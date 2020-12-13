"Тоттенхэм" не хочет отпускать Алли
"Тоттенхэм" сказал полузащитнику Деле Алли, чтобы тот сражался за место в команде Жозе Моуриньо.
Лишь сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что "Тоттенхэм" готов опустить Алли в январе за заслуги перед клубом — насовсем или в аренду.
Среди претендентов на 24-летнего игрока сборной Англии называются ПСЖ и "Эвертон", однако на самом деле ситуация обстоит иначе.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свой источник в Северном Лондоне, "шпоры" не хотят, чтобы Деле уходил из клуба.
"Тоттенхэм" призвал Алли, забившего два гола в восьми матчах этого сезона, не отчаиваться и продолжать ждать своего шанса. Кроме того, "шпоры" готовы блокировать предложения об аренде Деле в зимнее окно.
13.12.2020 15:00
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Последние комментарии:
* "Тоттенхэм" задешево не хочет отпускать Алли
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"Тоттенхэм" сказал
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просто моур хочет увидеть дух Деле. Проявит спортивный характер, будет в основе. Талант то у него выше всяких лочельсо и кто там у них еще
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Хм.. А ведь претензий к Моуриньо быть не может,ибо шпоры показывают хороший футбол и отличные результаты.Алли,судя по всему и правда лишний
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