Хименес сможет вернуться в футбол без последствий

Нападающему "Вулверхэмптона" Раулю Хименесу было сказано, что он сможет вернуться в футбол без каких-либо последствий для своего здоровья.

Напомним, в конце прошлого месяца Хименес получил перелом черепа в столкновении с защитником "Арсенала" Давидом Луисом. Прямо с "Эмирейтс" Рауль был доставлен в госпиталь, где перенес срочную операцию.



Учитывая характер травмы, появились опасения насчет дальнейшей карьеры 29-летнего мексиканца, который накануне был выписан из госпиталя.



Однако доктора заверили Хименеса, что тот снова сможет играть в футбол, как прежде, когда кости черепа срастутся.



"Мы по-прежнему находимся под наблюдением, потому что это была очень серьезная травма, но благодаря своей силе Рауль идет на поправку".



"Благодаря хорошему и своевременному вмешательству английских докторов сейчас он восстанавливается в хорошем настроении и с высокой мотивацией. Он почему-то даже рад, в какой ситуации находится".



"Нам было сказано, что для него не будет никаких последствий, и это лишь вопрос времени, прежде чем он приступит к физическим упражнениям", — цитирует отца Хименеса Daily Mail.