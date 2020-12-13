Лэмпард: "Разговоры о чемпионстве "Челси" — это абсурд"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что поражение 1:0 от "Эвертона" показывает, насколько нелепы разговоры о чемпионстве "синих".

Стоило Юргену Клоппу из "Ливерпуля" наречь "Челси" фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги, как 17-матчевая беспроигрышная серия "синих" с учетом всех соревнований прервалась.



"Челси" проиграл на "Гудисон Парк" и проиграл весьма справедливо. По мнению Лэмпарда, не стоит переоценивать возможности его команды относительно признанных претендентов на титул.



"Некоторые люди говорили, что мы выиграем лигу и что у нас сильнейший состав в лиге. Это абсурд".



"Если говорить о лучших составах, вам следует посмотреть на команды, которые выигрывали титул последние два, три или четыре года. Их составы полны нападающих и вингеров, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У них есть полузащитники, которые уже несколько раз выигрывали титул".



"У нас такие игроки тоже есть, но в основном это молодежь, и по составу мы не сравнимся с теми командами. Люди очень быстро перескочили с момента, когда мы были ничуть не хороши после матчей против "Вест Бромвича" и "Саутгемптона", к моменту, когда называют нас фаворитом в борьбе за титул".



"Мы все еще в процессе становления, и нам нужно научиться преодолевать такого род испытания. Сегодня было большое испытание, которое мы не прошли, но мы научимся проходить в будущем", — сообщил Лэмпард BT Sport.