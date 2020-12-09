"Юнайтед" ждет предложений по Погба

Боссы "Манчестер Юнайтед" рассматривают ПСЖ как единственный клуб, который может позволить себе покупку полузащитника Поля Погба.

В минувший понедельник агент Мино Райола заявил, что в отношениях Погба и МЮ "все кончено" — игрок не будет продлевать своей истекающий в конце следующего сезона контракт.



Теперь "Юнайтед" готовится к расставанию с Полем в январе или по окончании сезона. Сам 27-летний француз предпочитает продолжить карьеру в "Реале", однако "красные дьяволы" сомневаются, что Королевский клуб располагает достаточными ресурсами, чтобы выплатить внушительную компенсацию и взять на себя зарплату игрока в размере 290 тысяч фунтов в неделю.



Как и "Реал", "Ювентус" и "Барселона" тоже сильно пострадали в финансовом отношении из-за пандемии коронавируса, поэтому на "Олд Траффорд" не видят других клубов, которые могут сразу взять и купит Погба, кроме ПСЖ.



Однако это не означает, что Погба или отправится в ПСЖ, или не уйдет никуда. "Юнайтед" ожидает, что заинтересованные в Поле клубы попытаются выменять полузащитника на кого-нибудь из своих игроков, утверждает ESPN.