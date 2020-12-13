Артета намекнул, что Озил может быть реабилитирован в январе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что полузащитник Месут Озил может быть реабилитирован на вторую половину сезона.
В последние недели "канониры" испытывают огромные проблемы с созданием опасных моментов, забив лишь два гола в семи последних матчах Премьер-Лиги.
Столь невыразительная игра команды в атаке вызывает дополнительные вопросы к Артете, который решил не включать немецкого плеймейкера в заявку на Премьер-Лигу и Лигу Европы.
Однако в преддверии воскресного матча против "Бернли" Артета признался, что решение насчет роли 32-летнего Озила на остаток сезона пока не принято.
"Прямо сейчас он не с командой. Сейчас я сосредоточен лишь на игроках, которыми мы располагаем. Что касается января, то у нас еще остается некоторое время, чтобы решить", — цитирует Артету Daily Mail.
13.12.2020 18:00
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Последние комментарии:
Это правильный решения! Мудаки😼
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only idiots don't change their mind. Arteta will keep his job by including Ozil to the squad
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Цирк ходячий, а не клуб
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Похоже на панику
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обоссано тут все
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