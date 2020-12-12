Хаверц: "Лэмпард делает меня лучше с каждым днем"

Полузащитник Кай Хаверц признался, что согласился перейти в "Челси" из-за Фрэнка Лэмпарда, которым он счастлив обладать в качестве тренера.

Лишь на днях Лэмпард рассказывал, что Хаверц обладает потенциалом игрока мирового уровня, несмотря на не самое убедительной начало своей карьеры в "Челси".



Кай поспешил ответить Фрэнку взаимностью, выразив уверенность, что с таким тренером он точно станет лучше.



"Он очень важен для меня. Он был известен всем как игрок, и я бы сказал, что здесь в Англии и на международной арене он является одной из величайших легенд".



"Конечно, когда тебя тренирует такая личность, ты не можешь воспринимать это как само собой разумеющееся. Я очень это ценю. Он очень помог мне как тренер, он многому меня научил. В том числе потому, что я играю примерно на его позиции".



"Фрэнк тоже был очень опасен у чужих ворот, и поэтому мне очень подходит его роль. Я очень благодарен ему за то, что он делает меня лучше с каждым днем".



"Я заранее знал, что этот тренер будет очень важен для меня. Конечно, клуб — это самое важное, но также нужно, чтобы у тебя был хороший тренер".



"Мы с Фрэнком хорошо понимаем друг друга с самого начала. Переговоры прошли очень хорошо, и из-за его влияния мне не потребовалось много времени, чтобы согласиться на переход в "Челси", — сообщил Хаверц Sky in Germany.