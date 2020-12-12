Сульшер: "Не лучший результат, но лучшая игра"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко оценил игру свою команду против "Манчестер Сити".

Субботнее дерби Манчестера, мягко говоря, не оправдало ожиданий зрителей, а второй тайм и вовсе прошел практически без моментов.



Однако Сульшер ничуть не печалится — даже наоборот. По мнению Оле Гуннара, "красные дьяволы" сыграли "превосходно" в обороне, отреагировав столь убедительным образом на поражение 3:2 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.



"Это была наша лучшая игра против "Манчестер Сити" за все то время, что я здесь работаю. Не лучший результат, но лучшая игра".



"Это был напряженный матч. Знаю, мы обыграли их пару раз в прошлом сезоне, но то были другие матчи".



"Сегодня они имели несколько больших моментов. Это было противостояние двух хороших команд, и мы заранее знали, что они создадут нам кое-какие проблемы, но в обороне мы были превосходны. Я доволен, как мы выдерживали построение в обороне, хотя с мячом мы создавали не так много, как хотелось".



"Вероятно, их моменты с игры были лучше, но каждый должен быть рад ничейному результату".



"Когда ты вылетаешь из Лиги Чемпионов таким образом, это становится испытанием для твоего духа, и мы потратили огромную душевную энергию, чтобы восстановиться после вторника", — сообщил Сульшер Sky Sports.