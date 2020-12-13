Погба: "Всегда буду сражаться за "Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба прервал свое молчание и заверил, что "Манчестер Юнайтед" сможет на него рассчитывать, несмотря на существующую неопределенность насчет будущего.

В минувший понедельник агент Мино Райола заявил, что Погба не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и нуждается в смене команды.



Однако в субботу Поль сыграл все 90 минут против "Манчестер Сити", а после окончания дерби обратился к подписчикам в инстаграме.



"Я всегда сражался и всегда буду сражаться за "Юнайтед", за своих партнеров по команде и за фанатов".



"Бла-бла — это неважно. Будущее далеко, и имеет значение сегодняшний день, а сегодня я на 1,000 процентов в деле! Вместе мы всегда сильнее... Между мной и клубом все четко, и это никогда не изменится".



"Когда вы не знаете, что происходит внутри, не болтайте", — написал Погба.