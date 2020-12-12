Сульшер: "Не лучший результат, но лучшая игра"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко оценил игру свою команду против "Манчестер Сити".

Субботнее дерби Манчестера, мягко говоря, не оправдало ожиданий зрителей, а второй тайм и вовсе прошел практически без моментов.

Однако Сульшер ничуть не печалится — даже наоборот. По мнению Оле Гуннара, "красные дьяволы" сыграли "превосходно" в обороне, отреагировав столь убедительным образом на поражение 3:2 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.

"Это была наша лучшая игра против "Манчестер Сити" за все то время, что я здесь работаю. Не лучший результат, но лучшая игра".

"Это был напряженный матч. Знаю, мы обыграли их пару раз в прошлом сезоне, но то были другие матчи".

"Сегодня они имели несколько больших моментов. Это было противостояние двух хороших команд, и мы заранее знали, что они создадут нам кое-какие проблемы, но в обороне мы были превосходны. Я доволен, как мы выдерживали построение в обороне, хотя с мячом мы создавали не так много, как хотелось".

"Вероятно, их моменты с игры были лучше, но каждый должен быть рад ничейному результату".

"Когда ты вылетаешь из Лиги Чемпионов таким образом, это становится испытанием для твоего духа, и мы потратили огромную душевную энергию, чтобы восстановиться после вторника", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2020 23:00

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  1. mancunia-planet 12.12.2020 23:17 # mancunia-planet
    Ули с немцами так не сыграли??? Давай дасвиданья
    В январе Погба аут, Олег аут,
    Пакет ин, Упакетано ин

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  2. vandersexxx 12.12.2020 23:02 # vandersexxx
    Тряпка и трус

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