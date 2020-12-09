Анонс матча "Манчестер Сити" — "Марсель"

Досрочно обеспечив себе первое место в Группе C, "Манчестер Сити" лишь остается сыграть против "Марселя".

В отличие от своего соперника, "Марсель" еще имеет мотивацию. Французской команде надо сыграть не хуже, чем "Олимпиакос" против "Порту", чтобы попасть в 1/16 финала Лиги Европы.



К экспериментам с составом Хосепа Гвардиолу подталкивает не только благоприятная турнирная ситуация — на носу у "горожан" дерби против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.



"Мы сыграем на победу. Я не ротирую игроков — я выбираю лучших для конкретных условий, конкретного соперника. У нас не такого, что один состав для одного турнира, другой — для другого. Команда, которая сыграет завтра, может сыграть и против "Юнайтед" — или нет. Я хочу выиграть этот матч, и количество дней отдыха перед дерби здесь не при чем", — говорил Гвардиола.



- Единственная предыдущая встреча этих команд была выиграна "Сити" со счетом 0:3 ранее в нынешнем сезоне.



- "Марсель" одержал только одну победу в 12 последних выездах в Англию в рамках еврокубков (4 ничьи, 7 побед), одолев "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов в октябре 2007.



- При Гвардиоле треть своих поражений в Лиге Чемпионов (3/9) "Сити" потерпел от французских команд. "Горожане" проиграли три из шести матчей против команд из этой страны в соревновании.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Сити" пропустил только один гол, и это совместно лучший показатель с "Челси". Последний раз пропустить так мало на всем групповом этапе удавалось "Барселоне" в 2017/18.



- В случае победы "Сити" повторит рекорд среди английских клубов по количеству набранных очков на групповой стадии Лиги Чемпионов за сезон (16).



- Серия "Марселя из 13 поражений подряд в Лиге Чемпионов, худшая подобная серия в истории соревнования, была прервана победой 2:1 над "Олимпиакосом" в предыдущем туре.



- Но последний раз оформить две победы подряд в Лиге Чемпионов "Марселю" удавалось еще в сезоне 2011/12 — против дортмундской "Боруссиии" и "Интера".



Лазарет "Сити" опустел. Даже Серхио Агуэро, которого беспокоило колено, может сыграть. На воротах должен дебютировать в соревновании Зак Стеффен.



Лига Чемпионов. Группа C. 6-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Марсель" (Франция)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн трансляция