Анонс матча "Мидтьюлланд" — "Ливерпуль"

В своем заключительном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Мидтьюлландом".

Добыв непростую победу 1:0 в домашнем противостоянии с "Аяксом" на прошлой неделе, "Ливерпуль" досрочно гарантировал себе первое место в Группе D.



Как и "Ливерпуль", "Мидтьюлланд" со своего места тоже не сдвинется. Датчане в любом случае финишируют последними в квартете, набрав лишь одно очко в пяти первых турах.



"Это первый раз, когда нам не нужен результат в последнем матче группы, поэтому мы должны учесть нашу ситуацию в целом. Это ясно, но одновременно мы должны помнить, что мы — "Ливерпуль", и мы хотим выиграть матч", — заявил Юрген Клопп на пресс-конференции.



- Ранее в этом сезоне "Ливерпуль" обыграл "Мидтьюлланд" дома со счетом 2:0. То была первая официальная встреча этих команд.



- "Ливерпуль" выиграл все три последние встречи с датскими командами в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов с общим счетом 8:0.



- После победы 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в феврале 2016 в рамках Лиги Европы "Мидтьюлланд" проиграл обе встречи с английскими командами — 5:1 против МЮ и 2:0 против "Ливерпуля".



- "Ливерпуль" в третий раз за четыре последних сезона финиширует во главе своей группы Лиги Чемпионов, но сделать это с пятью победами "красным" еще никогда не удавалось за все время выступлений в соревновании.



- В каждом из трех предыдущих сезонов "Ливерпуль" неизменно выигрывал заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов, забив 10 голов и не пропустив ни одного.



- "Мидтьюлланд" не знает побед на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов, свое единственное очко набрав против "Аталанты" в предыдущем туре.



Ожидается, что состав "Ливерпуля" будет экспериментальным. Место в воротах должен сохранить Кувин Келлехер. Точно не сыграют Алиссон, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер, Тиаго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джердан Шакири, потому что все они травмированы.



Лига Чемпионов. Группа D. 6-й тур

"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ливерпуль" (Англия)

Хернинг. Стадион "МСХ Арена". 20:55 Онлайн-трансляция