Директор "Ювентус" высказался насчет возвращения Погба
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил, что его клуб изучит возможность вернуть полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
В минувший понедельник агент Мино Райола объявил, что Погба несчастен на "Олд Траффорд" и не будет подписывать новый контракт. Также представитель Поля допустил, что его клиент вернется в Турин.
По словам Паратичи, такого рода трансфер зависит от финансовой стороны, ведь в 2016 году "Юнайтед" заплатил за Погба рекордные на тот момент для мирового футбола 89 миллионов фунтов.
"Вернется ли Погба в "Юве"? Мы любим Поля, он удивительный игрок, но сейчас он играет за "Манчестер Юнайтед".
"Он не становится свободным агентом, и вам придется заплатить, если вы хотите подписать Погба".
"Мы так хорошо осведомлены о ценности Поля Погба. Мы также знаем его цену, поэтому мы посмотрим, что произойдет", — сообщил Паратичи Sport Mediaset.
09.12.2020 13:00
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