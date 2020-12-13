"Тоттенхэм" лишился победы против "Пэлас"
"Тоттенхэм" лишился победы в дерби с "Кристал Пэлас", позволив сопернику сравнять счет в концовке — 1:1.
Стартовый состав "орлов" не изменился по сравнению с победой 1:5 над "Вест Бромвичем".
В старт "шпор" вернулся Танги Ндомбеле, заменив Джовани Ло Чельсо относительно победы 2:0 над "Арсеналом". Деле Алли расположился в запасе, Гарет Бэйл в заявку не попал.
"Тоттенхэм" сразу же взял инициативу в свои руки и принялся нагнетать давление, однако "Пэлас" неплохо контратаковал — на 14-й минуте только Уго Льорис спас гостей, отразив дальний удар Уилфрида Захи.
Вскоре двумя блестящими сейвами отметился визави Льориса. Висенте Гуаита отразил удар Ндомбеле в касание из центра штрафной, а затем не позволил пробить себя Харри Кейну головой.
А вот на 23-й минуте голкипер хозяев откровенно зевнул, не сумев отразить дальний удар Кейна практически по центру ворот — 0:1.
В остатке тайма "шпоры" достаточно уверенно контролировали игру, хотя для второго гола сделали недостаточно. А вот после перерыва команда Жозе Моуриньо отдала инициативу и сосредоточилась на сдерживании соперника, стремившегося уйти от поражения.
В конце концов столь пассивная и трусливая манера игры гостей ни к чему хорошему не привела. На 81-й минуте Льорис выпустил мяч из рук после навеса Эберечи Эзе со штрафного, а Джеффри Шлюпп сыграл на добивании — 1:1.
"Тоттенхэм" внезапно спохватился и побежал атаковать, однако парой своих спасений Гуаита не позволил счету измениться.
"Тоттенхэм" потерял очки в матче, в котором был лучше соперника. Однако "шпоры" позволили себе расслабиться раньше времени, за что и был наказаны.
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
13.12.2020 19:10
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Последние комментарии:
1 Тоттенхэм 12 25
2 Ливерпуль 12 25
3 Саутгемптон 12 23
Тут откуда не возмис, появился в вот ибис
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Тоттэнхем и Арсенал - клубы-неудачники.
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Ich möchte, dass Arsenal Burnleys Wurst lutscht
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С победой пенсы.
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Фулхему стоит отдать должное. Очень симпатично играли, не повезло. Камара жалко.
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Very boring weekend in the Premier League.
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Скузи не сможет судя поможет тащат как могут судии без пенки не хера не могут орууу
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Челси чемпион !
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Хорошо что не поставил)
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Обоссаноооооооооооо
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В среду будет тяжелее
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Мда ахахахах
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Lampdog's team against Liverpool this season: 0 goal, 0 points
Parker's team against Liverpool this season: 1 goal, 1 point
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Окса надо выпускать. В какой бы форме он ни был, удар чумовой. И по дождю надо чаще бить, да
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Ну хоть гол забили, не то что скамопенсопепы
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Отскочила колбаса
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Liverpool becomes champion, screen
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verdammte Sommerbewohner, sei geduldig
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в пизду ебаного мане, я его держу в тиме который тур за такую цену, а толку ноль, блять, мог давно на сосолага или кого нормального махнуть, но всё верил
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Саф не в ту сторону наротировал, совсем старый уже.
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