Анонс матча "Мидтьюлланд" — "Ливерпуль"

Кувин Келлехер В своем заключительном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Мидтьюлландом".

Добыв непростую победу 1:0 в домашнем противостоянии с "Аяксом" на прошлой неделе, "Ливерпуль" досрочно гарантировал себе первое место в Группе D.

Как и "Ливерпуль", "Мидтьюлланд" со своего места тоже не сдвинется. Датчане в любом случае финишируют последними в квартете, набрав лишь одно очко в пяти первых турах.

"Это первый раз, когда нам не нужен результат в последнем матче группы, поэтому мы должны учесть нашу ситуацию в целом. Это ясно, но одновременно мы должны помнить, что мы — "Ливерпуль", и мы хотим выиграть матч", — заявил Юрген Клопп на пресс-конференции.

- Ранее в этом сезоне "Ливерпуль" обыграл "Мидтьюлланд" дома со счетом 2:0. То была первая официальная встреча этих команд.

- "Ливерпуль" выиграл все три последние встречи с датскими командами в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов с общим счетом 8:0.

- После победы 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в феврале 2016 в рамках Лиги Европы "Мидтьюлланд" проиграл обе встречи с английскими командами — 5:1 против МЮ и 2:0 против "Ливерпуля".

- "Ливерпуль" в третий раз за четыре последних сезона финиширует во главе своей группы Лиги Чемпионов, но сделать это с пятью победами "красным" еще никогда не удавалось за все время выступлений в соревновании.

- В каждом из трех предыдущих сезонов "Ливерпуль" неизменно выигрывал заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов, забив 10 голов и не пропустив ни одного.

- "Мидтьюлланд" не знает побед на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов, свое единственное очко набрав против "Аталанты" в предыдущем туре.

Ожидается, что состав "Ливерпуля" будет экспериментальным. Место в воротах должен сохранить Кувин Келлехер. Точно не сыграют Алиссон, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер, Тиаго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джердан Шакири, потому что все они травмированы.

Лига Чемпионов. Группа D. 6-й тур
"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ливерпуль" (Англия)
Хернинг. Стадион "МСХ Арена". 20:55 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мидтьюлланд

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 513

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Последние комментарии:




  1. geniusss 09.12.2020 12:44 # geniusss
    Лучший онлайн концерт эвер.
    https://www.youtube.com/watch?v=WuJ5gBXhWbE

    (ответить)

  2. superperez101 09.12.2020 12:43 # superperez101
    теперь бы еще чтоб скам не сразу вылетел из ле
    чтоб играли на два фронта, а в финале или полуфинале их чпокнул какой-нибудь тоттенхем или вообще арсенал

    (ответить)

  3. j-silver 09.12.2020 12:41 # j-silver
    - Он назвал меня черный урод!

    - Да назвал.

    - Это расизм. Так нельзя.

    - Но ты черный и ты урод, Эрни. Это факты. Ему вообще наплевать какой ты расы.

    - Что с того, что я черный? Это значит, что я урод?

    - Он не имел ввиду, что все черные уроды, он сказал, что ты урод, Эрни. Это никак не связано.

    (ответить)

  4. superperez101 09.12.2020 12:37 # superperez101
    вот вы все ржете (и я тоже) что негра назвали негром
    мол веками их так называли и ничего, а тут вдруг резко им стало обидно и теперь так нельзя делать

    так этот ебаный блм уже давно в россии.

    на том же окоо взяли на работу негра, лионель абба, или как там его. это или требование премьер лиги, или они сами чтобы соответствовать.

    плюс в коллективе обязаны быть меньшинства. алхазов или тот же негр. ну кто точно я не знаю, да и в принципе похер кто именно

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  5. gavriil 09.12.2020 12:32 # gavriil
    Возьму в эпиксторе бесплатно через 5 лет.

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  6. j-silver 09.12.2020 12:30 # j-silver
    Куплю сраный киберпанк, когда все баги выправят и начнут продавать в стиме со скидкой 75%, т.е. года через 4 и можно будет просто играть

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  7. gavriil 09.12.2020 12:21 # gavriil
    Щас бы всякий польский кал ждать когда всего через неделю шедевр выходит на экраны:

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    (ответить)

  8. meshuggah 09.12.2020 12:16 # meshuggah
    пздц вывеска уровня ле

    (ответить)

  9. fanstevengerrard 09.12.2020 12:15 # fanstevengerrard
    Кто лучше разбирается в футболе: безвиз или суп?

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  10. scouser2005 09.12.2020 12:15 # scouser2005
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  11. imf-tau 09.12.2020 12:13 # imf-tau
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  12. gavriil 09.12.2020 12:10 # gavriil
    За Киану Ривза уже прошел.

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  13. rentv 09.12.2020 12:03 # rentv
    Всем похуй на этот фубол в день выхода киберпунька. Я бы на месте футболистов вообще не на игру не пиезжал

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  14. yudjinnah 09.12.2020 12:02 # yudjinnah
    Пусть молодежь поиграет

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  15. electric 09.12.2020 12:02 # electric
    Все в ожидании матча КНЯЗЕЙ!!!

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