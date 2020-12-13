Невилл не видит в "Юнайтед" претендента на титул

Гари Невилл Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ошибочно называет свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги.

Еще перед безголевым дерби против "Манчестер Сити" накануне Сульшер излучал уверенность, что "Юнайтед" может выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Но Невилл не только не верит в шансы "дьяволов" на чемпионство, но и вообще считает, что Сульшер лукавит.

"Третье место в прошлом сезоне было огромным достижением. Думаю, то был очень, очень важный момент для Оле".

"Думаю, теперь он должен приблизиться к "Сити" и "Ливерпулю". И он должен доминировать в матчах".

"В данный момент я этого не наблюдаю. В своих матчах, которые мне довелось видеть, они были ничуть не близки. Я знаю Оле, и он понимает это".

"Я по-прежнему думаю, что для борьбы за титул клуб должен обеспечить тренера соответствующими игроками. Разве владельцы, департамент по комплектации состава дали ему это?"

"Ему нужен центральный защитник, ему нужен правый вингер. В дерби им пришлось задействовать Погба на левом фланге, а Гринвуда на правом фланге. Они все еще обманывают себя".

"У них есть шесть полузащитников, и они пытаются вместить их всех. Они постоянно пытаются совместить несовместимое, и я не думаю, что за последние пять-шесть они не обеспечили кому-либо из своих тренеров состав, способный выиграть титул. Это задача для людей сверху", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 19:00

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  1. superperez101 13.12.2020 19:08 # superperez101
    Этот тупой хочет просто игроков накупить
    А игра сама придёт

    (ответить)

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