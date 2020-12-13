Гвардиола удовлетворился очком на "Олд Траффорд"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его устроила ничья в дерби с "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на отсутствие голов в дерби Манчестера, Гвардиола остался доволен тем, как его команда сдерживала атаки столь грозного соперника.



Более того, Хосеп вовсе не считает игру скучной и уверяет, что от бровки она смотрелась иначе, чем с телеэкранов.



"Мы знаем, что могли бы сыграть активнее, но когда ты не до конца освоился в игре, такой соперник может навредить тебе с помощью своих быстрых контратак. Мы были бы счастливы создать еще больше моментов, но их у нас и так было достаточно. Могли забивать Габриэль и Раз (Стерлинг), Махрез выходил один на один, тогда как они в первом тайме лишь раз опасно подали угловой".



"Это должно стать отправной точкой. Без зрителей игра выглядела недостаточно активной, но от бровки я видел, что игроки бегут".



"Это хорошее очко. Я был бы рад победить, но и ничья — это нормально. Это "Олд Траффорд" и тяжелый соперник, который прессингует и так быстр впереди. Это "Манчестер Юнайтед". Большей частью матч был хорош, очень хорош".



"Я знаю, что в отношении "Манчестер Сити" ожидания всегда высоки, но мы должны принять этот результат как хороший", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.