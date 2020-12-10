Погба поговорил с Сульшером и теперь может уйти в январе

Поль Погба Полузащитник Поль Погба, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" в январе после разговора по душам со своим главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

В минувший понедельник агент Мино Райола дал ясно понять, что Погба хочет покинуть "Олд Траффорд" — желательно уже в ближайшее трансферное окно, потому что в противном случае над "красными дьяволами" нависнет угроза лишиться дорогостоящего игрока безо всякой компенсации.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, еще до поражения 3:2 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов Сульшера и Погба провели конструктивные переговоры о сложившейся ситуации.

У Сульшера нет претензий к профессионализму Поля, чей контракт истекает в июне 2022, однако норвежский специалист вошел в положение своего подопечного, который не чувствует себя счастливым в "Юнайтед".

Фактически Сульшер дал зеленый свет на уход Погба, и теперь "Юнайтед" постарается вернуть те 89 миллионов фунтов, которые была заплачены за Поля "Ювентусу" в 2016 году.

Фактически у "Юнайтед" есть только два трансферных окна — январь и лето 2021, — чтобы выгодно продать Погба, а значит уход 27-летнего игрока сборной Франции может случиться уже в следующем месяце.

По информации издания, главным претендентом на Погба в следующем месяце обещает стать "Ювентус", однако здесь многое будет зависеть от финансовых возможностей чемпионов Серии А.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2020 07:00

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  1. muaxaxaxa 10.12.2020 08:16 # muaxaxaxa
    Наконец-то.

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  2. xah 10.12.2020 07:41 # xah
    Ленивый негритос, пешеход, побыстрее продать

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  3. quavo 10.12.2020 07:41 # quavo
    на Дибалу поменять и норм

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