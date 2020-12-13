Лэмпард: "Разговоры о чемпионстве "Челси" — это абсурд"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что поражение 1:0 от "Эвертона" показывает, насколько нелепы разговоры о чемпионстве "синих".

Стоило Юргену Клоппу из "Ливерпуля" наречь "Челси" фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги, как 17-матчевая беспроигрышная серия "синих" с учетом всех соревнований прервалась.

"Челси" проиграл на "Гудисон Парк" и проиграл весьма справедливо. По мнению Лэмпарда, не стоит переоценивать возможности его команды относительно признанных претендентов на титул.

"Некоторые люди говорили, что мы выиграем лигу и что у нас сильнейший состав в лиге. Это абсурд".

"Если говорить о лучших составах, вам следует посмотреть на команды, которые выигрывали титул последние два, три или четыре года. Их составы полны нападающих и вингеров, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У них есть полузащитники, которые уже несколько раз выигрывали титул".

"У нас такие игроки тоже есть, но в основном это молодежь, и по составу мы не сравнимся с теми командами. Люди очень быстро перескочили с момента, когда мы были ничуть не хороши после матчей против "Вест Бромвича" и "Саутгемптона", к моменту, когда называют нас фаворитом в борьбе за титул".

"Мы все еще в процессе становления, и нам нужно научиться преодолевать такого род испытания. Сегодня было большое испытание, которое мы не прошли, но мы научимся проходить в будущем", — сообщил Лэмпард BT Sport.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1406

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. forester 13.12.2020 10:23 # forester
    Keeeeek

    (ответить)

  2. imf-tau 13.12.2020 09:57 # imf-tau
    Очень странный комментарий от Лемпса в 12м туре, в 2х очках от первого места, учитывая траты и амбиции.

    С одной стороны это реальность, но своей же фанбазе на бестолковку лить.

    (ответить)

  3. chr1s8rown 13.12.2020 08:55 # chr1s8rown
    Пись пись в рот пенсов от лпеса

    (ответить)

  4. beautiful-lie 13.12.2020 08:54 # beautiful-lie
    А где молодёжь - то, Фрэнки. Только Маунт и Рис Джеймс как правило, остальная молодёжь куплена за ахулиард. Такая молодёжь у всех есть, пару-тройку игроков регулярно выступающих.

    (ответить)

  5. jirrort 13.12.2020 08:48 # jirrort
    Супер Фрэнк обоссал хэйтеров!

    (ответить)

  6. asnural 13.12.2020 08:36 # asnural
    Горбатый далбаеб...разнылся уже

    (ответить)

  7. alexomck 13.12.2020 07:16 # alexomck
    хоть какая-то польза от вьюшек клоппа.

    (ответить)

  8. danny949494 13.12.2020 07:06 # danny949494
    Убрать Хаверца, Жиру, Зуму лавку. Вообще не уровни.
    ________________Менди____________________
    Джеймс_____Силва______топ защ______Бен
    ___Кова______Канте_________Маунт________
    ___Зиеш_____Вернер________Пулисик______

    (ответить)

  9. osivori 13.12.2020 07:03 # osivori
    .и сколько это становление продлиться

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: