"Саутгемптон" взлетел на третье место в Премьер-Лиге

Саутгемптон Благодаря крупной победе 3:0 над "Шеффилд Юнайтед" и осечкам конкурентов накануне "Саутгемптон" взлетел на третье место в Премьер-Лиге.

Владея тотальным игровым преимуществом, на 34-й минуте "святые", наконец, открыли счет. "Клинки" не смогли вынести мяч подальше после розыгрыша штрафного у своих ворот, и Че Адамс из пределов вратарской площади опустил снаряд в нужное место — 1:0.

Для полного успокоения хозяевам не хватало второго гола, но около часовой отметки и эта задача была решена. Стюарт Армстронг нанес удар с подступов к штрафной площади, а рикошет не оставил голкиперу шансов на спасение — 2:0.

Под занавес матча "Саутгемптон" порадовал пришедших на "Сент-Мэри" зрителей еще одним голом. Натан Редмонд сыграл в стенку с Ориолем Ромеу и, войдя в штрафную по левому краю, пробил в дальний угол ворот — 3:0.

"Саутгемптон" победил своего соперника в доминирующей манере — "Шеффилд Юнайтед" даже не нанес ни одного удара в створ, подтвердив законность своего пребывания на самом дне таблицы.

"Саутгемптон" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Премьер-Лига, Саутгемптон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 17:00

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  1. largo-winch 13.12.2020 18:16 # largo-winch
    Good stuff from the Saints. Twelve games in and it's great to see them in the top four. Will be even better if they were still to be there after 38 matches. In fact, I hope they win whole goddamn thing!!!

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  2. liverpool888 13.12.2020 18:00 # liverpool888
    Смотрю уже вторую игру Сотона и вижу крепкую сбалансированную команду. надо отдать должное коучу с очень сложной для написания фамилией. пара центрбеков просто огонь, скоро к ним будут приписывать интерес топов Англии, что не угловой, то удар в их исполнении. потери Ингса команда даже не заметила. в общем куда не глянь везде очень качественный игрок, плюс резерв в виде запасных.
    у команды светлое будущее, прогноз в виде 6-8 места по окончанию чемпионата.

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  3. frisby 13.12.2020 17:57 # frisby
    ща Лестер натянет на барабан Брайтон и залупенсы с калеками за 200мл вылетят даже из из 4ки.

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  4. frisby 13.12.2020 17:53 # frisby
    КРАСUBO
    Зато у старпера уайлдера по прежнему 3 замены и 1 очко. Дно.
    Надеюсь в ЧШ ВСЕ клубы будут думать о ШЮ а не только о себе как Клопп о Ливерпуле.

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  5. danny949494 13.12.2020 17:08 # danny949494
    Ебать ШЮ дно. Они ещё не побили антирекорд по набранным очкам?)

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  6. recyjoed 13.12.2020 17:07 # recyjoed
    Топ-3 уже определен по сути. Интересно наблюдать за битвой за 4-ое место между челси лестером и вхю.

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