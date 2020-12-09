Обамеянг оштрафован КАФ
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован на 10 тысяч долларов (7.4 тыс. фунтов) за сообщения в социальных сетях, которые подрывают "честь и имидж" африканского футбола.
Напомним, поездка Обамеянга в сборную Габона во время последнего международного перерыва обернулась громким скандалом.
Пьер-Эмерику вместе со своими партнерами по национальной команде пришлось спать прямо на полу аэропорта в Банжуле, столице Гамбии, в преддверии матча против местной сборной в отборе к Кубку Африки.
Происходящее Обамеянг подробно освещал в своих социальных сетях, раскритиковав КАФ в твиттере.
КАФ в долгу не осталась, и сегодня дисциплинарный комитет Конфедерации оштрафовал капитана "канониров", сообщает Sky Sports. Для восстановления справедливости штрафу была подвергнута и Федерация футбола Гамбии.
09.12.2020 14:00
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Копейки для него,зато обратили внимание на этот беспредел
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Все абсолютно все ссут на дырявый гейклубишко)))
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