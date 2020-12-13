"Вулверхэмптон" готов вернуться за Зинченко

"Вулверхэмптон" готов возобновить свой интерес к крайнему защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Клуб с "Молинью" пытался заполучить Зинченко еще минувшим летом, предложив "Сити" 19 миллионов фунтов в качестве компенсации.



"Горожане" были согласны отпустить Александра, но тот не пожелал уходить, решив сражаться за место в команде Хосепа Гвардиолы — как оказалось, без особого успеха.



В этом сезоне 23-летний игрок сборной Украины сыграл шесть матчей, включая лишь один в Премьер-Лиге — то был поздний выход на замену против "Вест Хэма" в октябре.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, в преддверии января Зинченко стал гораздо более открыт к отъезду с "Этихад", нежели летом. Александра привлекает возможность регулярно играть на уровне Премьер-Лиги, как это ему готовы предложить "волки".