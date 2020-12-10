Партей пропустит "несколько ближайших матчей"

Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что полузащитник Томас Партей пропустит несколько матчей с повторной травмой бедра.

После почти месяца отсутствия с травмой бедра Партей вышел в стартовом составе "канониров" на дерби против "Тоттенхэма" в минувший уикенд.



Однако в концовке первого тайма Томас захворал и был заменен в перерыва. Артета уверяет, что это не рецидив, и не соглашается со мнением, что выпустил не до конца выздоровевшего игрока.



"Он получил травму в той же области, но не точно в том же месте, как прежде".



"Вчера он прошел МРТ-обследование, которое подтвердило повреждение, и теперь он пропустит несколько следующих матчей".



"Не был ли его выход на поле преждевременным? Нет. Он тренировался невероятно хорошо, он был уверен в себе. Мы трижды его проверили, и у него не было симптомов".



"Однако в футболе есть много непредсказуемых вещей. Он упал на газон, ударился коленом. Ему нужно было потянуться и подняться. В этот момент он сильно напряг ту область бедра и сразу же почувствовал боль", — цитирует Артету Sky Sports.