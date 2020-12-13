"Саутгемптон" взлетел на третье место в Премьер-Лиге
Благодаря крупной победе 3:0 над "Шеффилд Юнайтед" и осечкам конкурентов накануне "Саутгемптон" взлетел на третье место в Премьер-Лиге.
Владея тотальным игровым преимуществом, на 34-й минуте "святые", наконец, открыли счет. "Клинки" не смогли вынести мяч подальше после розыгрыша штрафного у своих ворот, и Че Адамс из пределов вратарской площади опустил снаряд в нужное место — 1:0.
Для полного успокоения хозяевам не хватало второго гола, но около часовой отметки и эта задача была решена. Стюарт Армстронг нанес удар с подступов к штрафной площади, а рикошет не оставил голкиперу шансов на спасение — 2:0.
Под занавес матча "Саутгемптон" порадовал пришедших на "Сент-Мэри" зрителей еще одним голом. Натан Редмонд сыграл в стенку с Ориолем Ромеу и, войдя в штрафную по левому краю, пробил в дальний угол ворот — 3:0.
"Саутгемптон" победил своего соперника в доминирующей манере — "Шеффилд Юнайтед" даже не нанес ни одного удара в створ, подтвердив законность своего пребывания на самом дне таблицы.
"Саутгемптон" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
13.12.2020 17:00
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Последние комментарии:
Good stuff from the Saints. Twelve games in and it's great to see them in the top four. Will be even better if they were still to be there after 38 matches. In fact, I hope they win whole goddamn thing!!!
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Смотрю уже вторую игру Сотона и вижу крепкую сбалансированную команду. надо отдать должное коучу с очень сложной для написания фамилией. пара центрбеков просто огонь, скоро к ним будут приписывать интерес топов Англии, что не угловой, то удар в их исполнении. потери Ингса команда даже не заметила. в общем куда не глянь везде очень качественный игрок, плюс резерв в виде запасных.
у команды светлое будущее, прогноз в виде 6-8 места по окончанию чемпионата.
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ща Лестер натянет на барабан Брайтон и залупенсы с калеками за 200мл вылетят даже из из 4ки.
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КРАСUBO
Зато у старпера уайлдера по прежнему 3 замены и 1 очко. Дно.
Надеюсь в ЧШ ВСЕ клубы будут думать о ШЮ а не только о себе как Клопп о Ливерпуле.
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Ебать ШЮ дно. Они ещё не побили антирекорд по набранным очкам?)
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Топ-3 уже определен по сути. Интересно наблюдать за битвой за 4-ое место между челси лестером и вхю.
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