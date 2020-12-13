"Тоттенхэм" готов отпустить Алли в январе

"Тоттенхэм" разрешит Деле Алли уйти в зимнее трансферное окно, учитывая предыдущие заслуги полузащитника перед клубом.

Последний раз Алли выходил в стартовом составе "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги еще в первом туре против "Эвертона", будучи замененным в перерыве.



Однако даже в Лиге Европы Деле играет не всегда, все 90 минут домашнего матча против "Антверпена" в минувший четверг проведя на скамейке запасных.



Эта ситуация подталкивает Алли к смене клуба в январе, и "шпоры" не будут этому препятствовать, если получат правильное предложение, утверждает The Telegraph.



В идеале "Тоттенхэм" хотел бы получить полную рыночную стоимость 24-летнего игрока сборной Англии, но вариант с арендой на вторую половину сезона тоже не исключен.



Интерес к Алли сохраняет ПСЖ, который еще летом пытался его арендовать на этот сезон за 3 миллиона фунтов, но сделка так и не была согласована.