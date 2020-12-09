Киа Джурабчан разнес Каррагера

Агент Киан Джурабчан обрушился с критикой на Джейми Каррагера после резкого комментария от эксперта Sky Sports.

"Теперь Джурабчан отвечает за приобретения в клубе?" — заявил ранее на текущей неделе Каррагер, рассуждая о трансферной политике "Арсенала" и указывая на подозрительно большое количество клиентов Киа среди приобретений "канониров".



Такие слова возмутили Джурабчана, который ранее в этом году схлестнулся с Гари Невиллом насчет Карлоса Тевеса. Киа припомнил Каррагеру даже историю с плевком в сторону фаната "Манчестер Юнайтед" и ребенка.



"Во-первых, насколько я понимаю, Джейми был спасен от увольнения Гари Невиллом (обратившимся к руководству Sky) после того очень неприятного инцидента, и теперь Джейми хочет защитить это бренд, делая ложные комментарии".



"Я очень удивлен, потому что Джейми — один из тех людей, что монополизировали право давать комментарии в эфире Sky. Sky платит ему кучу денег — сотни тысяч фунтов, поэтому я не понимаю, почему он не проверит факты перед тем, как говорить".



"Факт в том, что я не имею никакого отношения к переходу Виллиана. Если бы Джейми озаботился этим, спросив Микеля Артету или Эду, они сказали бы ему, что Микель трижды пытался уговорить Виллиана стать его первым приобретением в "Арсенале". У него была возможность остаться в "Челси" или перейти в один из двух других клубов клубов Премьер-Лиги. Очень приятное предложение ему сделал "Интер Майами". Но Микель уговорил его".



"Далее. Давид Луис был в той же ситуации. Микель потратил много времени во время карантина, уговаривая его остаться. А Габриэль был в шорт-листе минимум трех других клубов".



"Главный вопрос здесь в том, почему Sky платит Джейми Каррагеру так много денег, чтобы нести чепуху? Он определенно мог позвонить Эду через Sky или самостоятельно. Или хотя бы связаться через пресс-службу. Зачем делать предположение, которое негативно скажется на атмосфере в клубе?" — цитирует Джурабчана Daily Mail.