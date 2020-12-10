Сульшер сохраняет сильную поддержку руководства "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет сильную поддержку руководства клуба и сможет продолжить свое дело.

Будущее Сульшера, приближающегося к 18 заключительным месяцам по своему контракту, стало предметом интенсивных спекуляций после вылета "Юнайтед" из Лиги Чемпионов на текущей неделе.



"Красным дьяволам" было достаточно и ничейного результата в заключительном матче группового этапа против "РБ Лейпциг", однако подопечные Сульшера проиграли 3:2, пропустив первые два гола уже к 13-й минуте.



Это поражение, а также та манера, в которой оно случилось, переполнили чашу терпения многих фанатов "Юнайтед", которые и так были на пределе после поражений от "Башакшехира" и ПСЖ.



Однако боссы клуба гораздо терпеливее фанатов. Как утверждает The Guardian, Сульшеру не грозит увольнение. Собственно, это и говорил вице-президент Эд Вудворд в начале декабря, обещая норвежскому стратегу деньги на трансферы.



Руководство "дьяволов" уверено, что клуб движется по восходящей траектории при Сульшере, предпочитая анализировать результаты на более длительном отрезке времени.



В пользу Сульшера говорит его процент побед в этом году, а также продолжающийся процесс перестройки команды — боссы "Юнайтед" находятся под впечатлением от работы Оле Гуннара в этом направлении.



Кроме того, дела "Юнайтед" в Премьер-Лиге тоже идут довольно неплохо после невыразительного старта сезона. "Дьяволы" набрали 19 очков и забили 19 голов в 10 первых матчах, хотя на данной стадии прошлой кампании, которую команда Сульшера в итоге завершила третьей, было 13 и 13.



Добавим, Сульшер выиграл 56 процентов из своих 108 матчей во главе "Юнайтед" с учетом всех соревнований. Из числа предшественников Оле Гуннара в эпоху после сэра Алекса Фергюсона только у Жозе Моуриньо этот показатель был выше (58 процентов). Для сравнения — Юрген Клопп выиграл лишь 50 процентов из своих 108 первых матчей в "Ливерпуле".