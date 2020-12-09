Обамеянг оштрафован КАФ

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован на 10 тысяч долларов (7.4 тыс. фунтов) за сообщения в социальных сетях, которые подрывают "честь и имидж" африканского футбола.

Напомним, поездка Обамеянга в сборную Габона во время последнего международного перерыва обернулась громким скандалом.



Пьер-Эмерику вместе со своими партнерами по национальной команде пришлось спать прямо на полу аэропорта в Банжуле, столице Гамбии, в преддверии матча против местной сборной в отборе к Кубку Африки.



Происходящее Обамеянг подробно освещал в своих социальных сетях, раскритиковав КАФ в твиттере.



КАФ в долгу не осталась, и сегодня дисциплинарный комитет Конфедерации оштрафовал капитана "канониров", сообщает Sky Sports. Для восстановления справедливости штрафу была подвергнута и Федерация футбола Гамбии.