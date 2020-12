Светская хроника за среду

Поль Погба готов на финансовые уступки ради возвращения в "Ювентус". "Челси" исключает расставание с Каллумом Хадсон-Одои. "Ди Си Юнайтед" лидирует в борьбе за Месута Озила. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Ювентус". (Calciomercato)



Эдуардо Камавинга сообщил "Ренну", что хочет уйти из клуба следующим летом. Среди претендентов на 18-летнего полузащитника значится "Юнайтед". (Mundo Deportivo)



"Челси" отклонит любые предложения по вингеру Каллуму Хадсон-Одои в следующем месяце. (The Athletic)



"Рейнджерс" хочет арендовать полузащитника "Челси" Билли Гилмора в следующем месяце. (The Sun)



"Барселона" заинтересована в защитнике "Челси" Антонио Рюдигере. (Sport)



"Ди Си Юнайтед" из МЛС — главный претендент на полузащитника "Арсенала" Месута Озила. (DHA)



По окончании сезона "Ювентус" собирается продать экс-полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" заинтересованы в правом защитнике "Рейнджерс" Джеймсе Тавернье, который в этом сезоне забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. (Daily Mail)



"Эвертон" и "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (Sport)



Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин открыт к постоянному контракту с ПСЖ после завершения своей аренды. (Goal)



Полузащитник "Астон Виллы" Росс Баркли не сыграет против "Вулверхэмптона" в субботу из-за травмы. (Daily Mail)



Уволенный из "Ниццы" Патрик Виейра надеется как можно быстрее вернуться к тренерской работе. (The Sun)



В случае пересмотра закона насчет азартных игр и запрета на использование букмекерских контор в качестве титульных спонсоров клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа будут терять 110 млн. фунтов ежегодно. (Daily Mail)



За последние три года финансовая пропасть между клубами из Лиги Чемпионов и из Лиги Европы значительно увеличилась. (The Times)



Трансгендер Мара Гомес дебютировала в высшем дивизионе аргентинского футбола. (Daily Star)