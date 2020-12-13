Погба: "Всегда буду сражаться за "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитник Поль Погба прервал свое молчание и заверил, что "Манчестер Юнайтед" сможет на него рассчитывать, несмотря на существующую неопределенность насчет будущего.

В минувший понедельник агент Мино Райола заявил, что Погба не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и нуждается в смене команды.

Однако в субботу Поль сыграл все 90 минут против "Манчестер Сити", а после окончания дерби обратился к подписчикам в инстаграме.

"Я всегда сражался и всегда буду сражаться за "Юнайтед", за своих партнеров по команде и за фанатов".

"Бла-бла — это неважно. Будущее далеко, и имеет значение сегодняшний день, а сегодня я на 1,000 процентов в деле! Вместе мы всегда сильнее... Между мной и клубом все четко, и это никогда не изменится".

"Когда вы не знаете, что происходит внутри, не болтайте", — написал Погба.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 13.12.2020 09:22 # muaxaxaxa
    Эль-пиздаболо. Оно и видно как ты за МЮ сражаешься.

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  2. empry 13.12.2020 08:10 # empry
    Вчера провел очередной беззубый матч.

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