12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 13 декабря, пятью поединками продолжится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
САУТГЕМПТОН — ШЕФФИЛ ЮНАЙТЕД 15:00 Онлайн-трансляция
После 11 первых туров "Саутгемптон" имеет в своем активе 20 очков, и это на пять больше, чем суммарно на данной стадии двух предыдущих сезонов. А вот "Шеффилд Юнайтед" стартовал просто ужасно, не зная побед в Премьер-Лиге уже 14 матчей кряду, причем 13 из этих 14 "клинки" проиграли. "Святые" выиграли обе встречи с "Шеффилдом" в прошлом сезоне и могут оформить три победы подряд в очных матчах впервые с 1950 года.
Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс полностью восстановился после травмы колена и готов выйти в старте. Лазарет команды пуст.
"Шеффилд" все еще лишен Джека О'Коннелла, но Энда Стивенс, Итан Ампаду и Лис Муссе могут вернуться.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 17:15
Потери очков "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" накануне дают "Тоттенхэму", набравшему 13 очков из 15 последних, прекрасную возможность упрочить свое лидерство. Однако "Кристал Пэлас" не сдастся без боя, показав свою огневую мощь с помощью победы 1:5 над "Вест Бромвичем" неделю назад. "Орлы" потерпели девять поражений подряд от "шпор" в Премьер-Лиге, пока в июне, наконец, не сыграли вничью 1:1.
В лазарете "Пэлас" остаются Уэйн Хеннесси, Натан Фергюсон и Коннор Уикхэм. Тайрик Митчелл приболел и находится под вопросом.
"Тоттенхэм" будет лишен только Эрика Ламелы. Серж Орье, вероятно, успеет залечить свою болячку.
ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30
Как и для "Тоттенхэма", для "Ливерпуля" это возможность нарастить свой отрыв от конкурентов, а также, наконец, прервать свою серию из четырех выездных матчей подряд в Премьер-Лиге без побед. Соперник для этого подходящий _ "Фулхэм" проиграл четыре из пяти домашних поединков в этом чемпионате.
Крайний защитник "Фулхэма" Кенни Тете уже сыграл за резерв, но первой команде помочь пока не может.
По неподтвержденной информации нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота пропустит около двух месяцев с травмой колена. Вернулись в строй Алиссон и Алекс Окслейд-Чемберлен. Джо Гомес и Виргил Ван Дейк давно и надолго вне игры.
ЛЕСТЕР — БРАЙТОН 22:15
"Лестер проиграл четыре из шести последних матчей Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр" и, конечно, должен улучшить свою домашнюю статистику, если хочет побороться за место в топ-4. С "Брайтоном" все по-прежнему — против "Саутгемптона" в прошлый уикенд "чайки" вновь хорошо играли, но остались без очков. "Лисы" ни разу не уступили в шести встречах с "Брайтоном" в рамках Премьер-Лиги, в четырех из них даже не пропустив.
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон, пропустивший матч Лиги Европы против АЕКа в четверг из-за проблем с коленом, должен быть в порядке. Чаглар Сеюнджю и Тимоти Кастань едва вернулись к тренировкам.
Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана не успевает залечить травму паха вовремя. Алексис Макаллистер и Дэви Проппер под вопросос.
АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ 22:15
"Арсенал" может впервые с 1959 года оформить четыре поражения в чемпионате подряд. Причина столь плачевной формы заключается в том, что "канониры" просто разучились забивать, а привычная расхлябанность в обороне никуда не девалась. "Бернли" может похвастать только одной победой в 11 последних матчах Премьер-Лиги при семи поражениях. "Арсенал" выиграл все девять последних домашних встреч с "бордовыми" во всех соревнованиях.
Защитник "Арсенала" Давид Луис уже возобновил тренировки после травмы головы. Томас Партей пропустит несколько матчей из-за проблем с бедром. Габриэль Мартинелли все еще работает над возвращением в форму.
"Бернли" надеется на выздоровление Фила Бардсли. Дейл Стивенс и Йохан Берг Гудмундссон пройдут фитнес-тест. Джек Корк пока не готов играть.
13.12.2020 08:00
Просмотров: 982
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
моргенпенсов с победой. Фавориты чемпа
(ответить)
пля опять чолси на первом месте, опять нюхаем их жепу))
(ответить)
4el5i "RIP" ((
(ответить)
You know what? Crystal Palace will not lose today, bet your house! Zaha will prepare you a fine Chicken Barbeque
(ответить)
Где супчик? на бутылях сидит?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий