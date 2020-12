Варди поддержал ЛГБТ-фанатов "Лестера" после сломанного флажка

Нападающий "Лестера" Джейми Варди выразил поддержку ЛГБТ-болельщикам своего клуба после сломанного углового флажка радужной расцветки.

В минувшее воскресенье Варди в самой концовке принес "Лестеру" выездную победу против "Шеффилд Юнайтед" (1:2), отметив свой гол подкатом против углового флажка.



За бурное празднование и сломанный флажок Джейми, фанат "Шеффилд Уэнсдей" с детства, получил от рефери желтую карточку.



Некоторые увидели в атаке Варди на радужные знамена символ борьбы за традиционные семейные ценности, однако затем Джейми дал понять, что он на стороне геев и лесбиянок.



"Foxes Pride — продолжайте свою хорошую работу!" — обратился Варди к объединению ЛГБТ-фанатов "Лестера", оставив это послание на том самом флажке.





How it started. How it’s going. pic.twitter.com/D7GImCD4om