Хименес сможет вернуться в футбол без последствий

Рауль Хименес Нападающему "Вулверхэмптона" Раулю Хименесу было сказано, что он сможет вернуться в футбол без каких-либо последствий для своего здоровья.

Напомним, в конце прошлого месяца Хименес получил перелом черепа в столкновении с защитником "Арсенала" Давидом Луисом. Прямо с "Эмирейтс" Рауль был доставлен в госпиталь, где перенес срочную операцию.

Учитывая характер травмы, появились опасения насчет дальнейшей карьеры 29-летнего мексиканца, который накануне был выписан из госпиталя.

Однако доктора заверили Хименеса, что тот снова сможет играть в футбол, как прежде, когда кости черепа срастутся.

"Мы по-прежнему находимся под наблюдением, потому что это была очень серьезная травма, но благодаря своей силе Рауль идет на поправку".

"Благодаря хорошему и своевременному вмешательству английских докторов сейчас он восстанавливается в хорошем настроении и с высокой мотивацией. Он почему-то даже рад, в какой ситуации находится".

"Нам было сказано, что для него не будет никаких последствий, и это лишь вопрос времени, прежде чем он приступит к физическим упражнениям", — цитирует отца Хименеса Daily Mail.


Метки Вулверхэмптон, травмы, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2020 22:00

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