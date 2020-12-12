Дерби Манчестера завершилось без голов

Харри Магуайр и Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сыграли одно из худших дерби за последние годы, завершив свое противостояние на "Олд Траффорд" унылой безголевой ничьей.

По сравнению с поражением 3:2 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных дьяволов" появились Фред и Поль Погба, заменив Неманью Матича и Алекса Теллеса.

Относительно победы 2:0 над "Фулхэмом" в прошлый уикенд наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял двух игроков, выпустив Кайла Уолкера и Фернандиньо вместо Бенжамена Менди и Илкая Гюндогана.

Первое подобие опасного момента возникло на 11-й минуте, когда после подачи хозяевами углового Виктор Линделеф сыграл на опережение и сделал скидку к дальней штанге, где мяч в ворота пытался внести Скотт Мактоминей, но слегка не успел.

Постепенно "Сити" обозначил некоторое преимущество. Рахим Стерлинг и затем Габриэль Жезус имели по моменту, пробивая из пределов штрафной, но удар первого был заблокирован, а второй послал мяч выше.

На 35-й минуте гости были обязаны открывать счет. Де Брюйне отличным пасом с подступов к штрафной нашел на правом краю площадки Рияда Махреза, а тот решил бить низом. Давид Де Хеа ногой отразил мяч, который вернулся к Кевину, но добивание того получилось неточным.

"Юнайтед" неплохо переходил из обороны в атаку, неплохо разыгрывал стандартные положения, но мяч упорно шел мимо ворот до перерыва.

Второй тайм начался с того, что рефери Крис Кавана назначил пенальти в ворота "Сити" за фол Уолкера на Рэшфорде. Однако система VAR показала, что Маркус угодил в офсайд — 11-метровый пришлось отменить.

В дальнейшем шла чрезвычайно унылая игра, совершенно без моментов. Лишь на 68-й минуте Де Брюйне пробивал из пределов штрафной, но Харри Магуайр заблокировал этот удар.

До конца матча никто так и не посмел рискнуть. Игра завершилась без забитых голов.

Обе команды предпочли сыграть надежно, лишний раз не рискуя. Игра была равна, играли два явно не чувствующих себя в полном порядке коллектива.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2020 22:25

Количество просмотров Просмотров: 5237

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Последние комментарии:




  1. yudjinnah 13.12.2020 05:14 # yudjinnah
    рашфорд симулянт от бога.. в чМЮ этому учат на тренировках целенаправленно.

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  2. mc-od 13.12.2020 04:11 # mc-od
    Матч не смотрел, чекнул обзор. Должны были, конечно, свои моменты использовать. Ну да ладно, ничейка так ничейка, едем дальше. C'mon CITY!

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  3. zloy-vasya 13.12.2020 00:59 # zloy-vasya
    Странно. Обычно Лэмпард хорошо настраивает команду на вторые таймы и Челси как-будто в них прорывает, что неоднократно было в нынешнем сезоне. Не всегда как оказалось стабильно Челси вторые таймы может выиграть.

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  4. roberto-89 13.12.2020 00:58 # roberto-89
    Новое и свежее погоняла для пенсов « соснульси» не благодарите братишки ухахахахахахахах

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  5. superperez101 13.12.2020 00:57 # superperez101
    Обоссаны короче челсе

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  6. selta 13.12.2020 00:57 # selta
    Епаный автобус Карло..

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  7. lovrentiy 13.12.2020 00:57 # lovrentiy
    Собственно заслуженная победа ирисов. Папа Карло умеет ставить автобус.

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  8. thegodfather 13.12.2020 00:56 # thegodfather
    на гудисоне для челсе никуя не меняяется
    в любом состояние одна и та же игра, один и тот же результат

    я х3 че они так против пенсов бьютсся.....просто х3

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  9. chelsiukpro 13.12.2020 00:56 # chelsiukpro
    Папа Карно опустил с небес на землю! Насытив цент и класно Алан и Дикуре сработали. А так конечно небыло удачи в матче 3 раза станга спасала Эвертон! Да и сами они некуя несоздали а создал Менди. Да и Лемпс некуя за перерыв непоправил в игре

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  10. asnural 13.12.2020 00:56 # asnural
    Елагин пидарас крепостной

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  11. vertigo-92 13.12.2020 00:55 # vertigo-92
    Тупо сучки третьей команды Ливерпуля)

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  12. b84 13.12.2020 00:55 # b84
    ахахахах
    с победой, абрамовичи!!!

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  13. roberto-89 13.12.2020 00:55 # roberto-89
    Ириски хоть и еле выиграли беззубых пенсов, но все равно пидарасы везучие ехехехехехехехех сук как же бомбит та а ехехехехехеххеехеххе

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  14. thegodfather 13.12.2020 00:55 # thegodfather
    вот гниды ливерпульские)))

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  15. weorlfc 13.12.2020 00:55 # weorlfc
    эвертон щас днище, раздвинут ноги перед ТОПом как обычно, они только лузерку могут е6ать

    Источник: http://fapl.ru/posts/82747/?c=1


    На хохлопидождор лови!

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  16. superperez101 13.12.2020 00:55 # superperez101
    Ничему жизнь не учит лэмпеса
    Попер с голой жопой на танк

    Карло раскидал по мастям

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  17. weorlfc 13.12.2020 00:54 # weorlfc
    CоссссссНООООуллли!!!

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  18. akado 13.12.2020 00:54 # akado
    Абсолютная безнадега и отсутствие мысли сегодня в игре, некому создавать сегодня. После забитого Эвертоном мяча я уже не верил даже в ничью сегодня, да еще и везение отвернулось, две штанги..

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  19. superperez101 13.12.2020 00:53 # superperez101
    Короче безвиз с артуриком подставояйте рты
    Больше всех кукарекали

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  20. windranger 13.12.2020 00:53 # windranger
    ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ КАКОЙ ГОЛ КАНТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

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