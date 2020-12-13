12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 13 декабря, пятью поединками продолжится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — ШЕФФИЛ ЮНАЙТЕД 15:00 Онлайн-трансляция



После 11 первых туров "Саутгемптон" имеет в своем активе 20 очков, и это на пять больше, чем суммарно на данной стадии двух предыдущих сезонов. А вот "Шеффилд Юнайтед" стартовал просто ужасно, не зная побед в Премьер-Лиге уже 14 матчей кряду, причем 13 из этих 14 "клинки" проиграли. "Святые" выиграли обе встречи с "Шеффилдом" в прошлом сезоне и могут оформить три победы подряд в очных матчах впервые с 1950 года.



Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс полностью восстановился после травмы колена и готов выйти в старте. Лазарет команды пуст.



"Шеффилд" все еще лишен Джека О'Коннелла, но Энда Стивенс, Итан Ампаду и Лис Муссе могут вернуться.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 17:15



Потери очков "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" накануне дают "Тоттенхэму", набравшему 13 очков из 15 последних, прекрасную возможность упрочить свое лидерство. Однако "Кристал Пэлас" не сдастся без боя, показав свою огневую мощь с помощью победы 1:5 над "Вест Бромвичем" неделю назад. "Орлы" потерпели девять поражений подряд от "шпор" в Премьер-Лиге, пока в июне, наконец, не сыграли вничью 1:1.



В лазарете "Пэлас" остаются Уэйн Хеннесси, Натан Фергюсон и Коннор Уикхэм. Тайрик Митчелл приболел и находится под вопросом.



"Тоттенхэм" будет лишен только Эрика Ламелы. Серж Орье, вероятно, успеет залечить свою болячку.



ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



Как и для "Тоттенхэма", для "Ливерпуля" это возможность нарастить свой отрыв от конкурентов, а также, наконец, прервать свою серию из четырех выездных матчей подряд в Премьер-Лиге без побед. Соперник для этого подходящий _ "Фулхэм" проиграл четыре из пяти домашних поединков в этом чемпионате.



Крайний защитник "Фулхэма" Кенни Тете уже сыграл за резерв, но первой команде помочь пока не может.



По неподтвержденной информации нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота пропустит около двух месяцев с травмой колена. Вернулись в строй Алиссон и Алекс Окслейд-Чемберлен. Джо Гомес и Виргил Ван Дейк давно и надолго вне игры.



ЛЕСТЕР — БРАЙТОН 22:15



"Лестер проиграл четыре из шести последних матчей Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр" и, конечно, должен улучшить свою домашнюю статистику, если хочет побороться за место в топ-4. С "Брайтоном" все по-прежнему — против "Саутгемптона" в прошлый уикенд "чайки" вновь хорошо играли, но остались без очков. "Лисы" ни разу не уступили в шести встречах с "Брайтоном" в рамках Премьер-Лиги, в четырех из них даже не пропустив.



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон, пропустивший матч Лиги Европы против АЕКа в четверг из-за проблем с коленом, должен быть в порядке. Чаглар Сеюнджю и Тимоти Кастань едва вернулись к тренировкам.



Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана не успевает залечить травму паха вовремя. Алексис Макаллистер и Дэви Проппер под вопросос.



АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ 22:15



"Арсенал" может впервые с 1959 года оформить четыре поражения в чемпионате подряд. Причина столь плачевной формы заключается в том, что "канониры" просто разучились забивать, а привычная расхлябанность в обороне никуда не девалась. "Бернли" может похвастать только одной победой в 11 последних матчах Премьер-Лиги при семи поражениях. "Арсенал" выиграл все девять последних домашних встреч с "бордовыми" во всех соревнованиях.



Защитник "Арсенала" Давид Луис уже возобновил тренировки после травмы головы. Томас Партей пропустит несколько матчей из-за проблем с бедром. Габриэль Мартинелли все еще работает над возвращением в форму.



"Бернли" надеется на выздоровление Фила Бардсли. Дейл Стивенс и Йохан Берг Гудмундссон пройдут фитнес-тест. Джек Корк пока не готов играть.