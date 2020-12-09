Варди поддержал ЛГБТ-фанатов "Лестера" после сломанного флажка
Нападающий "Лестера" Джейми Варди выразил поддержку ЛГБТ-болельщикам своего клуба после сломанного углового флажка радужной расцветки.
В минувшее воскресенье Варди в самой концовке принес "Лестеру" выездную победу против "Шеффилд Юнайтед" (1:2), отметив свой гол подкатом против углового флажка.
За бурное празднование и сломанный флажок Джейми, фанат "Шеффилд Уэнсдей" с детства, получил от рефери желтую карточку.
Некоторые увидели в атаке Варди на радужные знамена символ борьбы за традиционные семейные ценности, однако затем Джейми дал понять, что он на стороне геев и лесбиянок.
"Foxes Pride — продолжайте свою хорошую работу!" — обратился Варди к объединению ЛГБТ-фанатов "Лестера", оставив это послание на том самом флажке.
Destroza banderín d LGBT en partido d la Premier League.— Juan Pablo (@JuanPabloReisch) December 7, 2020
Delantero Jamie Vardy del Sheffield United anota el gol del triunfo en ultimo minuto y destroza banderín del córner. pic.twitter.com/EYlzhgAuQm
How it started. How it’s going. pic.twitter.com/D7GImCD4om— Foxes Pride (@FoxesPride) December 8, 2020
09.12.2020 15:00
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Последние комментарии:
Бедняга Варди. И его сожрала повесточка
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Эх Варди, Варди и тебя сломали эти педерасты. Думал, ты хоть мужик норм там остался...
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Явно его попросили это сделать, нахер что то писать было, чушь, он сам так не сделал бы. Всё навязывают пидарасню миру. Традиционные семейные ценности мешают развитию сатанизма.
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Гейпенсы возмущены
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Гейгуннеры возбудились.
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