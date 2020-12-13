"Челси" бит "Эвертоном"
Назначенный по вине Эдуара Менди пенальти стоил "Челси" потери трех очков в гостях у "Эвертона" — 1:0.
Относительно 1:1 с "Бернли" в стартовом составе "ирисок" появились Мейсон Холгейт и Гульфи Сигурдссон, заменив Фабиана Дельфа и Хамеса Родригеса.
В старт "синих" вернулся Матео Ковачич, заменив там травмированного Хакима Зийеша.
В начале матча "Челси" гораздо больше владел мячом, но "Эвертон" выглядел острее, и именно хозяева открыли счет. На 21-й минуте Доминик Калверт-Левин был сбит в штрафной Эдуаром Менди, предоставив Сигурдссону возможность исполнить пенальти — 1:0.
"Синие" очень позитивно отреагировали на пропущенный мяч. На 25-й минуте хорошим ударом со штрафного отметился Рис Джеймс — "ирисок" спас Джордан Пикфорд. В следующей атаке Джеймс пробивал с линии штрафной площадки — штанга.
На 28-й минуте "Челси" создал очередной момент. На сей раз ногой пробивал Курт Зума после скидки Оливье Жиру, но мяч пошел прямо в руки Пикфорда.
Постепенно "Эвертон" подстроился под этот натиск, свел к минимуму моменты у своих ворот и однажды даже огрызнулся неплохой контратакой с ударом Ришарлисона.
В самом начале второго тайма Пикфорд несколько опрометчиво сыграл на выходе, и Мейсон Маунт попытался забросить мяч в пустые ворота с дистанции — перекладина!
Дальше этого дело у "синих" не пошло — "ириски" хорошо оборонялись и регулярно контратаковали. Как раз одна из таких вылазок обернулась назначением второго пенальти в ворота Менди, однако система VAR обнаружила офсайд у Калверт-Левина незадолго до того, как Доминик был сбит в штрафной Беном Чилуэллом.
Во втором тайме атакующая игра у гостей так и не наладилась. Лишь на 81-й минуте Маунт ударом со штрафного попал в основание штанги — ничего другого "Эвертон" своему сопернику не позволил.
"Эвертон" провел вдохновенный матч, показав себя той голодной и слаженной командой, как в начале сезона. А вот у "Челси" игра не пошла — Оливье Жиру и Тимо Вернер капитулировали перед обороной "ирисок".
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
13.12.2020 00:55
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Последние комментарии:
Проиграл Челси, а горят лузерxyйцы. Не зря их считают самыми е6анутыми фанатами в мире)
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Че там по Челсе? заслуженное поражение
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12.12.2020 00:27 #
bezviz
эвертон щас днище, раздвинут ноги перед ТОПом как обычно
Источник: http://fapl.ru/posts/82747/?c=1
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How many years ago did Gulfy score a goal???
Chelsea are shambles
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Петухи на троне
Пенсы на страпоне
Ну это до вечера
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12.12.2020 22:28 #
bezviz
щас берем против мертвых ирисок 3 очела и гоу на 1 место
Источник: http://fapl.ru/posts/82765/?c=1
Ну после такого приворота, даже Пеле с Марадоной не затащили бы.))
P.S. Эвертон - истинные КНЯЗИ!
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Добрый ночной холодильник! Адинь нол
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Жил-был Грит, и был у него курятник под названием фапл с 10 личными
су4ками-колбасниками и петушком Юлькой. Однажды утром вышел он их окропить, смотрит - а петушка Юльки нет. Вспомнил, что местные любят футбольные срачи устраивать, ну и решил их постебать.
Собрал на главной всю свору и спрашивает: "Кто видел как лузерка не выигрывала трофеи 12 лет?" - собрались все колбасники.
Грит: "Ору, норм вас собрал, ди6илов. А кто-нибудь видел лузерка играла в 1/4 ЛЧ за последние 10 лет?" - снова собрались все колбасники.
Грит:"Да что ж такое, норм же я ссыкаю. А кто-нибудь видел Чемпионства воочию?" - Отписалось 17 пенсов, 2 скама и петушок Юлька, а колбасники снова собрались.
Источник: http://fapl.ru/posts/61023/?c=1#c6618860
(ответить)
08.03.2018 02:26 #
bezviz
Жил-был Грит, и был у него курятник под названием фапл с 10 личными
су4ками-колбасниками и петушком Юлькой. Однажды утром вышел он их окропить, смотрит - а петушка Юльки нет. Вспомнил, что местные любят футбольные срачи устраивать, ну и решил их постебать.
Собрал на главной всю свору и спрашивает: "Кто видел как лузерка не выигрывала трофеи 12 лет?" - собрались все колбасники.
Грит: "Ору, норм вас собрал, ди6илов. А кто-нибудь видел лузерка играла в 1/4 ЛЧ за последние 10 лет?" - снова собрались все колбасники.
Грит:"Да что ж такое, норм же я ссыкаю. А кто-нибудь видел Чемпионства воочию?" - Отписалось 17 пенсов, 2 скама и петушок Юлька, а колбасники снова собрались.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/61023/?c=1#c6618860
(ответить)
Безвиза жаль,так старался сегодня маме помочь,постирать платочки.
(ответить)
Все xyйня, пацаны, прое6ал матч, тк пытался реанимировать ноут. Сдох. Ну хоть рабочие данные успел с SSD на обычный хард скинуть. Пизда крч, вся работа завязана на съёмках и монтаже видео. Мало того, что из-за ковида потеряли большую часть работы, так теперь еще хз, одобрят ли кредит не оф трудоустроенному.
Мде.
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ливерпуль на 2 месте, иногда по залету на 1, во пошли времена
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Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
брысь под шконку пенсы
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Хавец: Лэмпард делает меня лучше с каждым днём
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Ахахахахахах ехехехехехехех хорхоххохохо пенсов смыло мочой ухехехехехе
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ох какие все мрази на это фаплю сидят, одни пидоры и защеканцы, ни один в футболе не смыслит. Сплошные долбоИопы
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Кто тут понимает слова "Жоратканда жолын болсын!"
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Что то я не вижу пенсов.
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Давно пора было пенсам получить щелчок по носу.
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Роберто завали ебало!
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