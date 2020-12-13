Гвардиола удовлетворился очком на "Олд Траффорд"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его устроила ничья в дерби с "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на отсутствие голов в дерби Манчестера, Гвардиола остался доволен тем, как его команда сдерживала атаки столь грозного соперника.

Более того, Хосеп вовсе не считает игру скучной и уверяет, что от бровки она смотрелась иначе, чем с телеэкранов.

"Мы знаем, что могли бы сыграть активнее, но когда ты не до конца освоился в игре, такой соперник может навредить тебе с помощью своих быстрых контратак. Мы были бы счастливы создать еще больше моментов, но их у нас и так было достаточно. Могли забивать Габриэль и Раз (Стерлинг), Махрез выходил один на один, тогда как они в первом тайме лишь раз опасно подали угловой".

"Это должно стать отправной точкой. Без зрителей игра выглядела недостаточно активной, но от бровки я видел, что игроки бегут".

"Это хорошее очко. Я был бы рад победить, но и ничья — это нормально. Это "Олд Траффорд" и тяжелый соперник, который прессингует и так быстр впереди. Это "Манчестер Юнайтед". Большей частью матч был хорош, очень хорош".

"Я знаю, что в отношении "Манчестер Сити" ожидания всегда высоки, но мы должны принять этот результат как хороший", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1865

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 13.12.2020 04:39 # division
    Девиз данного дерби:
    Лучше нет влагалища, чем очко товарища,
    Хоть и пахнет хуже, зато входит туже

    (ответить)

  2. mancityman 13.12.2020 03:07 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. mancunia-planet 13.12.2020 01:49 # mancunia-planet
    У горожанок было больше моментов так то, можно сказать МЮ повезло.

    (ответить)

  4. jirrort 13.12.2020 01:06 # jirrort
    Новость , чтобы опущенные гейгунеры смогли подрочить

    (ответить)

  5. vyrentz 13.12.2020 00:19 # vyrentz
    В общем, Михайло хотел сказать, что Пеп удовлетворился хорошим очком Кукольдшера.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: