12.2020 21:24 # largo-winch
    Lampdog's team against Liverpool this season: 0 goal, 0 points
    Parker's team against Liverpool this season: 1 goal, 1 point

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  14. geniusss 13.12.2020 21:24 # geniusss
    Окса надо выпускать. В какой бы форме он ни был, удар чумовой. И по дождю надо чаще бить, да

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  15. superperez101 13.12.2020 21:23 # superperez101
    Ну хоть гол забили, не то что скамопенсопепы

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  16. superperez101 13.12.2020 21:22 # superperez101
    Отскочила колбаса

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  17. arsenallexus407 13.12.2020 21:19 # arsenallexus407
    Liverpool becomes champion, screen

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  18. rapoport 13.12.2020 21:19 # rapoport
    verdammte Sommerbewohner, sei geduldig

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  19. tvinkovod 13.12.2020 21:15 # tvinkovod
    в пизду ебаного мане, я его держу в тиме который тур за такую цену, а толку ноль, блять, мог давно на сосолага или кого нормального махнуть, но всё верил

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  20. m-ballack 13.12.2020 21:15 # m-ballack
    Саф не в ту сторону наротировал, совсем старый уже.

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