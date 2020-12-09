Варди поддержал ЛГБТ-фанатов "Лестера" после сломанного флажка

Джейми Варди Нападающий "Лестера" Джейми Варди выразил поддержку ЛГБТ-болельщикам своего клуба после сломанного углового флажка радужной расцветки.

В минувшее воскресенье Варди в самой концовке принес "Лестеру" выездную победу против "Шеффилд Юнайтед" (1:2), отметив свой гол подкатом против углового флажка.

За бурное празднование и сломанный флажок Джейми, фанат "Шеффилд Уэнсдей" с детства, получил от рефери желтую карточку.

Некоторые увидели в атаке Варди на радужные знамена символ борьбы за традиционные семейные ценности, однако затем Джейми дал понять, что он на стороне геев и лесбиянок.

"Foxes Pride — продолжайте свою хорошую работу!" — обратился Варди к объединению ЛГБТ-фанатов "Лестера", оставив это послание на том самом флажке.


Метки болельщики, Варди, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2020 15:00

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  1. master-fakaster 09.12.2020 15:44 # master-fakaster
    Бедняга Варди. И его сожрала повесточка

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  2. twister777 09.12.2020 15:34 # twister777
    Эх Варди, Варди и тебя сломали эти педерасты. Думал, ты хоть мужик норм там остался...

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  3. mancunia-planet 09.12.2020 15:27 # mancunia-planet
    Явно его попросили это сделать, нахер что то писать было, чушь, он сам так не сделал бы. Всё навязывают пидарасню миру. Традиционные семейные ценности мешают развитию сатанизма.

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  4. chr1s8rown 09.12.2020 15:17 # chr1s8rown
    Гейпенсы возмущены

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  5. chelsea88 09.12.2020 15:13 # chelsea88
    Гейгуннеры возбудились.

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