Моуриньо: "МЮ — один из фаворитов Лиги Европы, но попадать сюда не должен был"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" одним из фаворитов на победу в Лиге Европы.

Поражением 3:2 в гостях у "РБ Лейпциг" "Юнайтед" бесславно завершил свою кампанию в Лиге Чемпионов и теперь в качестве утешения отправляется в 1/16 финала Лиги Европы, где, как считает Моуриньо, будет претендовать на трофей.



"Конечно, теперь "Манчестер Юнайтед" становится одним из главных фаворитов на победу в соревновании".



"Команды, которые сюда попадают из Лиги Чемпионов, — это всегда сильные команды. Обычно Лига Европы — не их уровень. А "Манчестер Юнайтед" — одна из команд топ-уровня".



"У них была очень сложная группа: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "РБ Лейпциг". Все мы знали, что никому из них не будет легко. Также мы знали, что в Лигу Европы из этой группы попадет команда топ-уровня", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе заявил, что остается при своем мнении: третьи команды из групп Лиги Чемпионов не должны попадать в Лигу Европы.



"Это принципиальный момент, и если бы это случилось с моей командой, я бы чувствовал то же самое. Чем честнее мы будем, тем лучше будет турнир".



"Когда у вас в турнире появляется восемь новых команд другого уровня, уровень турнира, конечно, повышается. Несомненно. Растет и интерес к турниру, и это хорошая вещь".



"Но я не думаю, что это справедливо со спортивной точки зрения. Команда, которая не добилась успеха в одном турнире, вдруг попадает в другой. Сейчас появится еще один турнир, куда будет попадать третья команда из Лиги Европы".



"На мой взгляд, если по какой-то причине ты не добился успеха в футболе... Что ж, не повезло — жди следующего сезона. Однако это не проблема для меня", — добавил Моуриньо.