Дерби Манчестера завершилось без голов
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сыграли одно из худших дерби за последние годы, завершив свое противостояние на "Олд Траффорд" унылой безголевой ничьей.
По сравнению с поражением 3:2 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных дьяволов" появились Фред и Поль Погба, заменив Неманью Матича и Алекса Теллеса.
Относительно победы 2:0 над "Фулхэмом" в прошлый уикенд наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял двух игроков, выпустив Кайла Уолкера и Фернандиньо вместо Бенжамена Менди и Илкая Гюндогана.
Первое подобие опасного момента возникло на 11-й минуте, когда после подачи хозяевами углового Виктор Линделеф сыграл на опережение и сделал скидку к дальней штанге, где мяч в ворота пытался внести Скотт Мактоминей, но слегка не успел.
Постепенно "Сити" обозначил некоторое преимущество. Рахим Стерлинг и затем Габриэль Жезус имели по моменту, пробивая из пределов штрафной, но удар первого был заблокирован, а второй послал мяч выше.
На 35-й минуте гости были обязаны открывать счет. Де Брюйне отличным пасом с подступов к штрафной нашел на правом краю площадки Рияда Махреза, а тот решил бить низом. Давид Де Хеа ногой отразил мяч, который вернулся к Кевину, но добивание того получилось неточным.
"Юнайтед" неплохо переходил из обороны в атаку, неплохо разыгрывал стандартные положения, но мяч упорно шел мимо ворот до перерыва.
Второй тайм начался с того, что рефери Крис Кавана назначил пенальти в ворота "Сити" за фол Уолкера на Рэшфорде. Однако система VAR показала, что Маркус угодил в офсайд — 11-метровый пришлось отменить.
В дальнейшем шла чрезвычайно унылая игра, совершенно без моментов. Лишь на 68-й минуте Де Брюйне пробивал из пределов штрафной, но Харри Магуайр заблокировал этот удар.
До конца матча никто так и не посмел рискнуть. Игра завершилась без забитых голов.
Обе команды предпочли сыграть надежно, лишний раз не рискуя. Игра была равна, играли два явно не чувствующих себя в полном порядке коллектива.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
12.12.2020 22:25
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Последние комментарии:
рашфорд симулянт от бога.. в чМЮ этому учат на тренировках целенаправленно.
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Матч не смотрел, чекнул обзор. Должны были, конечно, свои моменты использовать. Ну да ладно, ничейка так ничейка, едем дальше. C'mon CITY!
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Странно. Обычно Лэмпард хорошо настраивает команду на вторые таймы и Челси как-будто в них прорывает, что неоднократно было в нынешнем сезоне. Не всегда как оказалось стабильно Челси вторые таймы может выиграть.
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Новое и свежее погоняла для пенсов « соснульси» не благодарите братишки ухахахахахахахах
(ответить)
Обоссаны короче челсе
(ответить)
Епаный автобус Карло..
(ответить)
Собственно заслуженная победа ирисов. Папа Карло умеет ставить автобус.
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на гудисоне для челсе никуя не меняяется
в любом состояние одна и та же игра, один и тот же результат
я х3 че они так против пенсов бьютсся.....просто х3
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Папа Карно опустил с небес на землю! Насытив цент и класно Алан и Дикуре сработали. А так конечно небыло удачи в матче 3 раза станга спасала Эвертон! Да и сами они некуя несоздали а создал Менди. Да и Лемпс некуя за перерыв непоправил в игре
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Елагин пидарас крепостной
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Тупо сучки третьей команды Ливерпуля)
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ахахахах
с победой, абрамовичи!!!
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Ириски хоть и еле выиграли беззубых пенсов, но все равно пидарасы везучие ехехехехехехехех сук как же бомбит та а ехехехехехеххеехеххе
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вот гниды ливерпульские)))
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эвертон щас днище, раздвинут ноги перед ТОПом как обычно, они только лузерку могут е6ать
Источник: http://fapl.ru/posts/82747/?c=1
На хохлопидождор лови!
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Ничему жизнь не учит лэмпеса
Попер с голой жопой на танк
Карло раскидал по мастям
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CоссссссНООООуллли!!!
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Абсолютная безнадега и отсутствие мысли сегодня в игре, некому создавать сегодня. После забитого Эвертоном мяча я уже не верил даже в ничью сегодня, да еще и везение отвернулось, две штанги..
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Короче безвиз с артуриком подставояйте рты
Больше всех кукарекали
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ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ КАКОЙ ГОЛ КАНТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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