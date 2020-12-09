Директор "Ювентус" высказался насчет возвращения Погба

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил, что его клуб изучит возможность вернуть полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

В минувший понедельник агент Мино Райола объявил, что Погба несчастен на "Олд Траффорд" и не будет подписывать новый контракт. Также представитель Поля допустил, что его клиент вернется в Турин.



По словам Паратичи, такого рода трансфер зависит от финансовой стороны, ведь в 2016 году "Юнайтед" заплатил за Погба рекордные на тот момент для мирового футбола 89 миллионов фунтов.



"Вернется ли Погба в "Юве"? Мы любим Поля, он удивительный игрок, но сейчас он играет за "Манчестер Юнайтед".



"Он не становится свободным агентом, и вам придется заплатить, если вы хотите подписать Погба".



"Мы так хорошо осведомлены о ценности Поля Погба. Мы также знаем его цену, поэтому мы посмотрим, что произойдет", — сообщил Паратичи Sport Mediaset.