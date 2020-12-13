Лэмпард: "Разговоры о чемпионстве "Челси" — это абсурд"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что поражение 1:0 от "Эвертона" показывает, насколько нелепы разговоры о чемпионстве "синих".
Стоило Юргену Клоппу из "Ливерпуля" наречь "Челси" фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги, как 17-матчевая беспроигрышная серия "синих" с учетом всех соревнований прервалась.
"Челси" проиграл на "Гудисон Парк" и проиграл весьма справедливо. По мнению Лэмпарда, не стоит переоценивать возможности его команды относительно признанных претендентов на титул.
"Некоторые люди говорили, что мы выиграем лигу и что у нас сильнейший состав в лиге. Это абсурд".
"Если говорить о лучших составах, вам следует посмотреть на команды, которые выигрывали титул последние два, три или четыре года. Их составы полны нападающих и вингеров, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У них есть полузащитники, которые уже несколько раз выигрывали титул".
"У нас такие игроки тоже есть, но в основном это молодежь, и по составу мы не сравнимся с теми командами. Люди очень быстро перескочили с момента, когда мы были ничуть не хороши после матчей против "Вест Бромвича" и "Саутгемптона", к моменту, когда называют нас фаворитом в борьбе за титул".
"Мы все еще в процессе становления, и нам нужно научиться преодолевать такого род испытания. Сегодня было большое испытание, которое мы не прошли, но мы научимся проходить в будущем", — сообщил Лэмпард BT Sport.
13.12.2020 07:00
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Последние комментарии:
Keeeeek
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Очень странный комментарий от Лемпса в 12м туре, в 2х очках от первого места, учитывая траты и амбиции.
С одной стороны это реальность, но своей же фанбазе на бестолковку лить.
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Пись пись в рот пенсов от лпеса
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А где молодёжь - то, Фрэнки. Только Маунт и Рис Джеймс как правило, остальная молодёжь куплена за ахулиард. Такая молодёжь у всех есть, пару-тройку игроков регулярно выступающих.
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Супер Фрэнк обоссал хэйтеров!
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Горбатый далбаеб...разнылся уже
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хоть какая-то польза от вьюшек клоппа.
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Убрать Хаверца, Жиру, Зуму лавку. Вообще не уровни.
________________Менди____________________
Джеймс_____Силва______топ защ______Бен
___Кова______Канте_________Маунт________
___Зиеш_____Вернер________Пулисик______
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.и сколько это становление продлиться
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