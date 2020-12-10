Погба поговорил с Сульшером и теперь может уйти в январе

Полузащитник Поль Погба, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" в январе после разговора по душам со своим главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

В минувший понедельник агент Мино Райола дал ясно понять, что Погба хочет покинуть "Олд Траффорд" — желательно уже в ближайшее трансферное окно, потому что в противном случае над "красными дьяволами" нависнет угроза лишиться дорогостоящего игрока безо всякой компенсации.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, еще до поражения 3:2 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов Сульшера и Погба провели конструктивные переговоры о сложившейся ситуации.



У Сульшера нет претензий к профессионализму Поля, чей контракт истекает в июне 2022, однако норвежский специалист вошел в положение своего подопечного, который не чувствует себя счастливым в "Юнайтед".



Фактически Сульшер дал зеленый свет на уход Погба, и теперь "Юнайтед" постарается вернуть те 89 миллионов фунтов, которые была заплачены за Поля "Ювентусу" в 2016 году.



Фактически у "Юнайтед" есть только два трансферных окна — январь и лето 2021, — чтобы выгодно продать Погба, а значит уход 27-летнего игрока сборной Франции может случиться уже в следующем месяце.



По информации издания, главным претендентом на Погба в следующем месяце обещает стать "Ювентус", однако здесь многое будет зависеть от финансовых возможностей чемпионов Серии А.