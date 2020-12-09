Анонс матча "Мидтьюлланд" — "Ливерпуль"
В своем заключительном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Мидтьюлландом".
Добыв непростую победу 1:0 в домашнем противостоянии с "Аяксом" на прошлой неделе, "Ливерпуль" досрочно гарантировал себе первое место в Группе D.
Как и "Ливерпуль", "Мидтьюлланд" со своего места тоже не сдвинется. Датчане в любом случае финишируют последними в квартете, набрав лишь одно очко в пяти первых турах.
"Это первый раз, когда нам не нужен результат в последнем матче группы, поэтому мы должны учесть нашу ситуацию в целом. Это ясно, но одновременно мы должны помнить, что мы — "Ливерпуль", и мы хотим выиграть матч", — заявил Юрген Клопп на пресс-конференции.
- Ранее в этом сезоне "Ливерпуль" обыграл "Мидтьюлланд" дома со счетом 2:0. То была первая официальная встреча этих команд.
- "Ливерпуль" выиграл все три последние встречи с датскими командами в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов с общим счетом 8:0.
- После победы 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в феврале 2016 в рамках Лиги Европы "Мидтьюлланд" проиграл обе встречи с английскими командами — 5:1 против МЮ и 2:0 против "Ливерпуля".
- "Ливерпуль" в третий раз за четыре последних сезона финиширует во главе своей группы Лиги Чемпионов, но сделать это с пятью победами "красным" еще никогда не удавалось за все время выступлений в соревновании.
- В каждом из трех предыдущих сезонов "Ливерпуль" неизменно выигрывал заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов, забив 10 голов и не пропустив ни одного.
- "Мидтьюлланд" не знает побед на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов, свое единственное очко набрав против "Аталанты" в предыдущем туре.
Ожидается, что состав "Ливерпуля" будет экспериментальным. Место в воротах должен сохранить Кувин Келлехер. Точно не сыграют Алиссон, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер, Тиаго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джердан Шакири, потому что все они травмированы.
Лига Чемпионов. Группа D. 6-й тур
"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ливерпуль" (Англия)
Хернинг. Стадион "МСХ Арена". 20:55 Онлайн-трансляция
09.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
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теперь бы еще чтоб скам не сразу вылетел из ле
чтоб играли на два фронта, а в финале или полуфинале их чпокнул какой-нибудь тоттенхем или вообще арсенал
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- Он назвал меня черный урод!
- Да назвал.
- Это расизм. Так нельзя.
- Но ты черный и ты урод, Эрни. Это факты. Ему вообще наплевать какой ты расы.
- Что с того, что я черный? Это значит, что я урод?
- Он не имел ввиду, что все черные уроды, он сказал, что ты урод, Эрни. Это никак не связано.
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вот вы все ржете (и я тоже) что негра назвали негром
мол веками их так называли и ничего, а тут вдруг резко им стало обидно и теперь так нельзя делать
так этот ебаный блм уже давно в россии.
на том же окоо взяли на работу негра, лионель абба, или как там его. это или требование премьер лиги, или они сами чтобы соответствовать.
плюс в коллективе обязаны быть меньшинства. алхазов или тот же негр. ну кто точно я не знаю, да и в принципе похер кто именно
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Возьму в эпиксторе бесплатно через 5 лет.
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Всем похуй на этот фубол в день выхода киберпунька. Я бы на месте футболистов вообще не на игру не пиезжал
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Пусть молодежь поиграет
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Все в ожидании матча КНЯЗЕЙ!!!
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