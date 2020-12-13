"Тоттенхэм" лишился победы против "Пэлас"

"Тоттенхэм" лишился победы в дерби с "Кристал Пэлас", позволив сопернику сравнять счет в концовке — 1:1.

Стартовый состав "орлов" не изменился по сравнению с победой 1:5 над "Вест Бромвичем".



В старт "шпор" вернулся Танги Ндомбеле, заменив Джовани Ло Чельсо относительно победы 2:0 над "Арсеналом". Деле Алли расположился в запасе, Гарет Бэйл в заявку не попал.



"Тоттенхэм" сразу же взял инициативу в свои руки и принялся нагнетать давление, однако "Пэлас" неплохо контратаковал — на 14-й минуте только Уго Льорис спас гостей, отразив дальний удар Уилфрида Захи.



Вскоре двумя блестящими сейвами отметился визави Льориса. Висенте Гуаита отразил удар Ндомбеле в касание из центра штрафной, а затем не позволил пробить себя Харри Кейну головой.



А вот на 23-й минуте голкипер хозяев откровенно зевнул, не сумев отразить дальний удар Кейна практически по центру ворот — 0:1.



В остатке тайма "шпоры" достаточно уверенно контролировали игру, хотя для второго гола сделали недостаточно. А вот после перерыва команда Жозе Моуриньо отдала инициативу и сосредоточилась на сдерживании соперника, стремившегося уйти от поражения.



В конце концов столь пассивная и трусливая манера игры гостей ни к чему хорошему не привела. На 81-й минуте Льорис выпустил мяч из рук после навеса Эберечи Эзе со штрафного, а Джеффри Шлюпп сыграл на добивании — 1:1.



"Тоттенхэм" внезапно спохватился и побежал атаковать, однако парой своих спасений Гуаита не позволил счету измениться.



"Тоттенхэм" потерял очки в матче, в котором был лучше соперника. Однако "шпоры" позволили себе расслабиться раньше времени, за что и был наказаны.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче