"Челси" бит "Эвертоном"

Эдуар Менди Назначенный по вине Эдуара Менди пенальти стоил "Челси" потери трех очков в гостях у "Эвертона" — 1:0.

Относительно 1:1 с "Бернли" в стартовом составе "ирисок" появились Мейсон Холгейт и Гульфи Сигурдссон, заменив Фабиана Дельфа и Хамеса Родригеса.

В старт "синих" вернулся Матео Ковачич, заменив там травмированного Хакима Зийеша.

В начале матча "Челси" гораздо больше владел мячом, но "Эвертон" выглядел острее, и именно хозяева открыли счет. На 21-й минуте Доминик Калверт-Левин был сбит в штрафной Эдуаром Менди, предоставив Сигурдссону возможность исполнить пенальти — 1:0.

"Синие" очень позитивно отреагировали на пропущенный мяч. На 25-й минуте хорошим ударом со штрафного отметился Рис Джеймс — "ирисок" спас Джордан Пикфорд. В следующей атаке Джеймс пробивал с линии штрафной площадки — штанга.

На 28-й минуте "Челси" создал очередной момент. На сей раз ногой пробивал Курт Зума после скидки Оливье Жиру, но мяч пошел прямо в руки Пикфорда.

Постепенно "Эвертон" подстроился под этот натиск, свел к минимуму моменты у своих ворот и однажды даже огрызнулся неплохой контратакой с ударом Ришарлисона.

В самом начале второго тайма Пикфорд несколько опрометчиво сыграл на выходе, и Мейсон Маунт попытался забросить мяч в пустые ворота с дистанции — перекладина!

Дальше этого дело у "синих" не пошло — "ириски" хорошо оборонялись и регулярно контратаковали. Как раз одна из таких вылазок обернулась назначением второго пенальти в ворота Менди, однако система VAR обнаружила офсайд у Калверт-Левина незадолго до того, как Доминик был сбит в штрафной Беном Чилуэллом.

Во втором тайме атакующая игра у гостей так и не наладилась. Лишь на 81-й минуте Маунт ударом со штрафного попал в основание штанги — ничего другого "Эвертон" своему сопернику не позволил.

"Эвертон" провел вдохновенный матч, показав себя той голодной и слаженной командой, как в начале сезона. А вот у "Челси" игра не пошла — Оливье Жиру и Тимо Вернер капитулировали перед обороной "ирисок".

"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. gucman 13.12.2020 10:25 # gucman
    Проиграл Челси, а горят лузерxyйцы. Не зря их считают самыми е6анутыми фанатами в мире)

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  2. yamateh 13.12.2020 07:56 # yamateh
    Че там по Челсе? заслуженное поражение

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  3. fanstevengerrard 13.12.2020 07:53 # fanstevengerrard
    12.12.2020 00:27 #
    bezviz

    эвертон щас днище, раздвинут ноги перед ТОПом как обычно

    Источник: http://fapl.ru/posts/82747/?c=1

    (ответить)

  4. largo-winch 13.12.2020 07:50 # largo-winch
    How many years ago did Gulfy score a goal???
    Chelsea are shambles

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  5. bmw-e34 13.12.2020 06:38 # bmw-e34
    Петухи на троне
    Пенсы на страпоне

    Ну это до вечера

    (ответить)

  6. mc-od 13.12.2020 04:52 # mc-od
    12.12.2020 22:28 #
    bezviz

    щас берем против мертвых ирисок 3 очела и гоу на 1 место

    Источник: http://fapl.ru/posts/82765/?c=1

    Ну после такого приворота, даже Пеле с Марадоной не затащили бы.))
    P.S. Эвертон - истинные КНЯЗИ!

    (ответить)

  7. liverpo0ol 13.12.2020 03:27 # liverpo0ol
    Добрый ночной холодильник! Адинь нол

    (ответить)

  8. lexa-arsenal 13.12.2020 02:41 # lexa-arsenal
    Жил-был Грит, и был у него курятник под названием фапл с 10 личными
    су4ками-колбасниками и петушком Юлькой. Однажды утром вышел он их окропить, смотрит - а петушка Юльки нет. Вспомнил, что местные любят футбольные срачи устраивать, ну и решил их постебать.
    Собрал на главной всю свору и спрашивает: "Кто видел как лузерка не выигрывала трофеи 12 лет?" - собрались все колбасники.
    Грит: "Ору, норм вас собрал, ди6илов. А кто-нибудь видел лузерка играла в 1/4 ЛЧ за последние 10 лет?" - снова собрались все колбасники.
    Грит:"Да что ж такое, норм же я ссыкаю. А кто-нибудь видел Чемпионства воочию?" - Отписалось 17 пенсов, 2 скама и петушок Юлька, а колбасники снова собрались.

    Источник: http://fapl.ru/posts/61023/?c=1#c6618860

    (ответить)

  9. anabanana94 13.12.2020 02:34 # anabanana94
    08.03.2018 02:26 #
    bezviz

    Жил-был Грит, и был у него курятник под названием фапл с 10 личными
    су4ками-колбасниками и петушком Юлькой. Однажды утром вышел он их окропить, смотрит - а петушка Юльки нет. Вспомнил, что местные любят футбольные срачи устраивать, ну и решил их постебать.
    Собрал на главной всю свору и спрашивает: "Кто видел как лузерка не выигрывала трофеи 12 лет?" - собрались все колбасники.
    Грит: "Ору, норм вас собрал, ди6илов. А кто-нибудь видел лузерка играла в 1/4 ЛЧ за последние 10 лет?" - снова собрались все колбасники.
    Грит:"Да что ж такое, норм же я ссыкаю. А кто-нибудь видел Чемпионства воочию?" - Отписалось 17 пенсов, 2 скама и петушок Юлька, а колбасники снова собрались.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/61023/?c=1#c6618860

    (ответить)

  10. noi39 13.12.2020 02:31 # noi39
    Безвиза жаль,так старался сегодня маме помочь,постирать платочки.

    (ответить)

  11. m-ballack 13.12.2020 02:29 # m-ballack
    Все xyйня, пацаны, прое6ал матч, тк пытался реанимировать ноут. Сдох. Ну хоть рабочие данные успел с SSD на обычный хард скинуть. Пизда крч, вся работа завязана на съёмках и монтаже видео. Мало того, что из-за ковида потеряли большую часть работы, так теперь еще хз, одобрят ли кредит не оф трудоустроенному.

    Мде.

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  12. lexa-arsenal 13.12.2020 02:27 # lexa-arsenal
    ливерпуль на 2 месте, иногда по залету на 1, во пошли времена

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  13. lexa-arsenal 13.12.2020 02:23 # lexa-arsenal
    Реал Мадрид 2:0 Атлетико М


    брысь под шконку пенсы

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  14. hunter022 13.12.2020 02:23 # hunter022
    Хавец: Лэмпард делает меня лучше с каждым днём

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  15. roberto-89 13.12.2020 02:14 # roberto-89
    Ахахахахахах ехехехехехехех хорхоххохохо пенсов смыло мочой ухехехехехе

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  16. shely 13.12.2020 02:13 # shely
    ох какие все мрази на это фаплю сидят, одни пидоры и защеканцы, ни один в футболе не смыслит. Сплошные долбоИопы

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  17. scouser2005 13.12.2020 02:10 # scouser2005
    Кто тут понимает слова "Жоратканда жолын болсын!"

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  18. lovrentiy 13.12.2020 01:45 # lovrentiy
    Что то я не вижу пенсов.

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  19. gerrard08 13.12.2020 01:44 # gerrard08
    Давно пора было пенсам получить щелчок по носу.

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  20. jirrort 13.12.2020 01:43 # jirrort
    Роберто завали ебало!

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