Петр Чех сыграет за резерв "Челси"

Технический советник "Челси" Петр Чех сыграет за команду U-23 "синих" против резервистов "Тоттенхэма" в понедельник.

Напомним, Чех завершил игровую карьеру поражением в составе "Арсенала" от "Челси" в финале Лиги Европы в мае 2019. Тогда же Петр вернулся на "Стэмфорд Бридж", где исполняет роль технического советника.



Однако с этого сезона, когда Кепа Аррисабалага по-прежнему совершал ошибки, а Эдуар Менди еще не прибыл в клуб, 38-летний Чех приступил к тренировкам на базе "синих", дабы подстраховать команду Фрэнка Лэмпарда.



Теперь Чех готов сделать следующий шаг и перейти от тренировок к матчам. Как утверждает BBC, в понедельник Петр должен снова примерить свой знаменитый шлем.



А вот возвращение Чеха к матчам за первую команду "Челси" маловероятно. Там Петр рассматривается только как пятый голкипер, находясь позади Менди, Кепы, Вилли Кабальеро и Карло Цигера.