Благодаря крупной победе 3:0 над "Шеффилд Юнайтед" и осечкам конкурентов накануне "Саутгемптон" взлетел на третье место в Премьер-Лиге.

Владея тотальным игровым преимуществом, на 34-й минуте "святые", наконец, открыли счет. "Клинки" не смогли вынести мяч подальше после розыгрыша штрафного у своих ворот, и Че Адамс из пределов вратарской площади опустил снаряд в нужное место — 1:0.



Для полного успокоения хозяевам не хватало второго гола, но около часовой отметки и эта задача была решена. Стюарт Армстронг нанес удар с подступов к штрафной площади, а рикошет не оставил голкиперу шансов на спасение — 2:0.



Под занавес матча "Саутгемптон" порадовал пришедших на "Сент-Мэри" зрителей еще одним голом. Натан Редмонд сыграл в стенку с Ориолем Ромеу и, войдя в штрафную по левому краю, пробил в дальний угол ворот — 3:0.



"Саутгемптон" победил своего соперника в доминирующей манере — "Шеффилд Юнайтед" даже не нанес ни одного удара в створ, подтвердив законность своего пребывания на самом дне таблицы.



"Саутгемптон" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче