Артета не боится усадить Обамеянга в запас

Наставник "Арсенала" Микель Артета пригрозил, что не боится вывести капитана Пьер-Эмерика Обамеянга из стартового состава.

В этом сезоне Премьер-Лиги Обамеянг забил только один гол с игры — еще в первом туре против "Фулхэма", незадолго до подписания нового контракта с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов в неделю.



Пытаясь вернуть Пьер-Эмерика в форму, Артета даже перевел габонского нападающего с фланга в центр, но все тщетно. Теперь Микель подумывает о крайних мерах, хотя и надеется их избежать.



"У нас нет незаменимых. В конце концов мы должны находить правильных игроков, чтобы выигрывать футбольные матчи".



"Но мы не можем забывать, что Оба сделал для этого клуба и что он сделал в предыдущие месяцы — даже не годы".



"Кроме того, я вижу, как он тренируется, как он ведет себя, как он хочет изменить свою ситуацию. Когда я вижу такого голодного игрока, я понимаю, что для изменения ситуации нам в том числе нужно снабжать его мячами", — цитирует Артету The Guardian.