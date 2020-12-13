"Челси" бит "Эвертоном"

Назначенный по вине Эдуара Менди пенальти стоил "Челси" потери трех очков в гостях у "Эвертона" — 1:0.

Относительно 1:1 с "Бернли" в стартовом составе "ирисок" появились Мейсон Холгейт и Гульфи Сигурдссон, заменив Фабиана Дельфа и Хамеса Родригеса.



В старт "синих" вернулся Матео Ковачич, заменив там травмированного Хакима Зийеша.



В начале матча "Челси" гораздо больше владел мячом, но "Эвертон" выглядел острее, и именно хозяева открыли счет. На 21-й минуте Доминик Калверт-Левин был сбит в штрафной Эдуаром Менди, предоставив Сигурдссону возможность исполнить пенальти — 1:0.



"Синие" очень позитивно отреагировали на пропущенный мяч. На 25-й минуте хорошим ударом со штрафного отметился Рис Джеймс — "ирисок" спас Джордан Пикфорд. В следующей атаке Джеймс пробивал с линии штрафной площадки — штанга.



На 28-й минуте "Челси" создал очередной момент. На сей раз ногой пробивал Курт Зума после скидки Оливье Жиру, но мяч пошел прямо в руки Пикфорда.



Постепенно "Эвертон" подстроился под этот натиск, свел к минимуму моменты у своих ворот и однажды даже огрызнулся неплохой контратакой с ударом Ришарлисона.



В самом начале второго тайма Пикфорд несколько опрометчиво сыграл на выходе, и Мейсон Маунт попытался забросить мяч в пустые ворота с дистанции — перекладина!



Дальше этого дело у "синих" не пошло — "ириски" хорошо оборонялись и регулярно контратаковали. Как раз одна из таких вылазок обернулась назначением второго пенальти в ворота Менди, однако система VAR обнаружила офсайд у Калверт-Левина незадолго до того, как Доминик был сбит в штрафной Беном Чилуэллом.



Во втором тайме атакующая игра у гостей так и не наладилась. Лишь на 81-й минуте Маунт ударом со штрафного попал в основание штанги — ничего другого "Эвертон" своему сопернику не позволил.



"Эвертон" провел вдохновенный матч, показав себя той голодной и слаженной командой, как в начале сезона. А вот у "Челси" игра не пошла — Оливье Жиру и Тимо Вернер капитулировали перед обороной "ирисок".



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче