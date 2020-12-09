Киа Джурабчан разнес Каррагера
Агент Киан Джурабчан обрушился с критикой на Джейми Каррагера после резкого комментария от эксперта Sky Sports.
"Теперь Джурабчан отвечает за приобретения в клубе?" — заявил ранее на текущей неделе Каррагер, рассуждая о трансферной политике "Арсенала" и указывая на подозрительно большое количество клиентов Киа среди приобретений "канониров".
Такие слова возмутили Джурабчана, который ранее в этом году схлестнулся с Гари Невиллом насчет Карлоса Тевеса. Киа припомнил Каррагеру даже историю с плевком в сторону фаната "Манчестер Юнайтед" и ребенка.
"Во-первых, насколько я понимаю, Джейми был спасен от увольнения Гари Невиллом (обратившимся к руководству Sky) после того очень неприятного инцидента, и теперь Джейми хочет защитить это бренд, делая ложные комментарии".
"Я очень удивлен, потому что Джейми — один из тех людей, что монополизировали право давать комментарии в эфире Sky. Sky платит ему кучу денег — сотни тысяч фунтов, поэтому я не понимаю, почему он не проверит факты перед тем, как говорить".
"Факт в том, что я не имею никакого отношения к переходу Виллиана. Если бы Джейми озаботился этим, спросив Микеля Артету или Эду, они сказали бы ему, что Микель трижды пытался уговорить Виллиана стать его первым приобретением в "Арсенале". У него была возможность остаться в "Челси" или перейти в один из двух других клубов клубов Премьер-Лиги. Очень приятное предложение ему сделал "Интер Майами". Но Микель уговорил его".
"Далее. Давид Луис был в той же ситуации. Микель потратил много времени во время карантина, уговаривая его остаться. А Габриэль был в шорт-листе минимум трех других клубов".
"Главный вопрос здесь в том, почему Sky платит Джейми Каррагеру так много денег, чтобы нести чепуху? Он определенно мог позвонить Эду через Sky или самостоятельно. Или хотя бы связаться через пресс-службу. Зачем делать предположение, которое негативно скажется на атмосфере в клубе?" — цитирует Джурабчана Daily Mail.
09.12.2020 16:00
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Последние комментарии:
Лол уговаривать Виллиана и Луиза. Артета реально физручелло, а этот армянин ещё и стрелки переводит.
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Тут открытая война агентов и фифа\тренеров\клубов\экспертов.
Надо активнее перекрыть их лавочку и лишать такого влияния, которое они имеют.
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пойух на их словесный понос. меня больше доставляет следующее
Микель трижды пытался уговорить Виллиана стать его первым приобретением в "Арсенале"
Источник: http://fapl.ru/posts/82698
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Вот что случается, когда интеллект бывшего футболиста встречается на ринге с интеллектом действующего бизнесмена. Иногда стыдно за спорт, не стоит вообще давать футболистам микрофон в руки.
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