Дерби Манчестера завершилось без голов

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сыграли одно из худших дерби за последние годы, завершив свое противостояние на "Олд Траффорд" унылой безголевой ничьей.

По сравнению с поражением 3:2 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных дьяволов" появились Фред и Поль Погба, заменив Неманью Матича и Алекса Теллеса.



Относительно победы 2:0 над "Фулхэмом" в прошлый уикенд наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял двух игроков, выпустив Кайла Уолкера и Фернандиньо вместо Бенжамена Менди и Илкая Гюндогана.



Первое подобие опасного момента возникло на 11-й минуте, когда после подачи хозяевами углового Виктор Линделеф сыграл на опережение и сделал скидку к дальней штанге, где мяч в ворота пытался внести Скотт Мактоминей, но слегка не успел.



Постепенно "Сити" обозначил некоторое преимущество. Рахим Стерлинг и затем Габриэль Жезус имели по моменту, пробивая из пределов штрафной, но удар первого был заблокирован, а второй послал мяч выше.



На 35-й минуте гости были обязаны открывать счет. Де Брюйне отличным пасом с подступов к штрафной нашел на правом краю площадки Рияда Махреза, а тот решил бить низом. Давид Де Хеа ногой отразил мяч, который вернулся к Кевину, но добивание того получилось неточным.



"Юнайтед" неплохо переходил из обороны в атаку, неплохо разыгрывал стандартные положения, но мяч упорно шел мимо ворот до перерыва.



Второй тайм начался с того, что рефери Крис Кавана назначил пенальти в ворота "Сити" за фол Уолкера на Рэшфорде. Однако система VAR показала, что Маркус угодил в офсайд — 11-метровый пришлось отменить.



В дальнейшем шла чрезвычайно унылая игра, совершенно без моментов. Лишь на 68-й минуте Де Брюйне пробивал из пределов штрафной, но Харри Магуайр заблокировал этот удар.



До конца матча никто так и не посмел рискнуть. Игра завершилась без забитых голов.



Обе команды предпочли сыграть надежно, лишний раз не рискуя. Игра была равна, играли два явно не чувствующих себя в полном порядке коллектива.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче