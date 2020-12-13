Петр Чех сыграет за резерв "Челси"
Технический советник "Челси" Петр Чех сыграет за команду U-23 "синих" против резервистов "Тоттенхэма" в понедельник.
Напомним, Чех завершил игровую карьеру поражением в составе "Арсенала" от "Челси" в финале Лиги Европы в мае 2019. Тогда же Петр вернулся на "Стэмфорд Бридж", где исполняет роль технического советника.
Однако с этого сезона, когда Кепа Аррисабалага по-прежнему совершал ошибки, а Эдуар Менди еще не прибыл в клуб, 38-летний Чех приступил к тренировкам на базе "синих", дабы подстраховать команду Фрэнка Лэмпарда.
Теперь Чех готов сделать следующий шаг и перейти от тренировок к матчам. Как утверждает BBC, в понедельник Петр должен снова примерить свой знаменитый шлем.
А вот возвращение Чеха к матчам за первую команду "Челси" маловероятно. Там Петр рассматривается только как пятый голкипер, находясь позади Менди, Кепы, Вилли Кабальеро и Карло Цигера.
13.12.2020 16:00
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call Terry back also!
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смешно
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Обоссал стеклянного Аллисона!!!
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даже сейчас лучше самого дорогого кипера мира
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