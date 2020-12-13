Артета намекнул, что Озил может быть реабилитирован в январе

Месут Озил Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что полузащитник Месут Озил может быть реабилитирован на вторую половину сезона.

В последние недели "канониры" испытывают огромные проблемы с созданием опасных моментов, забив лишь два гола в семи последних матчах Премьер-Лиги.

Столь невыразительная игра команды в атаке вызывает дополнительные вопросы к Артете, который решил не включать немецкого плеймейкера в заявку на Премьер-Лигу и Лигу Европы.

Однако в преддверии воскресного матча против "Бернли" Артета признался, что решение насчет роли 32-летнего Озила на остаток сезона пока не принято.

"Прямо сейчас он не с командой. Сейчас я сосредоточен лишь на игроках, которыми мы располагаем. Что касается января, то у нас еще остается некоторое время, чтобы решить", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Озил

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 18:00

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  1. arsenalea7557 13.12.2020 19:21 # arsenalea7557
    Это правильный решения! Мудаки&#128572;

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  2. largo-winch 13.12.2020 19:14 # largo-winch
    only idiots don't change their mind. Arteta will keep his job by including Ozil to the squad

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  3. unclearness 13.12.2020 18:56 # unclearness
    Цирк ходячий, а не клуб

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  4. vandersexxx 13.12.2020 18:35 # vandersexxx
    Похоже на панику

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  5. superperez101 13.12.2020 18:15 # superperez101
    обоссано тут все

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